    2026 కియా సెల్టోస్​ ఎస్​యూవీలో వాల్యూ ఫర్​ మనీ వేరియంట్​ ఇదే..

    2026 కియా సెల్టోస్​ కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. ఈ ఎస్​యూవీ వేరియంట్లు, వాటి ధరలు, వాటి ఫీచర్లను ఇక్కడ తెలుసుకోండి. అంతేకాదు 2026 కియా సెల్టోస్​ వాల్యూ ఫర్​ మనీ వేరియంట్​ని కూడా ఇక్కడ చెబుతాము.

    Published on: Jan 04, 2026 7:31 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థ కియా, తన సరికొత్త '2026 సెల్టోస్'ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ ఎస్​యూవీకి సంబంధించి వేరియంట్ల వారీగా ధరల జాబితా కూడా ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చింది. బేస్ వేరియంట్ 'హెచ్​టీఈ' ధర రూ. 10.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవ్వగా, టాప్ ఎండ్ డీజిల్ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ ధర రూ. 19.99 లక్షల వరకు ఉంది. అదిరే ఫీచర్లు, విభిన్న వేరియంట్లతో వస్తున్న ఈ కారులోని ఏ వేరియంట్‌లో ఏ ఫీచర్లు ఉన్నాయి? 2026 కియా సెల్టోస్​లో వాల్యూ ఫర్​ మనీ వేరియంట్​ ఏది? ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..

    2026 కియా సెల్టోస్​..
    2026 కియా సెల్టోస్​..

    2026 కియా సెల్టోస్​ వేరియంట్లు..

    1. కియా సెల్టోస్ హెచ్​టీఈ: రూ. 10.99 లక్షలు

    ఇది 2026 కియా సెల్టోస్ ఎస్​యూవీ లైనప్‌లో ఎంట్రీ-లెవల్ వేరియంట్. తక్కువ ధరలో ప్రాథమిక అవసరాలకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే వారి కోసం దీన్ని రూపొందించారు.

    సేఫ్టీ: 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, బ్రేక్ అసిస్ట్‌తో కూడిన ఏబీఎస్​, ఈఎస్​సీ, హిల్‌-స్టార్ట్ అసిస్ట్, రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, రియర్‌వ్యూ కెమెరా వంటి ప్రామాణిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

    ఫీచర్లు: 12-ఇంచ్​ ఎల్​సీడీ క్లస్టర్, వైర్లెస్ ఆపిల్ కార్‌ప్లే/ఆండ్రాయిడ్ ఆటోతో కూడిన 10.25-ఇంచ్​ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, మాన్యువల్ ఏసీ, ఎలక్ట్రిక్ ఓఆర్​వీఎంలు ఇందులో లభిస్తాయి.

    2. హెచ్​టీఈ (ఓ): ఈ అదనపు ఆప్షనల్ వేరియంట్‌లో కనెక్టెడ్ ఎల్‌ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్, సెమీ-లెదరెట్ సీట్లు మరియు కప్ హోల్డర్లతో కూడిన రియర్ సెంటర్ ఆర్మ్-రెస్ట్ లభిస్తాయి.

    3. 2026 కియా సెల్టోస్ హెచ్​టీకే: రూ. 13.09 లక్షలు

    2026 కియా సెల్టోస్​ ఎస్​యూవీ హెచ్​టీఈ వేరియంట్‌కు అప్‌గ్రేడ్‌గా వచ్చే ఈ వెర్షన్‌లో మరిన్ని స్టైలిష్ మార్పులు ఉంటాయి.

    డిజైన్: కొత్త 17-ఇంచ్​ క్రిస్టల్ కట్ అలాయ్ వీల్స్, ఆటో ఫోల్డ్ అయ్యే ఓఆర్​వీఎంలు, పుష్ బటన్ స్టార్ట్/స్టాప్ వంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.

