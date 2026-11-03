Stock market : ట్రేడర్స్ అలర్ట్- ఈ 3 స్టాక్స్లో ట్రేడ్తో లాభాలకు ఛాన్స్!
నవంబర్ 3, 2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్ చేయాల్సిన స్టాక్స్ టు బై లిస్ట్ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ లాభాల్లో ముగించాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 1233 పాయింట్లు పెరిగి 75,693 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 388 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 23,441 వద్ద సెషన్ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ 315 పాయింట్లు పెరిగి 55,002 వద్దకు చేరింది.
ఎఫ్ఐఐలు.. డీఐఐలు..
సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఎఫ్ఐఐలు రూ. 3,114.68 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 392.20 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు.
ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతోంది?
ఇక మంగళవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ దాదాపు 150 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.
“నిఫ్టీ50కి 23200- 23120 వద్ద కీలక సపోర్ట్ ఉంది. ఇక్కడే 50-డే ఈఎంఏ ఉంది. 23560-23620 జోన్ వద్ద కీలక రెసిస్టెన్స్ ఉంది,” అని ఏంజిల్ వన్కి చెందిన టెక్నికల్ అండ్ డెరివేటివ్ రీసెర్చ్ చీఫ్ మేనెజర్ ఓషో కృష్ణన్.
అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు..
సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు ఫ్లాట్గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్ 0.41 శాతం పెరిగింది. ఎస్ అండ్ పీ 500 0.51శాతం పడింది. టెక్ ఇండెక్స్ నాస్డాక్ 1.3 శాతం డౌన్ అయ్యింది.
ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు మంగళవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.
ముడి చమురు ధర..
మంగళవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ 0.18శాతం పడి బ్యారెల్కు 104.5 డాలర్లకు చేరింది.
స్టాక్స్ టు బై..
ఫీనిక్స్ లిమిటెడ్- బై రూ. 2020, స్టాప్ లాస్ రూ. 1910, టార్గెట్ రూ. 2250
భారతీహెక్సా- బై రూ. 1685, స్టాప్ లాస్ రూ. 1600, టార్గెట్ రూ. 1835
ఇండిజీన్ లిమిటెడ్- బై రూ. 625, స్టాప్ లాస్ రూ. 590, టార్గెట్ రూ. 685
(గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More