Electric cars : మచ్ అవైటెడ్ టాటా సియెర్రా ఈవీ లాంచ్ ఎప్పుడు?
Tata Electric cars : పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ విజయవంతమైన లాంచ్ తర్వాత, టాటా మోటార్స్ మరో రెండు కీలక ఈవీలను సిద్ధం చేస్తోంది. ఈ ఏడాది ద్వితీయార్థంలో సియెర్రా ఈవీ, టియాగో ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ మార్కెట్లోకి రానున్నాయి. వీటి రేంజ్, ఫీచర్ల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో తిరుగులేని ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న టాటా మోటార్స్.. తన పట్టును మరింత బిగించేందుకు సిద్ధమైంది. ఇటీవలే భారీ బ్యాటరీ ప్యాక్, ఆకర్షణీయమైన ధరతో 'పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్'ను విడుదల చేసిన ఈ స్వదేశీ దిగ్గజం, ఈ ఏడాది మరో రెండు సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ కార్లను తీసుకురానుంది. అవే ఐకానిక్ ‘సియెర్రా ఈవీ’, పాపులర్ 'టియాగో ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్'.
టాటా సియెర్రా ఈవీ: మచ్ అవైటెడ్ ఇదే!
2025 చివరిలో సియెర్రా ఐసీఈ వర్షెన్ని లాంచ్ చేసిన టాటా మోటార్స్ సంస్థ.. ఇప్పుడు దాని ఎలక్ట్రిక్ మోడల్పై పనిచేస్తోంది. ఈ కొత్త సియెర్రా ఈవీ 2026 రెండో త్రైమాసికంలో (ఏప్రిల్ - జూన్ మధ్య) విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇది టాటా అడ్వాన్స్డ్ 'Acti.ev' ప్లాట్ఫారమ్పై రూపొందుతోంది.
కీలక ఫీచర్లు అండ్ రేంజ్:
బ్యాటరీ ప్యాక్: ఇందులో రెండు రకాల బ్యాటరీ ఆప్షన్లు ఉండనున్నాయి. కర్వ్ ఈవీ నుంచి 55 కేడబ్ల్యూహెచ్, హారియర్ ఈవీ నుంచి 65 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్లను తీసుకోనున్నారు.
రేంజ్: ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు వాస్తవ ప్రపంచంలో 400-450 కిలోమీటర్ల మైలేజీని (రేంజ్) ఇస్తుందని అంచనా.
డ్రైవ్ సిస్టమ్: సాధారణ మోడల్ ఫ్రంట్-వీల్ డ్రైవ్తో వస్తుండగా, 65 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ కలిగిన టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ డ్యూయల్-మోటార్ ఏడబ్ల్యూడీ సిస్టమ్తో రానుంది.
ఇంటీరియర్: డాష్బోర్డ్పై మూడు స్క్రీన్ల సెటప్ ఉంటుంది. ఇందులో 12.3 ఇంచ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్, సహ-ప్రయాణికుడి కోసం మరో 12.3 ఇంచ్ స్క్రీన్, డ్రైవర్ కోసం 10.25 ఇంచ్ డిజిటల్ డిస్ప్లే ఉంటాయి.
భద్రత & సౌకర్యం: లెవల్-2 అడాస్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, వెర్టిలేటెడ్ సీట్లు, డ్యూయల్ జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. ఇది మార్కెట్లో మహీంద్రా బీఈ 6, హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ, మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా వంటి ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీలకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
టాటా టియాగో ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్: పండుగ సీజన్లో సందడి!
దేశంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్బ్యాక్ 'టియాగో ఈవీ' ఇప్పుడు కొత్త అవతారంలో రాబోతోంది. ఇప్పటికే భారత రోడ్లపై దీని టెస్టింగ్ ప్రారంభమైంది. అక్టోబర్-నవంబర్ నాటి దీపావళి పండుగ సీజన్ నాటికి ఇది మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఏం మారబోతున్నాయి?
ఎక్స్టీరియర్: కొత్త డిజైన్తో కూడిన హెడ్ల్యాంప్స్, ఎల్ఈడీ డిఆర్ఎల్లు, కొత్త బంపర్లు, ఫాగ్ ల్యాంప్ హౌసింగ్ను ఇందులో గమనించవచ్చు. ముఖ్యంగా 360-డిగ్రీ సరౌండ్ వ్యూ కెమెరా ఈసారి టియాగో ఈవీలో సందడి చేయనుంది.
ఇంటీరియర్: లోపల 10.25 ఇంచ్ ఫ్లోటింగ్ టచ్స్క్రీన్, ఇల్యూమినేటెడ్ లోగోతో కూడిన కొత్త స్టీరింగ్ వీల్, అప్డేటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్ ఉండనున్నాయి.
పవర్ట్రెయిన్: ప్రస్తుత మోడల్ 19.2 కేడబ్ల్యూహెచ్, 24 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీలతో వస్తుండగా, కొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్లో పంచ్ ఈవీ తరహాలో మరింత సామర్థ్యం గల 'ప్రిస్మాటిక్ బ్యాటరీ సెల్స్'ను అమర్చే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల కారు రేంజ్ గణనీయంగా పెరగనుంది.
మొత్తానికి, టాటా మోటార్స్ తన ఈవీ పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరించడం ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ కార్ల విభాగంలో తన నంబర్ 1 స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకోవాలని చూస్తోంది.
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-.
1. టాటా సియెర్రా ఈవీ రేంజ్ ఎంత? ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఎన్ని కిలోమీటర్లు ప్రయాణించవచ్చు?
టాటా సియెర్రా ఈవీని కంపెనీ తన అడ్వాన్స్డ్ 'Acti.ev' ప్లాట్ఫారమ్పై రూపొందిస్తోంది. దీనివల్ల ఈ కారు బ్యాటరీ సామర్థ్యం మెరుగ్గా ఉండనుంది. అంచనాల ప్రకారం, ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీని ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే వాస్తవ ప్రపంచంలో 400 నుంచి 450 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించవచ్చు. ఇందులో 55 కేడబ్ల్యూహెచ్, 65 కేడబ్ల్యూహెచ్ వంటి రెండు రకాల బ్యాటరీ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి.
2. సియెర్రా ఈవీలో ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ ఆప్షన్ ఉంటుందా?
అవును, టాటా సియెర్రా ఈవీలో ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ సౌకర్యం ఉండే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా 65 కేడబ్ల్యూహెచ్ సామర్థ్యం గల పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉన్న వేరియంట్లలో డ్యూయల్-మోటార్ సెటప్తో ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ ఆప్షన్ను టాటా అందించనుంది. దీనివల్ల ఈ కారు ఆఫ్-రోడింగ్లోనూ, కఠినమైన దారుల్లోనూ అత్యుత్తమ పనితీరును కనబరుస్తుంది. సాధారణ వేరియంట్లు ఫ్రంట్-వీల్ డ్రైవ్తో రానున్నాయి.