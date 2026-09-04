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సోనియా గాంధీ ఆత్మకథ ప్రచురణ వివాదానికి తెర: హార్పర్ కాలిన్స్ చేతికి హక్కులు

కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత సోనియా గాంధీ ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' ప్రచురణపై నెలకొన్న అనిశ్చితికి తెరపడింది. భారతదేశంలో ఈ పుస్తకాన్ని ప్రచురించే హక్కులను హార్పర్ కాలిన్స్ ఇండియా దక్కించుకోగా, 2026 నవంబర్ 10న పుస్తకం విడుదల కానుంది.

Published on: Sep 4, 2026, 13:00:16 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత, మాజీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ రాబోయే ఆత్మకథ ప్రచురణపై నెలకొన్న ఉత్కంఠకు ఎట్టకేలకు తెరపడింది. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఆమె జ్ఞాపకాల పుస్తకం ‘బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్’ (Belonging: A Journey of Love)ను భారతదేశంలో ప్రచురించే హక్కులను ప్రముఖ పబ్లిషింగ్ సంస్థ ‘హార్పర్ కాలిన్స్ ఇండియా’ దక్కించుకుంది. ఈ విషయాన్ని శుక్రవారం (సెప్టెంబర్ 4) హార్పర్ కాలిన్స్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ సంచలనాత్మక గ్రంథం 2026 నవంబర్ 10న భారత మార్కెట్లోకి విడుదల కానుంది.

సోనియా గాంధీ ఆత్మకథ ప్రచురణ వివాదానికి తెర: హార్పర్ కాలిన్స్ చేతికి హక్కులు
సోనియా గాంధీ ఆత్మకథ ప్రచురణ వివాదానికి తెర: హార్పర్ కాలిన్స్ చేతికి హక్కులు

పెంగ్విన్‌తో వివాదం.. కొలిక్కి వచ్చిన హక్కులు

సోనియా గాంధీ ఆత్మకథ ప్రచురణ హక్కుల విషయంలో గతంలో తీవ్ర వివాదం చెలరేగింది. తొలుత ఈ పుస్తకాన్ని భారత్‌లో ప్రచురించేందుకు 'పెంగ్విన్ రాండమ్ హౌస్ ఇండియా' చర్చలు జరిపింది. అయితే, పుస్తకంలోని కొన్ని భాగాలను మార్చాలని, కొన్ని అంశాలను తొలగించాలని పెంగ్విన్ సంస్థ కోరిందని, దానికి రచయిత్రి సోనియా గాంధీ నిరాకరించడంతో ఆ సంస్థ వెనక్కి తగ్గిందని 'ఇండియన్ ఎక్స్‌ప్రెస్' కథనాన్ని వెలువరించింది.

ఈ నేపథ్యంలో పెంగ్విన్ ఇండియా స్పందిస్తూ.. భారత్‌లో ఈ పుస్తకాన్ని తాము ప్రచురించడం లేదని స్పష్టం చేసింది. అయితే, ఎడిటోరియల్ మార్పుల నిరాకరణ వల్లే తాము తప్పుకున్నామనే వార్తలు వాస్తవం కాదని ఆ సంస్థ వివరణ ఇచ్చింది.

రాజకీయం వర్సెస్ భావప్రకటనా స్వేచ్ఛ

ఈ వివాదంపై కాంగ్రెస్ నాయకులు తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (ఆర్‌ఎస్‌ఎస్), చైనా సరిహద్దు వివాదాలకు సంబంధించిన భాగాలను తొలగించాలని పెంగ్విన్ ఇండియాపై ఒత్తిడి తెచ్చారని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేతలు ఆరోపించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రచురితమయ్యే పుస్తకాన్ని భారత్‌లో అడ్డుకోవాలని చూడటం భావప్రకటనా స్వేచ్ఛను కాలరాయడమేనని మండిపడ్డారు.

"ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెంగ్విన్ సంస్థ సోనియా గాంధీ పుస్తకాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ప్రచురించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు, భారత్‌లో మాత్రమే మార్పులు చేయాలని ఎందుకు కోరింది? దీని వెనుక ఉన్న ఒత్తిడి ఏమిటి?" అని రాజస్థాన్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు అశోక్ గెహ్లాట్ ప్రశ్నించారు. సోనియా గాంధీ లాంటి అగ్రనేత పుస్తకంపై ఇలాంటి ఆంక్షలు విధించడం ప్రజాస్వామ్యానికే ప్రమాదకరమని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా నవంబర్ 10న విడుదల

ఈ వివాదాలన్నిటికీ ముగింపు పలుకుతూ హార్పర్ కాలిన్స్ ఇండియా ఈ పుస్తకాన్ని ప్రచురించేందుకు ముందుకు వచ్చింది.

"మన కాలంలో ఎంతో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్న రాజకీయ జ్ఞాపకాలలో ఒకటైన 'బిలాంగింగ్' పుస్తకం ప్రేమ, గుర్తింపు, బాధ్యతలతో కూడిన ఒక అత్యంత వ్యక్తిగత ప్రయాణాన్ని ఆవిష్కరిస్తుంది. భారతదేశ ప్రయాణాన్ని అత్యంత దగ్గరగా చూసిన ఒక అరుదైన దృక్పథాన్ని ఇది అందిస్తుంది" అని హార్పర్ కాలిన్స్ సంస్థ తమ సోషల్ మీడియా పోస్టులో పేర్కొంది.

మరోవైపు, అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ ప్రచురణ సంస్థ 'ఆల్ఫ్రెడ్ ఎ. నాఫ్' (Alfred A. Knopf) కూడా నవంబర్ 10, 2026నే అంతర్జాతీయంగా ఈ పుస్తకాన్ని విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన మహిళా నేతల్లో ఒకరైన సోనియా గాంధీ ప్రేమ, కుటుంబం, భారత్‌తో ఉన్న అనుబంధాన్ని ఈ పుస్తకంలో ఆకట్టుకునేలా వివరించారని నాఫ్ సంస్థ తెలిపింది.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/సోనియా గాంధీ ఆత్మకథ ప్రచురణ వివాదానికి తెర: హార్పర్ కాలిన్స్ చేతికి హక్కులు
Home/News/సోనియా గాంధీ ఆత్మకథ ప్రచురణ వివాదానికి తెర: హార్పర్ కాలిన్స్ చేతికి హక్కులు
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