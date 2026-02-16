Edit Profile
    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​ కొనాలా? టాటా సియెర్రా తీసుకోవాలా? ఏది బెస్ట్​?

    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్ వర్సెస్​ టాటా సియెర్రా.. దిగ్గజ కార్ల మధ్య అసలైన పోటీ! ఈ రెండింటి మధ్య తేడాలు ఏంటి? ఏది బెస్ట్​? ఏది కొనాలి? ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 16, 2026 9:10 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారత రోడ్లపై ఒకప్పుడు ఓ వెలుగు వెలిగిన రెండు ఐకానిక్ కార్లు ఇప్పుడు సరికొత్త హంగులతో మళ్లీ ప్రజలకు చేరువయ్యాయి. అప్పట్లో రారాజుగా వెలిగిన 'టాటా సియెర్రా' ఇప్పటికే డెలివరీలతో సందడి చేస్తుండగా, ఎంతో మందికి ఇష్టమైన ‘డస్టర్’కి సంబంధించిన ధరలను మార్చ్​లో ప్రకటించి, ఏప్రిల్ 2026 నుంచి డెలివరీలను ప్రారంభించనుంది రెనాల్ట్​ సంస్థ. ఈ రెండు కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీల మధ్య ఉన్న ప్రధాన తేడాలేంటో ఈ పోలిక ద్వారా తెలుసుకోండి..

    రెనాల్ట్​ డస్టర్​ వర్సెస్​ టాటా సియెర్రా- డైమెన్షన్స్​..
    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్ వర్సెస్​ టాటా సియెర్రా..

    రెనాల్ట్​ డస్టర్​ వర్సెస్​ టాటా సియెర్రా- డైమెన్షన్స్​..

    రెనాల్ట్​ డస్టర్ పొడవులో స్వల్పంగా మెరుగ్గా ఉన్నప్పటికీ, మిగతా అన్ని విషయాల్లో టాటా సియెర్రానే పైచేయి సాధించింది.

    రెనాల్ట్​ డస్టర్​ వర్సెస్​ టాటా సియెర్రా- డైమెన్షన్స్
    2026 Renault DusterDifferenceTata Sierra
    Length4,346 mm6 mm4,340 mm
    Width1,815 mm26 mm1,841 mm
    Height1,703 mm12 mm1,715 mm
    Wheelbase2,657 mm73 mm2,730 mm
    Boot space518-litres104 litres622-litres

    పొడవు: డస్టర్ (4346 ఎంఎం)- సియెర్రా కంటే 6 ఎంఎం ఎక్కువ.

    వెడల్పు- ఎత్తు: టాటా సియెర్రా 26 ఎంఎం ఎక్కువ వెడల్పు, 12 ఎంఎం ఎక్కువ ఎత్తుతో మంచి రోడ్ ప్రెజెన్స్‌ను కలిగి ఉంది.

    వీల్‌బేస్: సియెర్రా వీల్‌బేస్ (2730 ఎంఎం) డస్టర్ కంటే 73 ఎంఎం ఎక్కువ. దీనివల్ల లోపల కాలు పెట్టుకునే స్థలం (లెగ్​రూమ్​) ఎక్కువగా ఉంటుంది.

    బూట్ స్పేస్: లగేజీ పెట్టుకోవడానికి సియెర్రాలో అదనంగా 104 లీటర్ల స్థలం (మొత్తం 622 లీటర్లు) అందుబాటులో ఉంది.

    రెనాల్ట్​ డస్టర్​ వర్సెస్​ టాటా సియెర్రా- ఇంజిన్, పవర్‌ట్రెయిన్..

    సాంకేతికపరంగా ఈ రెండు ఎస్​యూవీలు భిన్నమైన వ్యూహాలతో వస్తున్నాయి.

    రెనాల్ట్​ డస్టర్​ వర్సెస్​ టాటా సియెర్రా- ఇంజిన్
    2026 Renault DusterTata Sierra
    Engine1.0-litre turbo-petrol1.3-litre turbo-petrol + mild-hybrid1.8-litre naturally aspirated petrol + strong-hybrid1.5-litre naturally aspirated petrol1.5-litre turbo-petrol1.5-litre diesel
    Transmission6-speed MT6-speed MT, 6-speed DCT8-speed DHT6-speed MT, 7-speed DCT6-speed AT6-speed MT, 6-speed AT
    Power99 bhp160 bhpTBA104 bhp158 bhp116 bhp
    Torque160 Nm280 NmTBA145 Nm255 Nm260 Nm (MT), 280 Nm (AT)

    రెనాల్ట్​ డస్టర్: ఇందులో డీజిల్ ఇంజిన్ లేదు. కానీ, మూడు పెట్రోల్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ‘స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్’, 'మైల్డ్ హైబ్రిడ్' టెక్నాలజీతో ఇది వస్తోంది. మైలేజీ కోరుకునే వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్.

    టాటా సియెర్రా: సియెర్రాలో కూడా మూడు ఇంజిన్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి (పెట్రోల్, డీజిల్). అయితే, ఇందులో హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ లేదు. డీజిల్ ఇంజిన్ కావాలనుకునే వారికి సియెర్రానే ఏకైక ఛాయిస్.
    ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే..

    మీకు అదిరిపోయే మైలేజీ, హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ కావాలనుకుంటే రెనాల్ట్​ డస్టర్ కోసం వేచి చూడొచ్చు అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలా కాకుండా, క్యాబిన్‌లో ఎక్కువ స్థలం, పవర్‌ఫుల్ డీజిల్ ఇంజిన్, ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న కారు కావాలంటే టాటా సియెర్రా బెస్ట్ ఛాయిస్ అవుతుందని అంటున్నారు.

