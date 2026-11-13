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Stock market : ట్రేడర్స్ అలర్ట్- ఈ 8 స్టాక్స్​తో లాంగ్​ టర్మ్​లో 63శాతం వరకు గెయిన్స్!

నవంబర్ 13, 2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్, ముడి చమురు ధర వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

Published on: Nov 13, 2026, 08:15:51 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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గత వారం రోజులుగా కొనసాగి భారీ ర్యాలీ అనంతరం.. గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 32 పాయింట్లు పెరిగి 81,911 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 44 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 25,299 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 726 పాయింట్లు పెరిగి 61,518 వద్దకు చేరింది.

స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..
స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..

ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 7,830.60 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 6,331.17 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు.

ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ ఫ్లాట్​గా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 35 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

“నిఫ్టీ50లో పాజిటివ్ ట్రెండ్​ కొనసాగుతోంది. సూచీకి 25,000- 25,150 వద్ద కీలక సపోర్ట్ ఉంది. 25,400- 25,500 వద్ద రెసిస్టెన్స్ ఉంది,” అని ఛాయిస్ బ్రోకింగ్​కి చెందిన టెక్నికల్ రీసెర్చ్ ఎనలిస్ట్ హితేష్ టైలర్ తెలిపారు.

అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు స్వల్ప నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.36 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.4శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.35 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

ముడి చమురు ధర..

అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో ముడి చమురు ధర 90 డాలర్ల పైన కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం బ్రెంట్ క్రూడ్ 0.8శాతం పడి బ్యారెల్​కు 95.7 డాలర్ల వద్ద ఉంది.

స్టాక్స్​ టు బై..

పలు ఆటో యాంక్సిలరీ స్టాక్స్​కి బై రేటింగ్​ ఇచ్చింది ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోనార్క్ నెట్​వర్త్ క్యాపిటల్. లాంగ్ టర్మ్ వ్యూతో ఈ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని వెల్లడించింది.

ఏఎస్​కే ఆటోమోటిల్- టార్గెట ప్రైజ్ రూ. 745, గెయిన్స్- 63శాతం

ఎఫ్​ఐఈఎం ఇండస్ట్రీస్- టార్గెట్ రూ. 2805, గెయిన్స్- 36శాతం

మిండా కార్పొరేషన్- టార్గెట్ రూ. 867, గెయిన్స్- 32శాతం

సుంద్రమ్ ఫాస్టెనర్స్- టార్గెట్ రూ. 1315, గెయిన్స్- 23శాతం

ప్రికోల్- టార్గెట్ రూ. 810, గెయిన్స్- 23శాతం

ఎస్​జేఎస్ ఎంటర్​ప్రైజెస్- టార్గెట్ రూ. 2525, గెయిన్స్- 19శాతం

ఆర్​కే ఫోర్జింగ్స్- టార్గెట్ రూ. 805, గెయిన్స్- 19శాతం

హ్యాపీ ఫోర్జింగ్స్- టార్గెట్ రూ. 1875, గెయిన్స్- 8శాతం

(గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/Stock Market : ట్రేడర్స్ అలర్ట్- ఈ 8 స్టాక్స్​తో లాంగ్​ టర్మ్​లో 63శాతం వరకు గెయిన్స్!
Home/News/Stock Market : ట్రేడర్స్ అలర్ట్- ఈ 8 స్టాక్స్​తో లాంగ్​ టర్మ్​లో 63శాతం వరకు గెయిన్స్!
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