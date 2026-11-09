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Stock market : ట్రేడర్స్ అలర్ట్- అప్​ట్రెండ్​లో స్టాక్​మార్కెట్​లు.. ఈ 5 స్టాక్స్​తో లాభాలకు ఛాన్స్!

నవంబర్ 9, 2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​, ముడి చమురు ధర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

Published on: Nov 9, 2026, 08:16:28 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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దీపావళి నేపథ్యంలో ఆదివారం మధ్యాహ్నం నిర్వహించిన ముహూరత్ ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగిశాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్ 28 పాయింట్లు పడింది. ఇక ఎన్​ఎస్​ఈ నిఫ్టీ 43 పాయింట్లు కోల్పోయింది. అయితే శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో మాత్రం దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు దుమ్మురేపాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 1718 పాయింట్లు పెరిగి 81,028 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 494 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 25,030 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 1312 పాయింట్లు పెరిగి 59,086 వద్దకు చేరింది.

స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..
స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..

అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​కి చెందిన రిపబ్లికెన్ పార్టీ ఓటమి, ఏఐపై డెమొక్రాట్ల వ్యతిరేక వైఖరి వంటివి దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్​ట్రెండ్​లో దూసుకెళ్లడానికి కారణం అవుతున్నాయి.

ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

ముహూరత్ ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 0.25 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 700.31 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు.

కానీ గత వారం రోజులుగా ఎఫ్​ఐఐలు ఇండియన్ స్టాక్​ మార్కెట్​లో భారీ మొత్తంలో కొనుగోళ్లు చేస్తున్నారు. శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్​లో ఏకంగా రూ. 14వేల కోట్ల వరకు షేర్లను కొన్నారు.

ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

ఇక సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ ఫ్లాట్​గా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 40 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

“నిఫ్టీ50కి 25,150- 25,200 వద్ద కీలక రెసిస్టెన్స్​ ఉంది. అది దాటితే సూచీ మరింత పెరగవచ్చు. ఇక 24,800 జోన్ వద్ద కీలక సపోర్ట్​ ఉంది. అది బ్రేక్ అయితే సూచీ 24,600 వరకు వెళ్లొచ్చు,” అని ఎన్​రిచ్ మనీ సీఈఓ పొన్ముడి తెలిపారు.

అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.46 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.13శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 1 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఫ్లాట్​గా కొనసాగుతున్నాయి.

ముడి చమురు ధర..

అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో ముడి చమురు ధర 100 డాలర్ల దిగువన ట్రేడ్ అవుతోంది. బ్రెంట్ క్రూడ్ ప్రస్తుతం. 0.5శాతం పడి బారెల్​కు 97.8 డాలర్ల వద్ద ఉంది.

స్టాక్స్​ టు బై..

ఎంసీఎక్స్- బై రూ. 2495- రూ. 3585, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 3250, టర్గెట్​ రూ. 4400

కరూర్ వైశ్య బ్యాంక్- బై రూ. 372, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 348, టార్గెట్​ రూ. 425

హావెల్స్- బై రూ. 1130, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1080, టార్గెట్ రూ. 1240

హెచ్​డీఎఫ్​సీ లైఫ- బై రూ. 567, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 541, టార్గెట్​ రూ. 610

యాక్సిస్ బ్యాంక్- బై రూ. 1325, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1250, టార్గెట్​ రూ. 1455

(గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/Stock Market : ట్రేడర్స్ అలర్ట్- అప్​ట్రెండ్​లో స్టాక్​మార్కెట్​లు.. ఈ 5 స్టాక్స్​తో లాభాలకు ఛాన్స్!
Home/News/Stock Market : ట్రేడర్స్ అలర్ట్- అప్​ట్రెండ్​లో స్టాక్​మార్కెట్​లు.. ఈ 5 స్టాక్స్​తో లాభాలకు ఛాన్స్!
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