    జెఫరీస్ 'బై' ట్యాగ్‌తో WeWork ఇండియా షేరు 8% జూమ్

    గ్లోబల్ బ్రోకరేజ్ సంస్థ జెఫరీస్ (Jefferies), WeWork ఇండియాపై 'కొనుగోలు (Buy)' రేటింగ్‌తో కవరేజీని ప్రారంభించింది. షేరు ధరను రూ. 790గా నిర్ణయించగా, ఇది ప్రస్తుత ధర కంటే 29% పైకి పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. దీని కారణంగా మంగళవారం ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో WeWork ఇండియా షేరు ధర దాదాపు 8% పెరిగింది.

    Published on: Nov 18, 2025 10:51 AM IST
    By HT Telugu Desk
    గ్లోబల్ బ్రోకరేజ్ సంస్థ జెఫరీస్, WeWork ఇండియా కవరేజీని ప్రారంభించింది. కంపెనీకి 'కొనుగోలు (Buy)' రేటింగ్‌ను ఇస్తూ, రూ. 790 టార్గెట్ ధరను నిర్ణయించింది. ఇది స్టాక్ మునుపటి ముగింపు ధరతో పోలిస్తే 29% పెరుగుదలను సూచిస్తుంది. ఈ సానుకూల అంచనాతో మంగళవారం ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో WeWork ఇండియా షేరు ధర దాదాపు 8% పెరిగింది.

    మార్కెట్ అంచనాలు, వృద్ధి ప్రణాళికలు:

    సాంప్రదాయ కార్యాలయ స్థలాల కంటే దాదాపు రెట్టింపు వేగంతో (17% CAGR) ఫ్లెక్సిబుల్ వర్క్‌స్పేస్ రంగం విస్తరిస్తుండటంతో, మార్కెట్‌లో మరింత పురోగతికి అవకాశం ఉందని జెఫరీస్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేసింది. ఆదాయం పరంగా భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఫ్లెక్సిబుల్ వర్క్‌స్పేస్ ప్రొవైడర్‌గా WeWork ఇండియా ఉందని బ్రోకరేజ్ తెలిపింది.

    FY25 నుండి FY28 వరకు ఆదాయం (Revenue) 22% చొప్పున సమ్మిశ్రిత వార్షిక వృద్ధి రేటు (CAGR)తో పెరుగుతుందని జెఫరీస్ అంచనా వేసింది. అదే కాలంలో EBITDA మరింత వేగంగా, 28% వార్షిక వృద్ధి రేటుతో పెరుగుతుందని అంచనా.

    బలమైన డిమాండ్, మెరుగైన ధరల నిర్ణయం, కార్యాచరణ సామర్థ్యాల కారణంగా, FY25-28E సమయంలో ఆదాయం 20% CAGR, EBITDA 22% CAGR సాధిస్తుందని అంచనా. ఈ అంచనాల ఆధారంగా టార్గెట్ ధర రూ. 790గా నిర్ణయించారు.

    సానుకూల దృక్పథం:

    ఫ్లెక్సిబుల్ వర్క్‌స్పేస్‌లను వేగంగా స్వీకరించడం, ఆక్యుపెన్సీ రేట్లు మెరుగుపడటం, ప్రతి సభ్యునికి సగటు ఆదాయం (ARPM) మరింత బలంగా పెరగడం వంటివి మార్జిన్‌లు, నగదు ప్రవాహాన్ని పెంచుతాయని జెఫరీస్ అభిప్రాయపడింది. ఈ అంశాలు WeWork ఇండియా స్టాక్ ధరను రూ. 895కి పెంచే అవకాశం ఉంది.

    ప్రతికూల దృక్పథం:

    కార్యాలయాల డిమాండ్‌లో గణనీయమైన క్షీణత, సీట్ల విస్తరణ మందగించడం లేదా పోటీ పెరగడం వంటివి ఆక్యుపెన్సీ, ధరలు తగ్గడానికి కారణం కావచ్చు. ఈ సందర్భంలో, WeWork ఇండియా స్టాక్ ధర రూ. 650కి పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

    WeWork ఇండియా IPO వివరాలు

    WeWork ఇండియా అక్టోబర్ 10న NSE మరియు BSEలో అరంగేట్రం చేసింది. ఈ IPO పూర్తిగా ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS)గా ఉంది. అంటే, లిస్టింగ్ ద్వారా కంపెనీకి ఎటువంటి నిధులు అందలేదు. ప్రమోటర్ ఎంబసీ బిల్డ్‌కాన్ LLP, ప్రస్తుత పెట్టుబడిదారు ఏరియల్ వే టెనెంట్ లిమిటెడ్ (WeWork ఇంటర్నేషనల్ యొక్క అనుబంధ సంస్థ) షేర్లను విక్రయించారు.

    WeWork ఇండియా షేరు ధర:

    WeWork ఇండియా షేరు ధర మంగళవారం BSEలో రూ. 652.40 వద్ద ప్రారంభమైంది. ఇంట్రాడే గరిష్టంగా రూ. 661.95, కనిష్టంగా రూ. 637.65 ను తాకింది.

    (నిరాకరణ: పై అభిప్రాయాలు మరియు సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులవి లేదా బ్రోకింగ్ కంపెనీలవి. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులతో తనిఖీ చేయాలని పెట్టుబడిదారులకు మేము సలహా ఇస్తున్నాము.)

