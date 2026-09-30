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అక్టోబర్‌లో స్టాక్ మార్కెట్‌కు సెలవులు: ఈ రోజుల్లో ట్రేడింగ్ బంద్

అక్టోబర్ నెలలో జాతీయ, ప్రాంతీయ సెలవుల కారణంగా దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ కొన్ని రోజుల పాటు నిలిచిపోనుంది. నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్‌ఎస్‌ఈ) విడుదల చేసిన హాలిడే క్యాలెండర్ ప్రకారం అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ నెలల్లో ట్రేడింగ్ వేళల్లో పలు మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి.

Published on: Sep 30, 2026, 19:13:10 IST
By HT Telugu Desk
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అక్టోబర్ నెలలో మహాత్మా గాంధీ జయంతిని పురస్కరించుకుని అక్టోబర్ 2న (శుక్రవారం) ఈక్విటీ మార్కెట్లకు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ సెలవు ప్రకటించింది. శుక్రవారం సెలవు రావడంతో శని, ఆదివారాలతో కలిపి ట్రేడర్లకు వరుసగా మూడు రోజుల లాంగ్ వీకెండ్ దక్కనుంది. అక్టోబర్ 2న ట్రేడింగ్ బంద్ కానుండటంతో, మార్కెట్ తిరిగి ప్రారంభమయ్యేలోపు చోటుచేసుకునే అంతర్జాతీయ పరిణామాలను ఇన్వెస్టర్లు నిశితంగా గమనించాల్సి ఉంటుంది.

అక్టోబర్‌లో స్టాక్ మార్కెట్‌కు సెలవులు: ఈ రోజుల్లో ట్రేడింగ్ బంద్
అక్టోబర్‌లో స్టాక్ మార్కెట్‌కు సెలవులు: ఈ రోజుల్లో ట్రేడింగ్ బంద్

ఇటీవల సెప్టెంబర్ 14న గణేష్ చతుర్థి సందర్భంగా మార్కెట్లకు చివరిసారిగా సెలవు లభించింది. అక్టోబర్ 2 తర్వాత, అక్టోబర్ 20న (మంగళవారం) విజయదశమి (దసరా) సందర్భంగా ఎన్‌ఎస్‌ఈలో ట్రేడింగ్ బంద్ కానుంది.

2026 చివరి త్రైమాసికంలో మరిన్ని మార్కెట్ సెలవులు

అక్టోబర్ ముగిసిన తర్వాత కూడా 2026 సంవత్సరంలో మరో మూడు రోజులు ఈక్విటీ మార్కెట్లకు హాలిడే రానుంది. ఇందులో రెండు మంగళవారాలు, ఒక శుక్రవారం ఉన్నాయి:

  • నవంబర్ 10 (మంగళవారం): దివాళి - బలిపాడ్యమి
  • నవంబర్ 24 (మంగళవారం): శ్రీ గురునానక్ దేవ్ జయంతి
  • డిసెంబర్ 25 (శుక్రవారం): క్రిస్మస్

మరోవైపు, ప్రతిష్టాత్మక ముహూరత్ ట్రేడింగ్‌ను నవంబర్ 8 (ఆదివారం) నిర్వహిస్తారు. అయితే దీనికి సంబంధించిన ఖచ్చితమైన సమయాన్ని ఎక్స్ఛేంజీలు త్వరలోనే సర్క్యులర్ ద్వారా అధికారికంగా వెల్లడించనున్నాయి.

ఎమ్‌సీఎక్స్ (MCX) కమోడిటీ మార్కెట్ సమయాల్లో మార్పులు

ఈక్విటీ మార్కెట్లతో పాటు కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ అయిన ఎమ్‌సీఎక్స్‌లోనూ ట్రేడింగ్ వేళలు మారనున్నాయి.

అక్టోబర్ 2 (గాంధీ జయంతి): ఉదయం, సాయంత్రం రెండు సెషన్లలోనూ అగ్రికల్చర్, నాన్-అగ్రికల్చర్ కమోడిటీ ట్రేడింగ్ పూర్తిగా బంద్ కానుంది.

దసరా (అక్టోబర్ 20), దివాళి (నవంబర్ 10), గురునానక్ జయంతి (నవంబర్ 24): ఈ రోజుల్లో మొదటి సెషన్ (ఉదయం) ట్రేడింగ్ ఉండదు. అయితే సాయంత్రం సెషన్‌లో యథావిధిగా మార్కెట్ తెరుచుకుంటుంది.

డిసెంబర్ 25 (క్రిస్మస్): ఈ రోజు ఎమ్‌సీఎక్స్‌ రెండు సెషన్లలోనూ ట్రేడింగ్ నిలిచిపోతుంది.

నవంబర్ 8 (ఆదివారం): ముహూరత్ ట్రేడింగ్‌ను నిర్వహిస్తారు. ట్రేడింగ్ వేళలను ఎమ్‌సీఎక్స్ త్వరలో ప్రకటించనుంది.

  • HT Telugu Desk
    ABOUT THE AUTHOR
    HT Telugu Desk

    హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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Home/News/అక్టోబర్‌లో స్టాక్ మార్కెట్‌కు సెలవులు: ఈ రోజుల్లో ట్రేడింగ్ బంద్
Home/News/అక్టోబర్‌లో స్టాక్ మార్కెట్‌కు సెలవులు: ఈ రోజుల్లో ట్రేడింగ్ బంద్
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