అక్టోబర్లో స్టాక్ మార్కెట్కు సెలవులు: ఈ రోజుల్లో ట్రేడింగ్ బంద్
అక్టోబర్ నెలలో జాతీయ, ప్రాంతీయ సెలవుల కారణంగా దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ కొన్ని రోజుల పాటు నిలిచిపోనుంది. నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్ఎస్ఈ) విడుదల చేసిన హాలిడే క్యాలెండర్ ప్రకారం అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ నెలల్లో ట్రేడింగ్ వేళల్లో పలు మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి.
అక్టోబర్ నెలలో మహాత్మా గాంధీ జయంతిని పురస్కరించుకుని అక్టోబర్ 2న (శుక్రవారం) ఈక్విటీ మార్కెట్లకు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ సెలవు ప్రకటించింది. శుక్రవారం సెలవు రావడంతో శని, ఆదివారాలతో కలిపి ట్రేడర్లకు వరుసగా మూడు రోజుల లాంగ్ వీకెండ్ దక్కనుంది. అక్టోబర్ 2న ట్రేడింగ్ బంద్ కానుండటంతో, మార్కెట్ తిరిగి ప్రారంభమయ్యేలోపు చోటుచేసుకునే అంతర్జాతీయ పరిణామాలను ఇన్వెస్టర్లు నిశితంగా గమనించాల్సి ఉంటుంది.
ఇటీవల సెప్టెంబర్ 14న గణేష్ చతుర్థి సందర్భంగా మార్కెట్లకు చివరిసారిగా సెలవు లభించింది. అక్టోబర్ 2 తర్వాత, అక్టోబర్ 20న (మంగళవారం) విజయదశమి (దసరా) సందర్భంగా ఎన్ఎస్ఈలో ట్రేడింగ్ బంద్ కానుంది.
2026 చివరి త్రైమాసికంలో మరిన్ని మార్కెట్ సెలవులు
అక్టోబర్ ముగిసిన తర్వాత కూడా 2026 సంవత్సరంలో మరో మూడు రోజులు ఈక్విటీ మార్కెట్లకు హాలిడే రానుంది. ఇందులో రెండు మంగళవారాలు, ఒక శుక్రవారం ఉన్నాయి:
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