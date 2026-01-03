200ఎంపీ కెమెరా, 7000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ- ఇంకొన్ని రోజుల్లో అదిరిపోయే స్మార్ట్ఫోన్స్ లాంచ్…
కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే భారత స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్ సందడిగా మారింది. దిగ్గజ టెక్ కంపెనీలు తమ కొత్త డివైజ్లను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. రియల్మీ, రెడ్మీ, ఒప్పో, పోకో నుంచి అదిరే గ్యాడ్జెట్స్ వస్తున్నాయి. ఆ వివరాలు..
2026 సంవత్సరం స్మార్ట్ఫోన్ లవర్స్కి అదిరిపోయే ఆరంభాన్ని ఇవ్వబోతోంది. బడ్జెట్ నుంచి ప్రీమియం సెగ్మెంట్ వరకు వరుస లాంచ్లతో మొబైల్ మార్కెట్ కళకళలాడుతోంది. పలు ప్రధాన కంపెనీలు తమ వినూత్న ఉత్పత్తులను జనవరి నెలలోనే మార్కెట్లోకి తెస్తుండటంతో కొత్త ఫోన్ కొనాలనుకునే వారికి మరిన్ని ఆప్షన్లు లభించనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెలలో లాంచ్కానున్న స్మార్ట్ఫోన్స్ వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
రియల్మీ 16 ప్రో సిరీస్..
రియల్మీ ఈ ఏడాదిని జనవరి 6న గ్రాండ్గా ప్రారంభించనుంది. ఈ సిరీస్లో ‘రియల్మీ 16 ప్రో’, 'రియల్మీ 16 ప్రో ప్లస్' అనే రెండు మోడళ్లు రానున్నాయి. ఈ ఫోన్లు ప్రధానంగా కెమెరా పనితీరుపై దృష్టి సారించాయి.
కెమెరా: రెండింటిలోనూ 200ఎంపీ మెయిన్ కెమెరా ఉండగా, ప్రో ప్లస్ మోడల్లో 50ఎంపీ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్ను అదనంగా చేర్చారు.
ప్రాసెసర్: రియల్మీ 16 ప్రో ప్లస్ స్మార్ట్ఫోన్ 'స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4' ప్రాసెసర్తో, ప్రో మోడల్ 'మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7000' సిరీస్ చిప్తో వచ్చే అవకాశం ఉంది.
బ్యాటరీ: రెండింటిలోనూ 7,000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ, 80డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఇదే రోజున కంపెనీ రియల్మీ ప్యాడ్ 3 టాబ్లెట్ను కూడా విడుదల చేయనుంది. ఇందులో 12,200ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 2.8కే డిస్ప్లే ఉండబోతున్నాయి.
రెడ్మీ నోట్ 15 5జీ..
రెడ్మీ నోట్ 15 5జీ కూడా జనవరి 6న విడుదల కానుంది.
ఫీచర్లు: 108ఎంపీ మెయిన్ కెమెరా, 4కే వీడియో రికార్డింగ్ సపోర్ట్ దీని ప్రత్యేకతలు. కేవలం 7.35ఎంఎం మందంతో ఉండే ఈ ఫోన్లో 120హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్ గల కర్వ్డ్ అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఉంటుంది.
పెర్ఫార్మెన్స్: ఇది 'స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 3' ప్రాసెసర్, 5,520ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 45డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో రానుంది. ఇదే వేదికపై ప్యాడ్ 2 ప్రో 5G టాబ్లెట్ను కూడా కంపెనీ పరిచయం చేయనుంది. ఇది డాల్బీ అట్మోస్, డాల్బీ విజన్, 12,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ వంటి ఫీచర్లతో వస్తోంది.
పోకో ఎం8..
పోకో బ్రాండ్ నుంచి పోకో ఎం8 స్మార్ట్ఫోన్ జనవరి 8న భారత్లో లాంచ్ కానుంది. ఇది తక్కువ ధరలో మెరుగైన స్పెసిఫికేషన్లు కోరుకునే వారిని లక్ష్యంగా చేసుకుని వస్తోంది. పెర్ఫార్మెన్స్కు పెద్దపీట వేసే పోకో, ఈ బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లో ఎలాంటి ఫీచర్లు తెస్తుందోనని యూజర్లు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఒప్పో రెనో 15 సిరీస్..
ఒప్పో తన పాపులర్ రెనో సిరీస్లో రెనో 15, రెనో 15 ప్రో, రెనో 15 ప్రో మినీ ఫోన్లను ఈ నెలాఖరులోపు విడుదల చేయనుంది.
డిస్ప్లే: ప్రో మోడల్లో 6.78 ఇంచ్ స్క్రీన్ (గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2), ప్రో మినీలో 6.32 ఇంచ్ స్క్రీన్, స్టాండర్డ్ మోడల్లో 6.59 ఇంచ్ అమోలెడ్ స్క్రీన్లు ఉండనున్నాయి.
భద్రత: ఈ మూడు మోడళ్లు నీరు, ధూళి నుంచి రక్షణ కోసం ఐపీ66, ఐపీ68, ఐపీ69 రేటింగ్లతో వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే దీని కోసం 'ప్రివిలేజ్ ప్యాక్' విక్రయాలను ఒప్పో ప్రారంభించింది.
మరి వీటిల్లో మీరు ఏ గ్యాడ్జెట్ని కొనుగోలు చేస్తారు?