Stock market : తగ్గిన యుద్ధ భయాలు.. ఈ స్టాక్స్లో మంచి మూమెంట్- లాభాలకు ఛాన్స్!
Stocks to buy today : జులై 10, 2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్ చేయాల్సిన స్టాక్స్ టు బై, బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై లిస్ట్ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు స్వల్ప లాభాల్లో ముగించాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 238 పాయింట్లు పెరిగి 76,742 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 81 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 23,963 వద్ద సెషన్ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ 510 పాయింట్లు పెరిగి 57,253 వద్దకు చేరింది.
ఎఫ్ఐఐలు.. డీఐఐలు..
గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఎఫ్ఐఐలు రూ. 532.86 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 2,057.79 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతోంది?
ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ దాదాపు 105 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.
“నిఫ్టీ50 కన్సాలిడేషన్ దశకు చేరుకుంది. సూచీకి 23,650- 23,800 జోన్ కీలక సపోర్ట్గా ఉంది. 24,150- 24,400 జోన్ రెసిస్టెన్స్గా ఉంది. రిస్క్ మేనేజ్మెంట్కి కట్టుబడి ఈ సమయంలో ఫార్మా, రియాల్టీ వంటి బలమైన సెక్టార్స్పై ఫోకస్ చేయడం ఉత్తమం,” అని రెలిగేర్ బ్రోకింగ్కి చెందిన సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అజిత్ మిశ్రా తెలిపారు.
అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు..
గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు స్వల్ప లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్ 0.27 శాతం పెరిగింది. ఎస్ అండ్ పీ 500 0.81శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్ ఇండెక్స్ నాస్డాక్ 1.30 శాతం పెరిగింది.
ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.
ముడి చమురు ధర..
అమెరికా- ఇరాన్ యుద్ధ భయాలు తగ్గడంతో చమురు ధర సైతం పతనమవుతోంది. బ్రెంట్ క్రూడ్ 0.09శాతం తగ్గి బ్యారెల్కి 76.23 డాలర్లకు చేరింది.
స్టాక్స్ టు బై..
గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా- బై రూ. 882, స్టాప్ లాస్ రూ. 850, టార్గెట్ రూ. 946
జిందాల్ సా- బై రూ. 272.3, స్టాప్ లాస్ రూ. 266, టార్గెట్ రూ. 294
సీడీఎస్ఎల్- బై రూ. 1348, స్టాప్ లాస్ రూ. 1320, టార్గెట్ రూ. 1400
ఇండియన్ బ్యాంక్- బై రూ. 793, స్టాప్ లాస్ రూ. 780, టార్గెట్ రూ. 810
బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై..
ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్- బై రూ. 62.58, స్టాప్ లాస్ రూ. 59.20, టార్గెట్ రూ. 68
బజాజా కన్జ్యూమర్ కేర్- బై రూ. 643, స్టాప్ లాస్ రూ. 610, టార్గెట్ రూ. 700
సిల్ప మెడికేర్- బై రూ. 622, స్టాప్ లాస్ రూ. 588, టార్గెట్ రూ. 677
అనంత్ రాజ్- బై రూ. 569, స్టాప్ లాస్ రూ. 536, టార్గెట్ రూ. 615
మనోరమ ఇండస్ట్రీస్- బై రూ. 1579, స్టాప్ లాస్ రూ. 1500, టార్గెట్ రూ. 1700
(గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More