Stock market : అమాంతం పెరిగిపోయిన చమురు ధర- స్టాక్ మార్కెట్కు ఈరోజు నష్టాలే!
ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్ చేయాల్సిన స్టాక్స్ టు బై, బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై లిస్ట్ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
బుధవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ఫ్లాట్గా ముగించాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 299 పాయింట్లు పెరిగి 74,828 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 118 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 23,447 వద్ద సెషన్ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ 333 పాయింట్లు పెరిగి 56,549 వద్దకు చేరింది.
ఎఫ్ఐఐలు.. డీఐఐలు..
బుధవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఎఫ్ఐఐలు రూ. 1,617.45 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 2,341.46 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతోంది?
ఇక గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ దాదాపు 140 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.
అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు..
బుధవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్ 0.68 శాతం పతనమైంది. ఎస్ అండ్ పీ 500 0.75శాతం పడింది. టెక్ ఇండెక్స్ నాస్డాక్ 1.1 శాతం డౌన్ అయ్యింది.
ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఫ్లాట్గా కొనసాగుతున్నాయి.
ముడి చమురు ధర..
నిన్నటి వకు 100 డాలర్ల దిగువన ఉన్న ముడి చమురు ధర అమెరికా- ఇరాన్ అనిశ్చితుల కారణంగా మరొకసారి పెరిగింది. ఫలితంగా బ్రెంట్ క్రూడ్ బ్యారెల్కి 103 డాలర్లకు చేరింది.
బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై..
టాటా స్టీల్- బై రూ. 191, స్టాప్ లాస్ రూ. 183, టార్గెట్ రూ. 207
రాడికో ఖైతాన్- బై రూ. 4602, స్టాప్ లాస్ రూ. 4380, టార్గెట్ రూ. 5060
జీఎన్ఎఫ్సీ- బై రూ. 623, స్టాప్ లాస్ రూ. 593, టార్గెట్ రూ. 680
ఆప్టస్- బై రూ. 251, స్టాప్ లాస్ రూ. 240, టార్గెట్ రూ. 273
కేఆర్బీఎల్- బై రూ. 405, స్టాప్ లాస్ రూ. 386, టార్గెట్ రూ. 446
(గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More