    మరిన్ని ఫీచర్లు: టిల్ట్ అండ్​ టెలిస్కోపిక్ స్టీరింగ్, రియర్ డిఫాగర్, వెనుక వైపు కనిపించకుండా అమర్చిన వైపర్ వంటి ప్రత్యేకతలు ఇందులో ఉన్నాయి.

    4. హెచ్​టీకే (ఓ): ఇందులో పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, లెదరెట్ సీట్లు, వైర్లెస్ ఛార్జర్, ఆటోమేటిక్ వేరియంట్లలో వెన్లటిలేటెడ్ సీట్ల వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు అదనంగా ఉంటాయి.

    5. 2026 కియా సెల్టోస్ హెచ్​టీఎక్స్​: రూ. 15.59 లక్షలు

    2026 కియా సెల్టోస్​లో అసలైన ప్రీమియం అనుభూతి ఈ వేరియంట్ నుండే మొదలవుతుంది!

    లుక్స్: సాటిన్ సిల్వర్ ఫినిషింగ్ స్కిడ్ ప్లేట్లు, గ్లోసీ బ్లాక్ ఫ్రంట్ గ్రిల్, ఎల్‌ఈడీ ఫాగ్ ల్యాంప్స్‌తో కారు మరింత రాజసంగా కనిపిస్తుంది.

    ఇంటీరియర్: 64-కలర్ యాంబియంట్ లైటింగ్, 8-స్పీకర్లతో కూడిన ప్రీమియం ‘బోస్’ ఆడియో సిస్టమ్, డ్యూయల్ జోన్ ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ కోసం ప్రత్యేక టచ్ ప్యానెల్ ఇందులో ప్రధాన ఆకర్షణలు.

    6. కియా సెల్టోస్ హెచ్​టీఎక్స్​ (అడాస్​): రూ. 16.69 లక్షలు

    ఇది నేరుగా హెచ్​టీఎక్స్​ వేరియంట్ ఫీచర్లకు తోడు 'లెవల్ 2 అడాస్​' టెక్నాలజీని జోడిస్తుంది. ఇందులో అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్, ఫార్వర్డ్ కొలీజన్ వార్నింగ్, 360-డిగ్రీ కెమెరా వంటి అత్యున్నత భద్రతా ఫీచర్లు ఉంటాయి.

    7. కియా సెల్టోస్ జీటీఎక్స్​ - జీటీఎక్స్​ (అడాస్​): రూ. 18.39 లక్షల నుంచి

    స్పోర్టీ లుక్ ఇష్టపడే వారి కోసం 2026 కియా సెల్టోస్​ జీటీఎక్స్​ వేరియంట్లను రూపొందించారు. ఇందులో 18-ఇంచ్​ భారీ అలాయ్ వీల్స్, 10-వే పవర్ అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీటు, స్పోర్టీ ఇంటీరియర్ థీమ్ ఉంటాయి. జీటీఎక్స్​ (అడాస్​) వేరియంట్ రూ. 19.49 లక్షలతో ఫుల్ ప్యాకేజీగా లభిస్తుంది.

    2026 కియా సెల్టోస్​ వాల్యూ ఫర్​ మనీ వేరియంట్​ ఏది?

    2026 కియా సెల్టోస్ లైనప్‌లో హెచ్​టీఎక్స్​ వేరియంట్ అత్యంత విలువైనదిగా (వాల్యూ ఫర్​ మనీ) నిలుస్తుంది. ఎందుకంటే తక్కువ ధరలో పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, ప్రీమియం బోస్ ఆడియో సిస్టమ్, కారుకు పూర్తి లుక్ ఇచ్చే ఎక్స్‌టీరియర్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఇందులో లభిస్తాయి. అడాస్​ ఫీచర్లు అవసరం లేదు అనుకునేవారికి, లగ్జరీ ఎస్‌యూవీ అనుభూతిని అందించడానికి ఈ వేరియంట్ సరిగ్గా సరిపోతుంది.

    ముఖ్యంగా, ఈ వేరియంట్ అన్ని రకాల ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉండటం కస్టమర్లకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.

