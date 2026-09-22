Spinny IPO: ఐపీఓ బాటలో యూజ్డ్ కార్ల 'స్పిన్నీ'.. ₹3,000 కోట్ల నిధుల సేకరణ
యూజ్డ్ కార్ల విక్రయ ప్లాట్ఫామ్ 'స్పిన్నీ' (Valuedrive Technologies) రూ. 3,000 కోట్ల నిధుల సేకరణే లక్ష్యంగా ఐపీఓ సన్నాహాలు ప్రారంభించింది. రహస్య (కాన్ఫిడెన్షియల్) విధానంలో మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ సెబీకి ముసాయిదా పత్రాలను సమర్పించింది.
భారతీయ యూజ్డ్ కార్ల విక్రయ రంగానికి చెందిన ప్రముఖ కంపెనీ 'స్పిన్నీ' (వాల్యూడ్రైవ్ టెక్నాలజీస్) పబ్లిక్ ఇష్యూ (ఐపీఓ) దిశగా వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ 'సెబీ' (SEBI) వద్ద 'కాన్ఫిడెన్షియల్ రూట్' (రహస్య విధానం) ద్వారా ఐపీఓ ముసాయిదా పత్రాలను ప్లాట్ఫామ్ దాఖలు చేసింది.
రూ.3,000 కోట్ల నిధుల సమీకరణ
ఈ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ ద్వారా సుమారు రూ. 3,000 కోట్లు ($300 మిలియన్లు) సేకరించాలని స్పిన్నీ ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ఈ ఇష్యూలో కొత్తగా ఈక్విటీ షేర్లను జారీ చేయడంతో పాటు, పాత ఇన్వెస్టర్లు తమ వాటాలను విక్రయించేందుకు (ఆఫర్ ఫర్ సేల్ - OFS) అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. ఈ ఐపీఓ ప్రక్రియ నిర్వహణ బాధ్యతలను మోర్గాన్ స్టాన్లీ, కోటక్ మహీంద్రా క్యాపిటల్, సిటీ ఇండియా సంస్థలు సలహాదారులుగా పర్యవేక్షిస్తున్నాయి.
సేకరించిన నిధులతో సంస్థ వ్యాపార విస్తరణను మరింత వేగవంతం చేయనున్నారు. నియంత్రణ సంస్థల నుంచి అవసరమైన అనుమతులు వచ్చిన తర్వాత, ఆర్థిక సంవత్సరం 2027 (FY27)లో కంపెనీ షేర్లు స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
యూనికార్న్గా ఎదిగిన ప్రయాణం
2015లో నీరజ్ సింగ్, మోహిత్ గుప్తా, రామంశు మహౌర్లు గురుగ్రామ్ కేంద్రంగా స్పిన్నీ సంస్థను ప్రారంభించారు. వినియోగదారులు సరసమైన ధరల్లో నాణ్యమైన వాహనాలను కోరుకుంటున్న సమయంలో మార్కెట్లోకి వచ్చిన ఈ ప్లాట్ఫామ్ వేగంగా ప్రాచుర్యం పొందింది. ఇప్పటివరకు 13 రౌండ్లలో కలిపి కంపెనీ 698 మిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించింది.
2021 డిసెంబర్లో 283 మిలియన్ డాలర్ల నిధులు సమీకరించి 'యూనికార్న్' హోదా సాధించిన ఈ సంస్థ, 2026 ఫిబ్రవరి నాటికి రూ. 11,600 కోట్ల (1.28 బిలియన్ డాలర్లు) వ్యాల్యుయేషన్ను అందుకుంది. టైగర్ గ్లోబల్ మేనేజ్మెంట్, ఎలివేషన్ క్యాపిటల్, యాక్సెల్, జనరల్ క్యాటలిస్ట్ వంటి దిగ్గజ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సంస్థలు ఇందులో పెట్టుబడులు పెట్టాయి.
తగ్గుతున్న నష్టాలు.. పెరుగుతున్న రాబడి
గత కొన్ని ఏళ్లుగా కంపెనీ ఆర్థిక పనితీరు నిలకడగా మెరుగవుతోంది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో (FY25) స్పిన్నీ ఆదాయం రూ. 4,746.3 కోట్లకు చేరింది. అంతకుముందు ఆర్థిక సంవత్సరంలో (FY24) నమోదైన రూ. 3,822.4 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది మంచి వృద్ధిని సూచిస్తోంది. అలాగే నష్టాల తీవ్రత కూడా తగ్గడం విశేషం. FY24లో రూ. 590.4 కోట్లుగా ఉన్న నికర నష్టం, FY25 నాటికి రూ. 423.8 కోట్లకు పరిమితమైంది.
భారీగా పెరుగుతున్న యూజ్డ్ కార్ల మార్కెట్
రెడ్సీర్ నివేదిక ప్రకారం, ప్రస్తుతం భారతదేశంలో యూజ్డ్ కార్ల మార్కెట్ విలువ 53 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది. ఇది 2031 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి 68 నుంచి 78 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా. కార్స్24, డ్రూమ్, కార్దేఖో వంటి కంపెనీల నుంచి స్పిన్నీకి తీవ్ర పోటీ ఉంది. ఇప్పటికీ ఈ రంగంలో 79 శాతం వ్యాపారం అనధికారిక (అన్-ఆర్గనైజ్డ్) విభాగంలోనే జరుగుతుండటంతో ఆర్గనైజ్డ్ ప్లేయర్లు తమ సేవల విస్తరణపై దృష్టి సారించారు.
ఈ క్రమంలోనే స్పిన్నీ ఇటీవల తన బిజినెస్ మోడల్ను మరింత విస్తరించింది. గడిచిన ఆగస్టు నెలలో నిస్సాన్, జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా, టెస్లా సంస్థలతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది. దీనిద్వారా కొత్త కార్ల కొనుగోళ్లు, పాత వాహనాల ఎక్స్చేంజీలు, వేగంగా పెరుగుతున్న ప్రీ-ఓన్డ్ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) విక్రయ విభాగాల్లోకి అడుగుపెట్టింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More