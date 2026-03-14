    Sonam Wangchuk : సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ నిర్బంధం రద్దు- ఎన్​ఎస్​ఏ ఎత్తివేస్తూ కేంద్రం నిర్ణయం!

    ప్రముఖ పర్యావరణ కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్‌చుక్​పై విధించిన నిర్బంధాన్ని ఎత్తివేస్తూ కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంహెచ్​ఏ) శనివారం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గత ఏడాది సెప్టెంబర్‌లో లేహ్‌లో జరిగిన హింసాత్మక నిరసనల నేపథ్యంలో, ప్రజా శాంతిని కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో ఆయనను అరెస్ట్ చేసి రాజస్థాన్‌ జైలుకు తరలించారు.

    Published on: Mar 14, 2026 12:20 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    గతేడాది సెప్టెంబర్‌లో లేహ్‌లో జరిగిన హింసాత్మక ఘటనలకు సంబంధించి పర్యావరణ కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్‌చుక్​పై విధించిన నిర్బంధాన్ని రద్దు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంహెచ్​ఏ) శనివారం తెలిపింది. వాంగ్‌చుక్‌ను జాతీయ భద్రతా చట్టం (ఎన్​ఎస్​ఏ) కింద నిర్బంధించి, రాజస్థాన్‌లోని జోధ్‌పూర్ జైలుకు పంపిన కొన్ని నెలల తర్వాత ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.

    సోనమ్ వాంగ్‌చుక్.. (PTI)
    సోనమ్ వాంగ్‌చుక్.. (PTI)

    హింసాత్మక నిరసనల తర్వాత ‘ప్రజా శాంతిని కాపాడటానికి’ వాంగ్‌చుక్‌ను నిర్బంధించినట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

    "లద్ధాఖ్​లో శాంతి, స్థిరత్వం, పరస్పర విశ్వాసం నెలకొనే వాతావరణాన్ని పెంపొందించడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. తద్వారా అన్ని వర్గాలతో నిర్మాణాత్మకమైన, అర్థవంతమైన చర్చలు జరపడం సాధ్యమవుతుంది. ఈ లక్ష్యాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి, తగిన పరిశీలన తర్వాత, జాతీయ భద్రతా చట్టం (ఎన్​ఎస్​ఏ) కింద ఉన్న అధికారాలను ఉపయోగించి శ్రీ సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ నిర్బంధాన్ని తక్షణమే రద్దు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది," అని ప్రభుత్వం తన ప్రకటనలో పేర్కొంది.

    లద్ధాఖ్​ ప్రాంత ప్రజల ‘ఆకాంక్షలు, ఆందోళనలను’ పరిష్కరించేందుకు అక్కడి నాయకులతో ప్రభుత్వం సంప్రదింపులు జరుపుతోందని కేంద్రం వివరించింది. అయితే, లద్ధాఖ్​లో కొనసాగుతున్న బంద్‌లు, నిరసనల వాతావరణం సమాజంలోని శాంతియుత స్వభావానికి హాని కలిగిస్తోందని, దీని వల్ల విద్యార్థులు, ఉద్యోగార్థులు, వ్యాపారవేత్తలు, టూర్ ఆపరేటర్లు, పర్యాటకులు, మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతోందని ప్రభుత్వం అభిప్రాయపడింది.

    సోనమ్​ వాంగ్​చుక్​ అరెస్టు నేపథ్యంలో..

    నేపాల్- బంగ్లాదేశ్‌లలో జరిగిన నిరసనల తరహాలోనే దేశంలో కూడా ఆందోళనల కోసం వాంగ్‌చుక్ యువతను ప్రేరేపించడానికి ప్రయత్నించారని కేంద్రం అంతకుముందు ఆరోపించింది. అయితే, ఆయన భార్య గీతాంజలి జె ఆంగ్మో సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేస్తూ, వాంగ్‌చుక్ నిర్బంధం చట్టవిరుద్ధమని, ఇది ఆయన ప్రాథమిక హక్కులను ఉల్లంఘించడమేనని సవాలు చేశారు. సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ హింసను ఎప్పుడూ ఖండించారని, హింస వల్ల లద్ధాఖ్​ ఐదేళ్లుగా చేస్తున్న ‘తపస్సు’, శాంతియుత పోరాటం విఫలమవుతుందని ఆయన తన సోషల్ మీడియాలో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారని ఆమె కోర్టుకు వివరించారు.

    ప్రత్యేక రాష్ట్రం, స్థానికులకు హక్కులపై లద్ధాఖ్​లో గత కొన్నేళ్లుగా నిరసనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

    కాగా.. వాంగ్​చుక్​ అరెస్టుపై అనేక మంది అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికీ, సోషల్​ మీడియా వేదిక ద్వారా ఆయన అరెస్టును తప్పుబడుతున్నవారు చాలా మందే ఉన్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. సోనమ్ వాంగ్‌చుక్‌ను జాతీయ భద్రతా చట్టం కింద ఎందుకు నిర్బంధించారు?

    గత ఏడాది సెప్టెంబర్‌లో లేహ్​లో జరిగిన హింసాత్మక నిరసనల నేపథ్యంలో, ప్రజా శాంతికి భంగం వాటిల్లకుండా చూడటానికే ఆయనను నిర్బంధించామని కేంద్ర ప్రభుత్వం పేర్కొంది. యువతను నిరసనలకు ప్రేరేపించారనే ఆరోపణలతో ఆయనను రాజస్థాన్‌లోని జోధ్‌పూర్ జైలుకు తరలించారు. అయితే, ఆయన మద్దతుదారులు ఇది రాజ్యాంగ విరుద్ధమని వాదించారు.

    2. లద్ధాఖ్​ కోసం సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ చేస్తున్న ప్రధాన డిమాండ్లు ఏంటి?

    ఆయన ప్రధానంగా రెండు డిమాండ్ల కోసం పోరాడుతున్నారు:

    6వ షెడ్యూల్: లద్ధాఖ్​ని రాజ్యాంగంలోని 6వ షెడ్యూల్‌లో చేర్చి, అక్కడి గిరిజన సంస్కృతిని, భూములను రక్షించాలని కోరుతున్నారు.

    రాష్ట్ర హోదా: లద్ధాఖ్​కు పూర్తిస్థాయి రాష్ట్ర హోదా కల్పించి, స్థానిక ప్రజలకు శాసనసభ ద్వారా నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారం ఉండాలని ఆయన డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

    3. ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయన నిర్బంధాన్ని ఎందుకు రద్దు చేసింది?

    లద్ధాఖ్​లో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలను తగ్గించి, అన్ని వర్గాలతో శాంతియుతమైన, అర్థవంతమైన చర్చలు జరపడానికి అనువైన వాతావరణాన్ని కల్పించాలని కేంద్ర హోం శాఖ నిర్ణయించింది. ప్రజల ఆకాంక్షలను వినడానికి, స్థిరత్వాన్ని తీసుకురావడానికి వాంగ్‌చుక్‌ను తక్షణమే విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

    News/News/Sonam Wangchuk : సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ నిర్బంధం రద్దు- ఎన్​ఎస్​ఏ ఎత్తివేస్తూ కేంద్రం నిర్ణయం!
    News/News/Sonam Wangchuk : సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ నిర్బంధం రద్దు- ఎన్​ఎస్​ఏ ఎత్తివేస్తూ కేంద్రం నిర్ణయం!
