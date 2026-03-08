Poco C85x 5G : పోకో నుంచి కొత్త స్మార్ట్ఫోన్- భారీ బ్యాటరీతో! లాంచ్ ఎప్పుడంటే..
Poco C85x 5G India Launch : చైనా స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ పోకో, తన సరికొత్త 5జీ హ్యాండ్సెట్ 'పోకో సీ85ఎక్స్ 5జీ'ని మార్చ్ 10న భారత్లో విడుదల చేయనుంది. ఫ్లిప్కార్ట్ మైక్రోసైట్ ద్వారా ఈ ఫోన్ డిజైన్, డ్యూయల్-టోన్ రియర్ ప్యానెల్, భారీ బ్యాటరీ వంటి వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
ప్రముఖ టెక్ సంస్థ పోకో భారతీయ వినియోగదారుల కోసం మరో పవర్ఫుల్ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ను సిద్ధం చేస్తోంది. 'పోకో సీ85ఎక్స్ 5జీ' పేరుతో రానున్న ఈ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ ఈ మార్చ్ 10న భారత్లో గ్రాండ్ లాంచ్ కానున్నట్లు సంస్థ ఇటీవలే వెల్లడించింది. దీనికి సంబంధించి ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పటికే ఒక ప్రత్యేక మైక్రోసైట్ను అప్డేట్ చేశారు. ఈ సైట్ ద్వారా ఫోన్ వెనుక భాగం పూర్తి డిజైన్ వెల్లడైంది.
గతేడాది డిసెంబర్ 2025లో విడుదలైన పోకో సీ85 5జీకి కొనసాగింపుగా ఈ 'ఎక్స్' వేరియంట్ వస్తోంది. అప్పట్లో విడుదలైన పోకో సీ85 5జీ.. 6.9-ఇంచ్ ఫ్లాట్ హెచ్డీ+ డిస్ప్లే, 120హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్తో మార్కెట్లో మంచి గుర్తింపు పొందింది. ఆ ఫోన్ 6ఎన్ఎం మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది.
పోకో సీ85ఎక్స్ 5జీ: డిజైన్, ఫీచర్లు..
ఫ్లిప్కార్ట్లోని మైక్రోసైట్ ప్రకారం.. రాబోయే పోకో సీ85ఎక్స్ 5జీ స్టైలిష్ 'డ్యూయల్-టోన్' రియర్ ప్యానెల్ను కలిగి ఉంది. ఫోన్ వెనుక భాగంలో ఎడమ వైపు కింద 'Poco' బ్రాండింగ్ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 'గోల్డ్' కలర్ వేరియంట్లో అందుబాటులోకి రానుంది. మరిన్ని కలర్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉండొచ్చు.
ముఖ్యంగా, ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో పిల్-షేప్ కెమెరా ఐలాండ్లో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను అమర్చారు. దీని పక్కనే ఎల్ఈడీ ఫ్లాష్ కూడా ఉంది. ఫోన్ కుడి వైపున పవర్ బటన్, వాల్యూమ్ కంట్రోల్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఇతర ముఖ్య ఫీచర్లు ప్రస్తుతం గోప్యంగా ఉన్నప్పటికీ, కంపెనీ విడుదల చేసిన మార్కెటింగ్ మెటీరియల్స్ ప్రకారం ఇందులో 'మాసివ్ బ్యాటరీ' (భారీ బ్యాటరీ) ఉండబోతోందని స్పష్టమవుతోంది.
ఇక లాంచ్ నాటికి ఈ పోకో సీ85ఎక్స్ 5జీకి సంబంధించిన ధర, ఫీచర్స్ వంటి వివరాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
పోకో సీ85 (గత మోడల్)- ధర, వివరాలు..
పోకో సీ85 5జీ బేస్ వేరియంట్ (4జీబీ ర్యామ్ + 128జీబీ స్టోరేజ్) గతంలో రూ. 12,499 ప్రారంభ ధరతో విడుదలైంది. ప్రస్తుతం ఇది ఫ్లిప్కార్ట్లో మిస్టిక్ పర్పుల్, పవర్ బ్లాక్, స్ప్రింగ్ గ్రీన్ రంగుల్లో విక్రయించబడుతోంది.
గుర్తుచేసుకుంటే, పోకో సీ85 5జీలో 6.9-ఇంచ్ హెచ్డీ+ (720x1,600 పిక్సెల్స్) డిస్ప్లే, 810 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, ధూళి, నీటి తుంపర్ల నుంచి రక్షణ కోసం ఐపీ64 రేటింగ్ ఉన్నాయి. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 6,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో పాటు 33డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉంది.
అయితే, కొత్తగా రాబోతున్న 'సీ85ఎక్స్ 5జీ' స్మార్ట్ఫోన్లో దీనికంటే మెరుగైన అప్గ్రేడ్స్ ఉండే అవకాశం ఉందని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.