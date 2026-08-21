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స్టాక్ మార్కెట్ ఫ్లాట్‌గా ప్రారంభమయ్యే సంకేతాలు.. నేటి ట్రేడింగ్ వ్యూహం ఇదే

వరుస నష్టాలకు బ్రేక్ వేస్తూ దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు కోలుకున్నాయి. గ్లోబల్ మార్కెట్ సంకేతాల మధ్య నేడు మార్కెట్లు ఫ్లాట్‌గా ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ, బ్యాంక్ నిఫ్టీ కీలక స్థాయిలు, నిపుణుల విశ్లేషణ ఇక్కడ చూద్దాం.

Published on: Aug 21, 2026, 07:40:15 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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ఏడు రోజుల వరుస నష్టాలకు చెక్ పెడుతూ కోలుకున్న భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ 50 శుక్రవారం స్థిరంగా (ఫ్లాట్‌గా) ప్రారంభమయ్యే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. మిశ్రమ అంతర్జాతీయ సంకేతాలు, గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ధోరణి మార్కెట్లో మందకొడి ప్రారంభాన్ని సూచిస్తున్నాయి. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ గత ముగింపుతో పోలిస్తే 50.5 పాయింట్ల ప్రీమియంతో 24,343.5 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

నిన్నటి సెన్సెక్స్ టాప్ గెయినర్ల ఛార్ట్ (PTI)
నిన్నటి సెన్సెక్స్ టాప్ గెయినర్ల ఛార్ట్ (PTI)

గత సెషన్‌లో బెంచ్ మార్క్ సూచీలు లాభాలతో ముగిశాయి. నిఫ్టీ 50 తిరిగి 24,200 స్థాయిని దాటగా, సెన్సెక్స్ మళ్లీ కొనుగోళ్ల మద్దతును లభించుకుంది.

కీలక స్థాయికి చేరిన సెన్సెక్స్

గురువారం ట్రేడింగ్‌లో సెన్సెక్స్ 628.04 పాయింట్లు (0.82 శాతాలు) పెరిగి 77,537.72 వద్ద ముగిసింది. సాంకేతికంగా చూస్తే, 50-రోజుల ఈఎంఏ (EMA) కంటే పైన ముగియడం స్వల్పకాలికంగా మార్కెట్‌కు ఊరటనిచ్చింది.

"77,400 వద్ద పుట్ రైటర్లు, 77,600 వద్ద కాల్ రైటర్లు క్రియాశీలకంగా ఉండటంతో సూచీ కొంత పరిధిలోనే కదిలింది" అని ఛాయిస్ ఈక్విటీ బ్రోకింగ్ సాంకేతిక పరిశోధన వైస్ ప్రెసిడెంట్ సచిన్ గుప్తా వివరించారు. 77,000–77,365 సపోర్ట్ జోన్ పైన నిలదొక్కుకోవడం కీలకమని, 77,720–78,000 దాటితేనే మరింత పురోగతి సాధ్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు.

నిఫ్టీ 50 పై నిపుణుల అంచనా

మరోవైపు నిఫ్టీ 50 సూచీ 153.55 పాయింట్లు పడిపోయి 24,231.85 వద్ద స్థిరపడింది. అయినప్పటికీ 24,200 మార్కుపైన ముగియడం కొంత ఊరటనిచ్చింది.

"మార్కెట్ పూర్తిస్థాయిలో కోలుకోవాలంటే బలమైన కొనుగోళ్లు అవసరం. నిఫ్టీకి 24,200–24,300 శ్రేణి తక్షణ నిరోధంగా మారనుంది" అని ఎన్‌రిచ్ మనీ సీఈఓ పొన్ముడి ఆర్ అభిప్రాయపడ్డారు. 24,400 స్థాయిని దాటితేనే 24,500 వైపు పయనించే అవకాశముందని, లేదంటే 24,100–24,150 సపోర్ట్ కీలకం కానుందని తెలిపారు.

ఏంజెల్ వన్ సాంకేతిక విశ్లేషకులు హితేష్ రాతీ మాట్లాడుతూ, "డైలీ చార్ట్‌లో డోజీ క్యాండిల్ ఏర్పడటం వల్ల మార్కెట్లో స్పష్టమైన దిశ కొరవడింది. అయితే 24,050–24,000 మద్దతు స్థాయిలు నిలబడే వరకు ప్రతి పతనంలో కొనుగోళ్లను పరిశీలించవచ్చు" అని సూచించారు.

బ్యాంక్ నిఫ్టీ సరళి

బ్యాంక్ నిఫ్టీ గడచిన కొన్ని సెషన్లుగా 884 పాయింట్ల పరిధిలోనే కదులుతోంది. కీలక కదిలే సగటులు (Moving Averages) ఫ్లాట్‌గా ఉన్నందున స్పష్టమైన దిశ కనిపించడం లేదు.

"బ్యాంక్ నిఫ్టీలో స్పష్టమైన ట్రెండ్ కనిపించడం లేదు. 57,800–57,900 పరిధి కీలక నిరోధంగా, 57,100–57,000 స్థాయి సపోర్ట్‌గా పనిచేస్తాయి" అని ఎస్‌బీఐ సెక్యూరిటీస్ రీసెర్చ్ హెడ్ సుదీప్ షా వెల్లడించారు. 57,900 దాటితేనే కొత్త ర్యాలీ నమోదవుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/స్టాక్ మార్కెట్ ఫ్లాట్‌గా ప్రారంభమయ్యే సంకేతాలు.. నేటి ట్రేడింగ్ వ్యూహం ఇదే
Home/News/స్టాక్ మార్కెట్ ఫ్లాట్‌గా ప్రారంభమయ్యే సంకేతాలు.. నేటి ట్రేడింగ్ వ్యూహం ఇదే
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