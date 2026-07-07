Stocks to buy : లాభాల్లో గిఫ్ట్ నిఫ్టీ- ఈ 8 స్టాక్స్తో ప్రాఫిట్స్కి ఛాన్స్!
Stocks to buy today : జులై 7, 2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్ చేయాల్సిన స్టాక్స్ టు బై, బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై లిస్ట్ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు స్వల్ప లాభాల్లో ముగించాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 521 పాయింట్లు పెరిగి 78,285 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 159 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 24,430 వద్ద సెషన్ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ 353 పాయింట్లు పెరిగి 58,291 వద్దకు చేరింది.
ఎఫ్ఐఐలు.. డీఐఐలు..
సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఎఫ్ఐఐలు రూ. 243.03 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 3,791.42 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతోంది?
ఇక మంగళవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ దాదాపు 95 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.
అని హెచ్డీఎఫ్సీ సెక్యూరిటీస్కి చెందిన సీనియర్ టెక్నికల్ రీసెర్చ్ ఎనలిస్ట్ నాగరాజ్ శెట్టి తెలిపారు.
అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు..
సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు స్వల్ప లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్ 0.29 శాతం పెరిగింది. ఎస్ అండ్ పీ 500 0.72శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్ ఇండెక్స్ నాస్డాక్ 1.12 శాతం పెరిగింది.
ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు మంగళవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఫ్లాట్గా కొనసాగుతున్నాయి.
ముడి చమురు ధర..
మంగళవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ముడి చమురు ధర స్వల్పంగా పెరిగింది. బ్రెంట్ క్రూడ్ 0.39శాత పెరిగి బ్యారెల్కి 72.29 డాలర్లకు చేరింది.
స్టాక్స్ టు బై..
ర్యాలీస్ ఇండియా- బై రూ. 227, స్టాప్ లాస్ రూ. 222, టార్గెట్ రూ. 235
హ్యుందాయ్ ఇండియా- బై రూ. 2000, స్టాప్ లాస్ రూ. 1940, టార్గెట్ రూ. 2100
కేన్స్ టెక్నాలజీ ఇండియా- బై రూ. 3357, స్టాప్ లాస్ రూ. 3280, టార్గెట్ రూ. 3500
బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై..
రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్- బై రూ. 197, స్టాప్ లాస్ రూ. 185, టార్గెట్ రూ. 220
మెట్రోపొలిస్ హెల్త్కేర్- బై రూ. 574, స్టాప్ లాస్ రూ. 548, టార్గెట్ రూ. 625
యునైటెడ్ స్పిరిట్స్- బై రూ. 1428, స్టాప్ లాస్ రూ. 1365, టార్గెట్ రూ. 1550
స్పందన స్ఫూర్తి ఫైనాన్షియల్స్- బై రూ. 310, స్టాప్ లాస్ రూ. 296, టార్గెట్ రూ. 340
ఎల్ అండ్ టీ ఫైనాన్స్- బై రూ. 335, స్టాప్ లాస్ రూ. 320, టార్గెట్ రూ. 365
(గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More