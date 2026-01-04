2026 కియా సెల్టోస్ ఎస్యూవీలో వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్ ఇదే..
2026 కియా సెల్టోస్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. ఈ ఎస్యూవీ వేరియంట్లు, వాటి ధరలు, వాటి ఫీచర్లను ఇక్కడ తెలుసుకోండి. అంతేకాదు 2026 కియా సెల్టోస్ వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్ని కూడా ఇక్కడ చెబుతాము.
ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థ కియా, తన సరికొత్త '2026 సెల్టోస్'ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ ఎస్యూవీకి సంబంధించి వేరియంట్ల వారీగా ధరల జాబితా కూడా ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చింది. బేస్ వేరియంట్ 'హెచ్టీఈ' ధర రూ. 10.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవ్వగా, టాప్ ఎండ్ డీజిల్ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ ధర రూ. 19.99 లక్షల వరకు ఉంది. అదిరే ఫీచర్లు, విభిన్న వేరియంట్లతో వస్తున్న ఈ కారులోని ఏ వేరియంట్లో ఏ ఫీచర్లు ఉన్నాయి? 2026 కియా సెల్టోస్లో వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్ ఏది? ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..
2026 కియా సెల్టోస్ వేరియంట్లు..
- కియా సెల్టోస్ హెచ్టీఈ: రూ. 10.99 లక్షలు
ఇది 2026 కియా సెల్టోస్ ఎస్యూవీ లైనప్లో ఎంట్రీ-లెవల్ వేరియంట్. తక్కువ ధరలో ప్రాథమిక అవసరాలకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే వారి కోసం దీన్ని రూపొందించారు.
సేఫ్టీ: 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, బ్రేక్ అసిస్ట్తో కూడిన ఏబీఎస్, ఈఎస్సీ, హిల్-స్టార్ట్ అసిస్ట్, రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, రియర్వ్యూ కెమెరా వంటి ప్రామాణిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
ఫీచర్లు: 12-ఇంచ్ ఎల్సీడీ క్లస్టర్, వైర్లెస్ ఆపిల్ కార్ప్లే/ఆండ్రాయిడ్ ఆటోతో కూడిన 10.25-ఇంచ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, మాన్యువల్ ఏసీ, ఎలక్ట్రిక్ ఓఆర్వీఎంలు ఇందులో లభిస్తాయి.
2. హెచ్టీఈ (ఓ): ఈ అదనపు ఆప్షనల్ వేరియంట్లో కనెక్టెడ్ ఎల్ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్, సెమీ-లెదరెట్ సీట్లు మరియు కప్ హోల్డర్లతో కూడిన రియర్ సెంటర్ ఆర్మ్-రెస్ట్ లభిస్తాయి.
3. 2026 కియా సెల్టోస్ హెచ్టీకే: రూ. 13.09 లక్షలు
2026 కియా సెల్టోస్ ఎస్యూవీ హెచ్టీఈ వేరియంట్కు అప్గ్రేడ్గా వచ్చే ఈ వెర్షన్లో మరిన్ని స్టైలిష్ మార్పులు ఉంటాయి.
డిజైన్: కొత్త 17-ఇంచ్ క్రిస్టల్ కట్ అలాయ్ వీల్స్, ఆటో ఫోల్డ్ అయ్యే ఓఆర్వీఎంలు, పుష్ బటన్ స్టార్ట్/స్టాప్ వంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.
మరిన్ని ఫీచర్లు: టిల్ట్ అండ్ టెలిస్కోపిక్ స్టీరింగ్, రియర్ డిఫాగర్, వెనుక వైపు కనిపించకుండా అమర్చిన వైపర్ వంటి ప్రత్యేకతలు ఇందులో ఉన్నాయి.
4. హెచ్టీకే (ఓ): ఇందులో పనోరమిక్ సన్రూఫ్, లెదరెట్ సీట్లు, వైర్లెస్ ఛార్జర్, ఆటోమేటిక్ వేరియంట్లలో వెన్లటిలేటెడ్ సీట్ల వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు అదనంగా ఉంటాయి.
5. 2026 కియా సెల్టోస్ హెచ్టీఎక్స్: రూ. 15.59 లక్షలు
2026 కియా సెల్టోస్లో అసలైన ప్రీమియం అనుభూతి ఈ వేరియంట్ నుండే మొదలవుతుంది!
లుక్స్: సాటిన్ సిల్వర్ ఫినిషింగ్ స్కిడ్ ప్లేట్లు, గ్లోసీ బ్లాక్ ఫ్రంట్ గ్రిల్, ఎల్ఈడీ ఫాగ్ ల్యాంప్స్తో కారు మరింత రాజసంగా కనిపిస్తుంది.
ఇంటీరియర్: 64-కలర్ యాంబియంట్ లైటింగ్, 8-స్పీకర్లతో కూడిన ప్రీమియం ‘బోస్’ ఆడియో సిస్టమ్, డ్యూయల్ జోన్ ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ కోసం ప్రత్యేక టచ్ ప్యానెల్ ఇందులో ప్రధాన ఆకర్షణలు.
6. కియా సెల్టోస్ హెచ్టీఎక్స్ (అడాస్): రూ. 16.69 లక్షలు
ఇది నేరుగా హెచ్టీఎక్స్ వేరియంట్ ఫీచర్లకు తోడు 'లెవల్ 2 అడాస్' టెక్నాలజీని జోడిస్తుంది. ఇందులో అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్, ఫార్వర్డ్ కొలీజన్ వార్నింగ్, 360-డిగ్రీ కెమెరా వంటి అత్యున్నత భద్రతా ఫీచర్లు ఉంటాయి.
7. కియా సెల్టోస్ జీటీఎక్స్ - జీటీఎక్స్ (అడాస్): రూ. 18.39 లక్షల నుంచి
స్పోర్టీ లుక్ ఇష్టపడే వారి కోసం 2026 కియా సెల్టోస్ జీటీఎక్స్ వేరియంట్లను రూపొందించారు. ఇందులో 18-ఇంచ్ భారీ అలాయ్ వీల్స్, 10-వే పవర్ అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీటు, స్పోర్టీ ఇంటీరియర్ థీమ్ ఉంటాయి. జీటీఎక్స్ (అడాస్) వేరియంట్ రూ. 19.49 లక్షలతో ఫుల్ ప్యాకేజీగా లభిస్తుంది.
2026 కియా సెల్టోస్ వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్ ఏది?
2026 కియా సెల్టోస్ లైనప్లో హెచ్టీఎక్స్ వేరియంట్ అత్యంత విలువైనదిగా (వాల్యూ ఫర్ మనీ) నిలుస్తుంది. ఎందుకంటే తక్కువ ధరలో పనోరమిక్ సన్రూఫ్, ప్రీమియం బోస్ ఆడియో సిస్టమ్, కారుకు పూర్తి లుక్ ఇచ్చే ఎక్స్టీరియర్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఇందులో లభిస్తాయి. అడాస్ ఫీచర్లు అవసరం లేదు అనుకునేవారికి, లగ్జరీ ఎస్యూవీ అనుభూతిని అందించడానికి ఈ వేరియంట్ సరిగ్గా సరిపోతుంది.
ముఖ్యంగా, ఈ వేరియంట్ అన్ని రకాల ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉండటం కస్టమర్లకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.