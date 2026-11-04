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Stocks to buy : ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ స్టాక్​కి టైమ్ వచ్చింది! షేర్ ప్రైజ్ టార్గెట్ ఇదే..

ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

Published on: Nov 4, 2026, 08:15:22 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు భారీ లాభాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 1225 పాయింట్లు పెరిగి 76,918 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 370 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 23,811 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 538 పాయింట్లు పెరిగి 55,540 వద్దకు చేరింది.

స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..
స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..

ప్రస్తుతం ప్రపంచం మొత్తం అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికలవైపే చూస్తోంది. ఓటింగ్ ప్రక్రియ పూర్తై, ఫలితాలు వెలువడటం మొదలైంది. ఈ దఫా ఎన్నికల్లో ట్రంప్ ఆధిపత్యం కొనసాగుతుందా? లేదా? అనేది కీలకంగా మారింది.

ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 6,836.81 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 3,678.85 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

ఇక బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ ఫ్లాట్​గా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 40 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

“నిఫ్టీ50 వారం రోజుల్లో ఏకంగా 750 పాయింట్లు పెరిగిపోయింది. కీలకమైన 23,800 జోన్​ని అధిగమించింది. మార్కెట్​లో పెట్టుబడుల బలం కనిపిస్తోంది. నిఫ్టీ50 20, 50, 100ఈఎంఏలను దాటేసింది. ఇక 200 ఈఎంఏ ఒక్కటే మిగిలింది. అది కీలక రెసిస్టెన్స్​గా ఉంది,” అని ఏంజిల్ వన్​కి చెందిన టెక్నికల్ అండ్ డెరివేటివ్స్ రీసెర్చ్ చీఫ్ మేనేజర్ ఓషో కృషన్ తెలిపారు.

అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.3 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.4శాతం పెరిగింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.7 శాతం వృద్ధి చెందింది.

ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఫ్లాట్​గా కొనసాగుతున్నాయి.

ముడి చమురు ధర..

అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో ముడి చమురు ధర దిగొస్తోంది. బ్రెంట్ క్రూడ్ 0.5శాతం పడి బ్యారెల్​కు 103.10 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

స్టాక్స్​ టు బై..

సారేగామా- బై రూ. 565, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 540, టార్గెట్​ రూ. 615

ఐసీఐసీఐబ్యాంక్- బై రూ. 1430, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1360, టార్గెట్​ రూ. 1570

బర్జర్​పెయింట్- బై రూ. 482, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 455, టార్గెట్​ రూ. 535

గర్వారే హై-టెక్ ఫిలిమ్స్ లిమిటెడ్- బై రూ. 7321- రూ. 7432, స్టాప్ లాస్​ రూ. 6800, టార్గెట్​ రూ. 9300

కరోనా రెమిడీస్ లిమిటెడ్- బై రూ. 2248- రూ. 2282, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2088, టార్గెట్​ రూ. 2900

(గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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