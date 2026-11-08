ముహూరత్ ట్రేడింగ్ 2026: లాభాల్లో మార్కెట్లు.. 25,100 పైకి నిఫ్టీ
దీపావళి పండగ వేళ కొత్త విక్రమ సంవత్సరం 2083కి భారత స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాలతో స్వాగతం పలికాయి. ప్రత్యేక ముహూరత్ ట్రేడింగ్లో సెన్సెక్స్ 400 పాయింట్లకు పైగా లాభపడగా, నిఫ్టీ 25,100 మార్కును దాటింది. స్మాల్క్యాప్ షేర్లు సూచీల కంటే మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచాయి.
దీపావళి పండగ వేళ దలాల్ స్ట్రీట్ పసందైన లాభాలతో ముస్తాబైంది. కొత్త హిందూ లెక్కింపు సంవత్సరం 'సంవత్ 2083' శుభారంభాన్ని సూచిస్తూ ఆదివారం, నవంబర్ 8న నిర్వహించిన ప్రత్యేక ముహూరత్ ట్రేడింగ్ సెషన్లో భారత స్టాక్ మార్కెట్లు గ్రీన్ మార్క్తో ప్రారంభమయ్యాయి. ఇన్వెస్టర్లు కొనుగోళ్లకు మొగ్గు చూపడంతో ప్రధాన సూచీలు రోజంతా నిలకడగా రాణించాయి. బెంచ్మార్క్ సూచీ సెన్సెక్స్ 400 పాయింట్లకు పైగా ఎగబాకగా, నిఫ్టీ 50 కీలకమైన 25,100 స్థాయిని అధిగమించింది. ప్రధాన సూచీల కంటే స్మాల్క్యాప్ షేర్లు అత్యధిక లాభాలను పండించడం విశేషం.
జోరుగా ప్రారంభమైన సూచీలు
గత ముగింపుతో పోలిస్తే బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ సూచీ 'బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్' (BSE Sensex) 271 పాయింట్ల లాభంతో 81,299.34 వద్ద ప్రారంభమైంది. ఆ తర్వాత ఇన్వెస్టర్ల మద్దతుతో ఒకానొక దశలో 414 పాయింట్లు పెరిగి 81,442.11 ఇంట్రాడే గరిష్ఠాన్ని తాకింది. నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ సూచీ 'ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ 50' (NSE Nifty 50) కూడా 40 పాయింట్ల లాభంతో 25,070.45 వద్ద ట్రేడింగ్ మొదలుపెట్టి, గరిష్ఠంగా 101 పాయింట్లు పుంజుకుని 25,131.85 వద్దకు చేరింది.
నిఫ్టీ మిడ్క్యాప్ 100 సూచీ 0.07 శాతం లాభపడగా, నిఫ్టీ స్మాల్క్యాప్ సూచీ 0.7 శాతం మేర ర్యాలీ చేసింది. ప్రధాన బెంచ్మార్క్ సూచీల కంటే స్మాల్క్యాప్స్ మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరచడం మార్కెట్ సానుకూల ధోరణికి అద్దం పడుతోంది.
లాభాలు, నష్టాల్లో ఉన్న షేర్లు ఇవే
ఈ ప్రత్యేక ట్రేడింగ్ సెషన్లో సెన్సెక్స్ ప్యాక్లోని టాటా స్టీల్, సన్ ఫార్మా, అదానీ పోర్ట్స్, మారుతి సుజుకి, భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ (బెల్) షేర్లు అత్యధికంగా లాభపడి టాప్ గెయినర్లుగా నిలిచాయి.
మరోవైపు మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా (ఎం అండ్ ఎం), ఇన్ఫోసిస్, లార్సన్ అండ్ టుబ్రో (ఎల్ అండ్ టీ), ఇండిగో, ఎన్టీపీసీ షేర్లు నష్టాలను మూటగట్టుకుని లూజర్ల జాబితాలో చేరాయి.
ఎన్ఎస్ఈ, బీఎస్ఈ ట్రేడింగ్ సమయాలు
దీపావళి పండగ రోజున సంవత్ 2083 ప్రారంభం సందర్భంగా ఎన్ఎస్ఈ, బీఎస్ఈ ఈ ప్రత్యేక ఈక్విటీ సెషన్ నిర్వహించాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్చేంజ్ (ఎంసీఎక్స్) కూడా కమోడిటీ ట్రేడింగ్ కోసం ప్రత్యేక సమయాలను కేటాయించింది.
రెండు ఎక్స్చేంజీలు విడుదల చేసిన సర్క్యులర్ ప్రకారం..
- బ్లాక్ డీల్ విండో మధ్యాహ్నం 1:50 గంటల నుంచి 2:05 గంటల వరకు కొనసాగింది.
- ప్రీ-ఓపెన్ సెషన్ మధ్యాహ్నం 2:05 నుంచి 2:17 గంటల వరకు జరిగింది. ఇందులో ఆర్డర్ల నమోదు, మ్యాచింగ్, ట్రేడ్ కన్ఫర్మేషన్ ప్రక్రియలు పూర్తయ్యాయి.
- సాధారణ ట్రేడింగ్ మధ్యాహ్నం 2:20 గంటలకు ప్రారంభమై సాయంత్రం 3:30 గంటల వరకు సాగింది.
- క్లోజింగ్ వేలం ప్రక్రియ 3:15 గంటలకు ప్రారంభమై 3:50 గంటలకు ముగిసింది.
- పోస్ట్-క్లోజింగ్ సెషన్ సాయంత్రం 3:50 నుంచి 4:00 గంటల వరకు జరిగింది.
- బీఎస్ఈలో ట్రేడ్ మోడిఫికేషన్ విండో మధ్యాహ్నం 2:20 నుంచి 4:15 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంది.
సంవత్ 2083కి శుభారంభం
హిందూ సంప్రదాయ లెక్కింపు ప్రకారం దీపావళితో కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం (సంవత్ 2083) ప్రారంభమవుతుంది. ఈ పవిత్ర దినాన స్టాక్ మార్కెట్లో టోకెన్ రూపంలో కొనుగోళ్లు చేయడం వల్ల సంవత్సరం పొడవునా ఐశ్వర్యం, సమృద్ధి సిద్ధిస్తాయని ఇన్వెస్టర్లు నమ్ముతారు. దశాబ్దాలుగా వస్తున్న ఈ ఆనవాయితీని పాటిస్తూ ట్రేడర్లు ఈ ప్రత్యేక ముహూర్త్ వేళ విరివిగా పెట్టుబడులు పెట్టారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More