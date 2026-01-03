Edit Profile
    2026 కియా సెల్టోస్​ వేరియంట్లు, ఫీచర్లు, వాటి ధరల వివరాలు..

    ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థ కియా ఇండియా.. తన 2026 సెల్టోస్‌ను భారత మార్కెట్​లో ఇటీవలే విడుదల చేసింది. రూ. 10.99 లక్షల ప్రారంభ ధరతో లభించే ఈ మిడ్-సైజ్ ఎస్‌యూవీ వేరియంట్లు, ఫీచర్స్​ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 03, 2026 2:01 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారతీయ రోడ్లపై అత్యంత ఆదరణ పొందిన ఎస్‌యూవీల్లో ఒకటైన 'కియా సెల్టోస్' ఇప్పుడు సరికొత్త రూపంలో మన ముందుకు వచ్చింది. 2026 కియా సెల్టోస్​ని కియా ఇండియా ఇటీవలే అధికారికంగా లాంచ్ చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 10.99 లక్షలు కాగా, టాప్ వేరియంట్ ధర రూ. 19.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంది.

    2026 కియా సెల్టోస్​ వేరియంట్లు, ధరలు, ఫీచర్లు..
    2026 కియా సెల్టోస్​ వేరియంట్లు, ధరలు, ఫీచర్లు..

    కస్టమర్ల అవసరాలకు అనుగుణంగా కియా ఈ కారును హెచ్​టీఈ, హెచ్​టీఈ (ఓ), హెచ్​టీకే, హెచ్​టీకే (ఓ), హెచ్​టీఎక్స్​, హెచ్​టీఎక్స్​ (ఏ), జీటీఎక్స్​, జీటీఎక్స్​ (ఏ) అనే ఎనిమిది ప్రధాన ట్రిమ్స్‌లో ప్రవేశపెట్టింది. వేర్వేరు ఇంజిన్, ట్రాన్స్‌మిషన్ ఆప్షన్లతో కలిపి మొత్తంగా 34 వేరియంట్లలో ఈ కారు అందుబాటులో ఉండటం విశేషం. ఈ నేపథ్యంలో 2026 కియా సెల్టోస్​ వేరియంట్లు, ఫీచర్లు, ధరల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    2026 కియా సెల్టోస్​- ఇంజిన్, పెర్ఫార్మెన్స్..

    కొత్త సెల్టోస్ మూడు రకాల పవర్​ఫుల్​ ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో వస్తోంది:

    1.5-లీటర్ పెట్రోల్ (ఎన్​ఏ): ఇది 115 హెచ్​పీ పవర్​ని, 144 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

    1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్: ఇది మరింత శక్తివంతమైన 160 హెచ్​పీ పవర్, 253 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను అందిస్తుంది.

    1.5-లీటర్ డీజిల్: ఇది 116 హెచ్​పీ పవర్​ని, 250 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను జనరేట్ చేస్తుంది.

    గేర్ బాక్స్ విషయానికి వస్తే.. మ్యాన్యువల్ (ఎంటీ), ఐవీటీ, డ్యూయల్-క్లచ్ (డీసీటీ), ఆటోమేటిక్ (ఏటీ) ఆప్షన్లలో కస్టమర్లు తమకు నచ్చినదాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.

    2026 కియా సెల్టోస్​ వేరియంట్ల వారీగా ఫీచర్లు..

    హెచ్​టీఈ వేరియంట్ (ధర: రూ. 10.99 లక్షల నుంచి): ఇది బేస్ వేరియంట్ అయినప్పటికీ ఎల్ఈడీ హెడ్‌లైట్లు, డీఆర్ఎల్‌లు, 16-ఇంచ్​ స్టీల్ వీల్స్, 10.25-ఇంచ్​ టచ్‌స్క్రీన్, వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో/యాపిల్ కార్‌ప్లే, రివర్స్ కెమెరా, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, అన్ని వీల్స్​కి డిస్క్ బ్రేక్‌ల వంటి అవసరమైన ఫీచర్లతో వస్తుంది.

    హెచ్​టీఈ (ఓ) వేరియంట్ (ధర: రూ. 12.09 లక్షల నుంచి): ఇందులో ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, డ్రైవ్ మోడ్స్, 60:40 స్ల్పిట్​ రియర్ సీట్లు, కనెక్టెడ్ ఎల్ఈడీ టెయిల్ లైట్లు అదనంగా ఉంటాయి.

    హెచ్​టీకే వేరియంట్ (ధర: రూ. 13.09 లక్షల నుంచి): ఆటో-ఫోల్డ్ మిర్రర్లు, పుష్-బటన్ స్టార్ట్, స్మార్ట్ కీ, వెనుక వైపు సన్‌షేడ్స్, కొన్ని వేరియంట్లలో 17-ఇంచ్​ అలాయ్ వీల్స్ ఇందులో లభిస్తాయి.

    హెచ్​టీకే (ఓ) వేరియంట్ (ధర: రూ. 14.19 లక్షల నుంచి): ప్రధాన ఆకర్షణ అయిన పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్ ఇక్కడి నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. దీనితో పాటు ఫ్రంట్ వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్, ఎలక్ట్రిక్ డ్రైవర్ సీట్ వంటి లగ్జరీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

    హెచ్​టీఎక్స్​ వేరియంట్ (ధర: రూ. 15.59 లక్షల నుంచి): యాంబియంట్ లైటింగ్, 12.3-ఇంచ్​ పెద్ద టచ్‌స్క్రీన్, 8-స్పీకర్ల బోస్ ఆడియో సిస్టమ్, గ్లోసీ బ్లాక్ గ్రిల్‌తో ఈ వేరియంట్ ప్రీమియం లుక్‌ను ఇస్తుంది.

    హెచ్​టీఎక్స్​ (ఏ) వేరియంట్ (ధర: రూ. 16.69 లక్షల నుంచి): భద్రతకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఈ 2026 కియా సెల్టోస్​ వేరియంట్​లో లెవల్ 2+ అడాస్​ టెక్నాలజీని చేర్చారు. 360-డిగ్రీల కెమెరా, 12.3-ఇంచ్​ డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్‌ప్లే దీని ప్రత్యేకత.

    జీటీఎక్స్​, జీటీఎక్స్​ (ఏ) వేరియంట్లు (ధర: రూ. 18.39 లక్షల నుంచి): ఇవి టాప్-ఎండ్ వేరియంట్లు. కేవలం ఆటోమేటిక్ గేర్ బాక్స్‌తో మాత్రమే లభిస్తాయి. మెమరీ సీట్లు, 18-ఇంచ్​ పెద్ద వీల్స్​, 21 రకాల అడాస్​ ఫీచర్లతో ఇవి అత్యంత సురక్షితమైన, విలాసవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తాయి.

