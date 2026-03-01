Edit Profile
    Mahindra XEV 9e : లగ్జరీ కార్లకు గట్టి పోటీ- ఎక్స్​ఈవీ 9ఈ 'సినీలక్స్' ఎడిషన్ వచ్చేసింది, ధర ఎంతంటే..

    మహీంద్రా ఎక్స్​ఈవీ 9ఈ ఎలక్ట్రిక్​ కారులో స్పెషల్​ ఎడిషన్​ని సంస్థ లాంచ్​ చేసింది. ఈ మహీంద్రా ఎక్స్​ఈవీ 9ఈ సినీలక్స్​ ఎడిషన్​ ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 29.35 లక్షలు. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Mar 01, 2026 4:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా తన ప్రతిష్టాత్మక 'ఎలక్ట్రిక్ ఆరిజిన్'ఎస్​యూవీలో ప్రత్యేకమైన 'ఎక్స్​ఈవీ 9ఈ సినీలక్స్ ఎడిషన్'ను పరిచయం చేసింది. లగ్జరీని అడ్వాన్స్‌డ్ టెక్నాలజీతో మిళితం చేస్తూ రూపొందించిన ఈ ఎడిషన్, ప్రయాణికులకు అత్యున్నత స్థాయి సౌకర్యాన్ని, అద్భుతమైన అనుభూతిని అందించడంపై దృష్టి పెట్టింది. ప్రత్యేకమైన ఫినిషింగ్, ప్రీమియం ఇంటీరియర్స్, హై-ఎండ్ ఫీచర్లతో కూడిన ఈ ఎడిషన్, స్టాండర్డ్ ఎక్స్​ఈవీ 9ఈ శక్తివంతమైన పనితీరు, రేంజ్‌ను కొనసాగిస్తూనే మరింత విలాసవంతమైన డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

    మహీంద్రా XEV 9e 'సినీలక్స్ ఎడిషన్'..
    మహీంద్రా XEV 9e 'సినీలక్స్ ఎడిషన్'..

    మహీంద్రా ఎక్స్​ఈవీ 9ఈ సినీలక్స్ ఎడిషన్: ఎక్స్​టీరియర్​..

    ఈ సినీలక్స్ ఎడిషన్ తన ప్రత్యేకతను చాటుకోవడానికి కొత్తగా శాటిన్ బ్లాక్, శాటిన్ వైట్ రంగుల్లో లభిస్తుంది. ఈ ఫినిషింగ్‌లు ఈ ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీకి మరింత ప్రీమియం రూపాన్ని ఇస్తాయి.

    మహీంద్రా ఆధునిక ఎలక్ట్రిక్ గుర్తింపును ప్రతిబింబిస్తూనే, చిన్నపాటి మార్పులతో ఈ ఎడిషన్‌ను మరింత ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దారు.

    మహీంద్రా ఎక్స్​ఈవీ 9ఈ సినీలక్స్ ఎడిషన్: ఇంటీరియర్- ఫీచర్లు..

    మహీంద్రా ఎక్స్​ఈవీ 9ఈ సినీలక్స్​ ఎడిషన్​ లోపలి భాగం చెస్ట్‌నట్ బ్రౌన్ , నోక్టర్న్ బ్లాక్ రంగుల స్మూత్-గ్రెయిన్ లెదరెట్ ఫినిషింగ్‌తో ఒక విలాసవంతమైన లాంజ్ లాగా అనిపిస్తుంది.

    డిస్‌ప్లే: డ్యాష్‌బోర్డ్ అంతటా విస్తరించి ఉన్న 'కోస్ట్-టు-కోస్ట్' ట్రిపుల్ హెచ్​డీ డిస్‌ప్లే ప్రధాన ఆకర్షణ.

    ఆడియో: డాల్బీ అట్మోస్ సౌకర్యం గల 16-స్పీకర్ల హర్మాన్ కార్డాన్ ఆడియో సిస్టమ్ అద్భుతమైన సౌండ్ అనుభవాన్ని ఇస్తుంది.

    లైటింగ్: ఇన్ఫినిటీ రూఫ్, యాంబియంట్ లైటింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి.

    మహీంద్రా ఎక్స్​ఈవీ 9ఈ సినీలక్స్​ ఎడిషన్​- అదనపు టెక్నాలజీ..

    ప్యాక్ త్రీ వేరియంట్ నుంచి ప్రేరణ పొందిన ఈ ఎడిషన్‌లో 'స్ట్రైట్ అహెడ్ విజన్ ఎక్స్​' (ఏఆర్​ హెడ్స్-అప్ డిస్‌ప్లే), ఐడెంటిటీ (డ్రైవర్- ప్యాసింజర్ మానిటరింగ్), హ్యాండ్స్-ఫ్రీ పార్క్ అసిస్ట్, సెక్యూర్ 360 సేఫ్టీ సూట్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు క్యాంప్, కీప్, పా-పాల్ హెచ్​వీఏసీ మోడ్‌లు, డిజిటల్ కీ, పర్సనలైజ్డ్ యూజర్ ప్రొఫైల్స్ వంటి ఆధునిక సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.

    మహీంద్రా ఎక్స్​ఈవీ 9ఈ సినీలక్స్ ఎడిషన్- పవర్‌ట్రెయిన్..

    బ్యాటరీ: ఇది 79 కేడబ్ల్యూహెచ్​ సామర్థ్యం గల బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో వస్తుంది.

    రేంజ్: ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 500 కి.మీ కంటే ఎక్కువ రియల్ వరల్డ్ రేంజ్‌ను అందిస్తుంది. హైవే ప్రయాణాలు లేదా నగరంలో తిరగడానికి ఇది ఆచరణాత్మకమైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది.

    మహీంద్రా ఎక్స్​ఈవీ 9ఈ సినీలక్స్​ ఎడిషన్​- బుకింగ్, ధర వివరాలు..

    మహీంద్రా ఎక్స్​ఈవీ 9ఈ సినీలక్స్ ఎడిషన్ భారతదేశంలో రూ. 29.35 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరకు విడుదల అయ్యింది.

    బుకింగ్స్: ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ కోసం బుకింగ్స్ మార్చి 2, 2026, అంటే రేపటి నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.

    డెలివరీ: మార్చి 10, 2026 నుంచే వినియోగదారులకు డెలివరీలు మొదలవుతాయి.

