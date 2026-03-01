Mahindra XEV 9e : లగ్జరీ కార్లకు గట్టి పోటీ- ఎక్స్ఈవీ 9ఈ 'సినీలక్స్' ఎడిషన్ వచ్చేసింది, ధర ఎంతంటే..
మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారులో స్పెషల్ ఎడిషన్ని సంస్థ లాంచ్ చేసింది. ఈ మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఈ సినీలక్స్ ఎడిషన్ ఎక్స్షోరూం ధర రూ. 29.35 లక్షలు. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా తన ప్రతిష్టాత్మక 'ఎలక్ట్రిక్ ఆరిజిన్'ఎస్యూవీలో ప్రత్యేకమైన 'ఎక్స్ఈవీ 9ఈ సినీలక్స్ ఎడిషన్'ను పరిచయం చేసింది. లగ్జరీని అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీతో మిళితం చేస్తూ రూపొందించిన ఈ ఎడిషన్, ప్రయాణికులకు అత్యున్నత స్థాయి సౌకర్యాన్ని, అద్భుతమైన అనుభూతిని అందించడంపై దృష్టి పెట్టింది. ప్రత్యేకమైన ఫినిషింగ్, ప్రీమియం ఇంటీరియర్స్, హై-ఎండ్ ఫీచర్లతో కూడిన ఈ ఎడిషన్, స్టాండర్డ్ ఎక్స్ఈవీ 9ఈ శక్తివంతమైన పనితీరు, రేంజ్ను కొనసాగిస్తూనే మరింత విలాసవంతమైన డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఈ సినీలక్స్ ఎడిషన్: ఎక్స్టీరియర్..
ఈ సినీలక్స్ ఎడిషన్ తన ప్రత్యేకతను చాటుకోవడానికి కొత్తగా శాటిన్ బ్లాక్, శాటిన్ వైట్ రంగుల్లో లభిస్తుంది. ఈ ఫినిషింగ్లు ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీకి మరింత ప్రీమియం రూపాన్ని ఇస్తాయి.
మహీంద్రా ఆధునిక ఎలక్ట్రిక్ గుర్తింపును ప్రతిబింబిస్తూనే, చిన్నపాటి మార్పులతో ఈ ఎడిషన్ను మరింత ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దారు.
మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఈ సినీలక్స్ ఎడిషన్: ఇంటీరియర్- ఫీచర్లు..
ఈ మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఈ సినీలక్స్ ఎడిషన్ లోపలి భాగం చెస్ట్నట్ బ్రౌన్ , నోక్టర్న్ బ్లాక్ రంగుల స్మూత్-గ్రెయిన్ లెదరెట్ ఫినిషింగ్తో ఒక విలాసవంతమైన లాంజ్ లాగా అనిపిస్తుంది.
డిస్ప్లే: డ్యాష్బోర్డ్ అంతటా విస్తరించి ఉన్న 'కోస్ట్-టు-కోస్ట్' ట్రిపుల్ హెచ్డీ డిస్ప్లే ప్రధాన ఆకర్షణ.
ఆడియో: డాల్బీ అట్మోస్ సౌకర్యం గల 16-స్పీకర్ల హర్మాన్ కార్డాన్ ఆడియో సిస్టమ్ అద్భుతమైన సౌండ్ అనుభవాన్ని ఇస్తుంది.
లైటింగ్: ఇన్ఫినిటీ రూఫ్, యాంబియంట్ లైటింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి.
మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఈ సినీలక్స్ ఎడిషన్- అదనపు టెక్నాలజీ..
ప్యాక్ త్రీ వేరియంట్ నుంచి ప్రేరణ పొందిన ఈ ఎడిషన్లో 'స్ట్రైట్ అహెడ్ విజన్ ఎక్స్' (ఏఆర్ హెడ్స్-అప్ డిస్ప్లే), ఐడెంటిటీ (డ్రైవర్- ప్యాసింజర్ మానిటరింగ్), హ్యాండ్స్-ఫ్రీ పార్క్ అసిస్ట్, సెక్యూర్ 360 సేఫ్టీ సూట్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు క్యాంప్, కీప్, పా-పాల్ హెచ్వీఏసీ మోడ్లు, డిజిటల్ కీ, పర్సనలైజ్డ్ యూజర్ ప్రొఫైల్స్ వంటి ఆధునిక సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.
మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఈ సినీలక్స్ ఎడిషన్- పవర్ట్రెయిన్..
బ్యాటరీ: ఇది 79 కేడబ్ల్యూహెచ్ సామర్థ్యం గల బ్యాటరీ ప్యాక్తో వస్తుంది.
రేంజ్: ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 500 కి.మీ కంటే ఎక్కువ రియల్ వరల్డ్ రేంజ్ను అందిస్తుంది. హైవే ప్రయాణాలు లేదా నగరంలో తిరగడానికి ఇది ఆచరణాత్మకమైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది.
మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఈ సినీలక్స్ ఎడిషన్- బుకింగ్, ధర వివరాలు..
మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఈ సినీలక్స్ ఎడిషన్ భారతదేశంలో రూ. 29.35 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరకు విడుదల అయ్యింది.
బుకింగ్స్: ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ కోసం బుకింగ్స్ మార్చి 2, 2026, అంటే రేపటి నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.
డెలివరీ: మార్చి 10, 2026 నుంచే వినియోగదారులకు డెలివరీలు మొదలవుతాయి.