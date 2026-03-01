High Mileage SUVs : మైలేజీలో తోపులు.. ఈ 5 డీజిల్ ఎస్యూవీలు- తక్కువ ఖర్చుతో లాంగ్ డ్రైవ్!
High mileage SUVs in India : మీరు తరచుగా హైవేలపై ప్రయాణిస్తుంటారా? అయితే ఇది మీకోమే! దేశంలో ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న అత్యధిక మైలేజీ గల టాప్- 5 డీజిల్ ఎస్యూవీల లిస్ట్ని మీకోసం రూపొందించింది. ఈ ఎస్యూవీల పేర్లు, ధర సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
భారతీయ హైవేలపై ప్రయాణించే వారికి డీజిల్ ఇంజిన్లు ఇప్పటికీ బలమైన ఎంపికగా నిలుస్తున్నాయి. స్థిరమైన 'ట్రిపుల్ డిజిట్' వేగంతో (100 కి.మీ. పైబడిన వేగం) ప్రయాణించేటప్పుడు, వీటిలోని శక్తివంతమైన మిడ్-రేంజ్ టార్క్, తక్కువ ఇంధన వినియోగం సుదూర ప్రయాణ ఖర్చులలో స్పష్టమైన వ్యత్యాసాన్ని చూపుతాయి. కేవలం హైవే మైలేజీని మాత్రమే ప్రాతిపదికగా తీసుకుని, తాజా ధరలు, పనితీరును దృష్టిలో ఉంచుకుంటే ఈ కింద ఇస్తున్న 5 డీజిల్ ఎస్యూవీలు టాప్ ప్లేస్లో ఉంటాయి.
మైలేజీలో టాప్- 5 డీజిల్ ఎస్యూవీలు ఇవి..
1. టాటా నెక్సాన్
టెక్నికల్గా చూస్తే, మైలేజీ చార్టుల్లో టాటా నెక్సాన్ డీజిల్ అగ్రస్థానంలో ఉంటుంది. దీనిలోని 1.5-లీటర్ టర్బో డీజిల్ ఇంజిన్ 115 పీఎస్ పవర్ మరియు 260 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, 6-స్పీడ్ ఏఎంటీ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది. తాజా ఏఆర్ఏఐ గణాంకాల ప్రకారం, మాన్యువల్ వేరియంట్ 23.23 కి.మీ/లీటర్ మైలేజీని ఇస్తుండగా, ఏఎంటీ వేరియంట్ తన విభాగంలోనే అత్యధికంగా 24.08 కి.మీ/లీటర్ మైలేజీని అందిస్తోంది.
భారత మార్కెట్లో దీని డీజిల్ వేరియంట్ల ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు రూ. 9 లక్షల నుంచి రూ. 14.15 లక్షల మధ్య ఉన్నాయి. హైవే మైలేజీయే మీ ప్రాధాన్యత అయితే ఇది అత్యంత పొదుపైన డీజిల్ ఎస్యూవీ.
2. కియా సోనెట్
కియా సోనెట్ డీజిల్ 116 హెచ్పీ పవర్, 250 ఎన్ఎం టార్క్ను అందించే 1.5-లీటర్ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తుంది. దీనికి 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 6-స్పీడ్ టార్క్-కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ను జత చేశారు. దీని ఏఆర్ఏఐ మైలేజీ మాన్యువల్ వేరియంట్కు 22.3 కి.మీ/లీటర్ కాగా, ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ అధికారికంగా కొంత తక్కువగా అంటే సుమారు 18.6 కి.మీ/లీటర్ వద్ద ఉంది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 8.98 లక్షల నుంచి రూ. 14.09 లక్షల మధ్య ఉంది, ఇది మైలేజీ రేసులో నెక్సాన్కు గట్టి పోటీనిస్తోంది.
3. మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ
మహీంద్రా వారి ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ తన విభాగంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన డీజిల్ టార్క్ను కలిగి ఉంది. దీని 1.5-లీటర్ టర్బో డీజిల్ ఇంజిన్ 117 పీఎస్ పవర్, 300 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది మాన్యువల్, ఏఎంటీ గేర్బాక్స్లతో వస్తుంది. అధికారిక ఇంధన సామర్థ్యం విషయానికి వస్తే మాన్యువల్ వేరియంట్ 20.6 కి.మీ/లీటర్, ఏఎంటీ వేరియంట్ 21.2 కి.మీ/లీటర్ మైలేజీని ఇస్తాయి. దీని డీజిల్ ధరలు ఎక్స్-షోరూమ్ రూ. 8.99 లక్షల నుండి రూ. 13.60 లక్షల మధ్య ఉన్నాయి. సుదూర ప్రయాణాలకు టార్క్, ఇంధన సామర్థ్యం మధ్య ఇది మంచి సమతుల్యతను కలిగి ఉంది.
