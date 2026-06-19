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    Stock market : ట్రేడర్స్ అలర్ట్- ఈ రూ. 170 స్టాక్​తో లాభాలకు ఛాన్స్..

    Stocks to buy today : జూన్ 19, 2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jun 19, 2026 8:14 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు స్వల్ప ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 254 పాయింట్లు పెరిగి 77,410 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 82 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 24,168 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 379 పాయింట్లు పెరిగి 57,964 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..
    స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 1,025.20 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 3,516.81 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్ భారీ​ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 191 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు స్వల్ప లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.14 శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 1.08శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 1.91 శాతం పెరిగింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఫ్లాట్​గా కొనసాగుతున్నాయి.

    ముడి చమురు ధర..

    అమెరికా- ఇరాన్ శాంతి ఒప్పందం అనంతరం చమురు ధరలు పడుతున్నాయి. బ్రెంట్​ క్రూడ్ 0.84శాతం పడి బ్యారెల్​కి 79.18 డాలర్లకు చేరింది.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    మీషో- బై రూ. 170, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 167, టార్గెట్​ రూ .176

    అదానీ టోటల్ గ్యాస్- బై రూ. 720, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 700, టార్గెట్​ రూ. 750

    అదానీ ఎంటర్​ప్రైజెస్- బై రూ. 3031, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2980, టార్గెట్​ రూ. 3080

    బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై..

    ఇజెర్​సాల్-రాండ్- బై రూ. 4715, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 4493, టార్గెట్​ రూ. 5050

    అనూప్ ఇంజినీరింగ్- బై రూ. 2218, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2085, టార్గెట్​ రూ. 2400

    అక్యుటాస్ కెమికల్స్- బై రూ. 3136, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2962, టార్గెట్​ రూ. 3232

    వీనస్ పైప్స్ అండ్​ ట్యూబ్స్- బై రూ. 1482, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1422, టార్గెట్​ రూ. 1600

    క్రిసిల్- బై రూ. 1238, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1173, టర్గెట్​ రూ. 1333

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Stock Market : ట్రేడర్స్ అలర్ట్- ఈ రూ. 170 స్టాక్​తో లాభాలకు ఛాన్స్..
    Home/News/Stock Market : ట్రేడర్స్ అలర్ట్- ఈ రూ. 170 స్టాక్​తో లాభాలకు ఛాన్స్..
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