యూపీఏ పాలన, ప్రణబ్ ఆశలు.. సోనియా గాంధీ ఆత్మకథలో ఆసక్తికర అంశాలు
యూపీఏ హయాంలో పాలన బాధ్యతలు మన్మోహన్ సింగ్ చూసుకుంటే, పార్టీ వ్యవహారాలను తాను నడిపించినట్లు సోనియా గాంధీ స్పష్టం చేశారు. తన ఆత్మకథ ‘బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్’లో పీఎంఓ ఫైళ్ల వ్యవహారం, 2010లో ప్రధాని పీఠంపై ప్రణబ్ ముఖర్జీ చేసిన సూచనతో సహా పలు కీలక అంశాలను వెల్లడించారు.
యునైటెడ్ ప్రోగ్రెసివ్ అలయన్స్ (యూపీఏ) ప్రభుత్వ హయాంలో అధికార పంపిణీ స్పష్టంగా ఉండేదని కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ (సీపీపీ) అధినేత్రి సోనియా గాంధీ వెల్లడించారు. అప్పట్లో డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ ప్రభుత్వాన్ని నడిపించగా, తాను కాంగ్రెస్ పార్టీ బాధ్యతలను చూసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఈ వివరాలన్నీ ఆమె రాసిన ‘బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్’ (Belonging: A Journey of Love) అనే ఆత్మకథలో స్పష్టం చేశారు.
పీఎంఓ ఫైళ్ల ఆరోపణలపై తీవ్ర ఆగ్రహం
ప్రధాని కార్యాలయం (పీఎంఓ) నుంచి తన వద్దకు ఫైళ్లు వచ్చేవనే ప్రచారాన్ని సోనియా గాంధీ తీవ్రంగా ఖండించారు. గతంలో వచ్చిన కొన్ని పుస్తకాల్లో పేర్కొన్న ఈ ఆరోపణలన్నీ పూర్తిగా దురుద్దేశపూరితమైనవని, పచ్చి అబద్ధాలని కొట్టిపారేశారు. సుదీర్ఘకాలం ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు పార్టీ కోసం శ్రమించిన నాయకులకు ప్రభుత్వ ఏర్పాటు సమయంలో ప్రాధాన్యం దక్కేలా మాత్రమే తాను సూచనలు చేశానని వివరించారు.
ప్రధాని పదవికి ఎందుకు దూరమయ్యారు?
2004 సార్వత్రిక ఎన్నికల ఫలితాలు రాకముందే తాను ప్రధాని పదవిని చేపట్టకూడదని నిర్ణయించుకున్నట్లు సోనియా వెల్లడించారు. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ పట్టుబట్టడంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. 1991 ఆర్థిక సంస్కరణల పితామహుడిగా మన్మోహన్ సింగ్కున్న ఇమేజ్, బయటి నుంచి మద్దతు ఇస్తున్న వామపక్షాల ఆందోళనలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని భావించి ఆయనను ప్రధానిగా ఎంపిక చేసినట్లు తెలిపారు.
2010లో ప్రణబ్ ముఖర్జీ ప్రధాని ఆశలు
మాజీ రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ 2010లో ప్రధాని మార్పు ప్రతిపాదన తెచ్చిన క్షణాలను సోనియా గాంధీ గుర్తు చేసుకున్నారు. "నాయకత్వ మార్పునకు ఇది సరైన సమయమంటూ ఆయన చేసిన సూచన నన్ను తీవ్ర ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ప్రధాని కావాలనే ఆయన చిరకాల కోరికకు అది సంకేతంగా భావించాను. ఆ తర్వాత నేను మెల్లగా ఆ అంశాన్ని దాటవేశాను. ఆయన నిరాశ చెందినప్పటికీ, నాపై ఎలాంటి అసంతృప్తి చూపలేదు" అని రాసుకొచ్చారు. ఆ సమయంలో ప్రణబ్ ముఖర్జీకి, అప్పటి ఆర్థిక మంత్రి పి. చిదంబరానికి మధ్య తీవ్ర విభేదాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.
2003 షిమ్లా భేటీ నాటి చేదు అనుభవం
జూలై 2003లో షిమ్లాలో జరిగిన కాంగ్రెస్ సమావేశంలో ఎదురైన చేదు అనుభవాన్ని కూడా సోనియా పంచుకున్నారు. పొత్తుల అంశంపై అంతర్గత చర్చలు జరుగుతుండగా, తనను ఆ చర్చకు దూరంగా ఉంచడంతో దిగ్భ్రాంతి చెందానన్నారు. "వారంతా ఏం చర్చిస్తున్నారని నేను అడగ్గా, రాబోయే ఎన్నికల్లో పార్టీని ఎవరు నడిపించాలో చర్చిస్తున్నారని సహచరులు సంకోచిస్తూ చెప్పారు" అని గుర్తుచేసుకున్నారు. పార్టీ నేతలు తనను పరాయి వ్యక్తిగా చూడటం తీవ్రంగా గాయపరిచిందని, అయితే కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలిగా తానే ప్రచారాన్ని ముందుండి నడిపిస్తానని స్పష్టమైన సందేశం ఇచ్చినట్లు వివరించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More