ఇన్వెస్టర్లకు లాభాల పంట! వారం రోజుల్లో భారీగా పెరిగిన 5 స్టాక్స్ ఇవి..
శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాల్లో ముగించాయి. అయితే సూచీలకు మించి వారం రోజుల్లో 5 రోజులు 35శాతం వరకు రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి. ఈ స్టాక్స్ వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
డిసెంబర్ 19, 2025 (శుక్రవారం) నాటి ట్రేడింగ్ సెషన్లో భారత స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాలతో ముగిశాయి. బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు నిర్ణయంతో ఇన్వెస్టర్లు భారీగా కొనుగోళ్లు జరపడంతో మార్కెట్లు పుంజుకున్నాయి. నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ 0.58 శాతం (150 పాయింట్లు) పెరిగి 25,966.40 వద్ద ముగిసింది. అటు సెన్సెక్స్ 0.53 శాతం లాభంతో 84,929.36 పాయింట్ల వద్ద స్థిరపడింది.
గత ఐదు రోజుల్లో ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం కురిపించి, గరిష్టంగా 35% వరకు లాభాలను అందించిన టాప్-5 షేర్ల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
వారం రోజుల్లో భారీగా పెరిగిన స్టాక్స్..
1. మీషో లిమిటెడ్ : ఈ వారం భారత స్టాక్ మార్కెట్లో మీషో షేర్లు దుమ్మురేపాయి! గత ఐదు రోజుల్లోనే ఈ షేరు ఏకంగా 36% లాభపడింది. ఐపీఓ లిస్టింగ్ అయినప్పటి నుంచి చూస్తే ఇన్వెస్టర్లకు 32% పైగా లాభాలను అందించింది.
అయితే, శుక్రవారం మాత్రం స్వల్పంగా 4.67% తగ్గి రూ. 224.50 వద్ద ముగిసింది.
2. జెమ్ ఎన్విరో మేనేజ్మెంట్: గత ఐదు సెషన్లలో ఈ కంపెనీ షేర్లు ఇన్వెస్టర్లకు 34% పైగా రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి. గత నెల రోజుల్లో 20% పెరిగినప్పటికీ, ఈ ఏడాది మొత్తంగా (వైటీడీ) చూస్తే 52.86% నష్టంలోనే ఉంది!
శుక్రవారం ఈ షేరు రూ. 63.03 వద్ద క్లోజ్ అయ్యింది.
3. అగ్రి-టెక్ ఇండియా: గత ఐదు రోజుల్లో ఈ షేరు 28% లాభాలను ఆర్జించింది. గత ఐదేళ్ల కాలాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఇన్వెస్టర్లకు ఏకంగా 314శాతం భారీ లాభాలను అందించడం విశేషం. ఏడాది కాలంలో 18శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది.
శుక్రవారం ఈ షేరు రూ. 165.20 వద్ద ముగిసింది.
4. రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్: శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఈ షేరు 12% జంప్ చేసి రూ. 124.45 వద్ద స్థిరపడింది. గత వారంలో ఈ కంపెనీ ఇన్వెస్టర్లకు 16% లాభాలను అందించింది. నెల రోజుల్లో 9శాతం కన్నా ఎక్కువ వృద్ధిచెందింది. అయితే ఏడాది కాల ప్రాతిపదికన చూస్తే ఈ షేరు దాదాపు 30% నష్టంలో కొనసాగుతోంది. మరోవైపు 5ఏళ్లల్లో 2.9శాతం నష్టాలను, ఏడాదిలో 30శాతం వరకు నష్టాలను చూసింది రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్.
5. అథమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్: ఈ ఫైనాన్స్ కంపెనీ షేర్లు గత వారం రోజుల్లో 11% పెరిగాయి. 2025 సంవత్సరంలో ఇప్పటివరకు ఈ షేరు 53% పైగా లాభపడగా, గత ఏడాది కాలంలో 65% రిటర్న్స్ ఇచ్చింది. శుక్రవారం ఈ షేరు రూ. 2,904.05 వద్ద ముగిసింది.
మార్కెట్ విశ్లేషణ: నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
స్టాక్ మార్కెట్లో గత నాలుగు రోజులుగా కొనసాగుతున్న నష్టాలకు నేటితో శుక్రవారం పడింది. మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ రీసెర్చ్ హెడ్ సిద్ధార్థ ఖేమ్కా మాట్లాడుతూ.. "తక్కువ ధరల వద్ద ఇన్వెస్టర్లు కొనుగోళ్లకు ఆసక్తి చూపడం, విదేశీ సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్ల పెట్టుబడులు పెరగడం, రూపాయి విలువ స్వల్పంగా కోలుకోవడం మార్కెట్కు కలిసొచ్చాయి," అని పేర్కొన్నారు.
ప్రపంచ మార్కెట్ల మద్దతుతో రానున్న రోజుల్లో కూడా మార్కెట్లు కోలుకుంటాయని ఆయన అంచనా వేశారు.