4. హ్యుందాయ్ క్రెటా
మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ కేటగిరీలో, పెద్ద ఎస్యూవీల్లో క్రెటా డీజిల్ ఇప్పటికీ అత్యంత సమర్థవంతమైనదిగా కొనసాగుతోంది. దీని 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ 116 పీఎస్ పవర్, 250 ఎన్ఎం టార్క్ను అందిస్తుంది. ఏఆర్ఏఐ ప్రకారం దీని మాన్యువల్ వేరియంట్ సామర్థ్యం 21.8 కి.మీ/లీటర్. ఆటోమేటిక్ వెర్షన్లలో ఇది సుమారు 19.1 కి.మీ/లీటర్ వరకు ఉంటుంది. డీజిల్ క్రెటా ధరలు వేరియంట్, ట్రాన్స్మిషన్ను బట్టి ఎక్స్-షోరూమ్ రూ. 12.40 లక్షల నుంచి మొదలై రూ. 20.20 లక్షల వరకు ఉన్నాయి.
5. కియా సెల్టోస్
ఇటీవలే లాంచ్ అయిన 2026 కియా సెల్టోస్ కూడా ప్రజాదరణ పొందిన 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్నే కొనసాగిస్తోంది. ఇది సుమారు 116 పీఎస్ పవర్, 250 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. డీజిల్ మాన్యువల్ వేరియంట్కు సంబంధించి అధికారిక మైలేజీ క్లెయిమ్ 20.7 కి.మీ/లీటర్ వద్ద ఉంది, ఇది హైవే వినియోగానికి గట్టి పోటీనిస్తోంది. 2026 డీజిల్ మోడళ్ల ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు సుమారు రూ. 12.59 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై టాప్ వేరియంట్లకు రూ. 19.99 లక్షల వరకు ఉన్నాయి.
మైలేజీలో టాప్- 5 డీజిల్ ఎస్యూవీ- ఏది ఎంచుకోవాలి?
మీరు ఎక్కువగా హైవేలపై డ్రైవ్ చేసేవారైతే, డీజిల్ ఇంజిన్ ఇప్పటికీ ఆచరణాత్మకమైన ఎంపిక. నేరుగా మైలేజీ లెక్కలను చూస్తే టాటా నెక్సాన్ విజేతగా నిలుస్తుంది, అయితే మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ తన శక్తివంతమైన టార్క్ కారణంగా డ్రైవింగ్ను సులభతరం చేస్తుంది. మీరు హ్యుందాయ్ క్రెటా లేదా కియా సెల్టోస్ వైపు వెళితే, మైలేజీని పెద్దగా కోల్పోకుండానే ఎక్కువ స్పేస్, సౌకర్యాన్ని పొందుతారు.
అంతిమంగా, ఇది మీ ప్రయాణ విధానంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు క్రమం తప్పకుండా సుదూర ప్రయాణాలు చేస్తే, పొదుపైన డీజిల్ ఎస్యూవీ ప్రతి ట్రిప్లోనూ నిశ్శబ్దంగా మీ డబ్బును ఆదా చేస్తుంది.
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-
ప్రశ్న 1: హైవే ప్రయాణాలకు పెట్రోల్ కార్ల కంటే డీజిల్ ఎస్యూవీలే ఎందుకు ఉత్తమమైనవి?
సమాధానం: హైవేలపై ప్రయాణించేటప్పుడు డీజిల్ ఇంజిన్లు రెండు ప్రధాన ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. మొదటిది, వీటిలో ఉండే అధిక మిడ్-రేంజ్ టార్క్ వల్ల కారును ఓవర్టేక్ చేయడం లేదా వేగాన్ని అందుకోవడం చాలా సులభం అవుతుంది. రెండోది, పెట్రోల్ ఇంజిన్లతో పోలిస్తే డీజిల్ ఇంజిన్లు హైవే వేగాల వద్ద 20-30% ఎక్కువ మైలేజీని ఇస్తాయి. దీనివల్ల సుదూర ప్రయాణాల్లో ఇంధన ఖర్చు గణనీయంగా తగ్గుతుంది.
ప్రశ్న 2: టాటా నెక్సాన్, మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ మధ్య మైలేజీ విషయంలో ఏది మెరుగైనది?
సమాధానం: మీరు కేవలం అత్యధిక మైలేజీనే కోరుకుంటే టాటా నెక్సాన్ (24.08 km/l వరకు) విజేతగా నిలుస్తుంది. అయితే, మీకు మైలేజీతో పాటు ఇంజిన్ శక్తి (Torque) కూడా ముఖ్యమనుకుంటే మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ మెరుగైన ఎంపిక. నెక్సాన్ 260 ఎన్ఎం టార్క్ను ఇస్తుండగా, ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ తన విభాగంలోనే అత్యధికంగా 300 ఎన్ఎం టార్క్ను అందిస్తుంది, ఇది ఘాట్ రోడ్లు లేదా ఐదుగురు ప్రయాణికులతో వెళ్లేటప్పుడు ఇంజిన్పై ఒత్తిడి పడకుండా చూస్తుంది.