    స్టాక్ మార్కెట్: నిపుణులు సూచిస్తున్న టాప్ 8 షేర్లు ఇవే

    భారత స్టాక్ మార్కెట్లు గురువారం ఫ్లాట్‌గా ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై ఆశావాదం, విదేశీ పెట్టుబడుల రాక మార్కెట్‌కు బలాన్నిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నిపుణులు సిఫార్సు చేసిన 8 ఇంట్రాడే స్టాక్స్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Feb 12, 2026 8:20 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారత స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ 50 నేటి ట్రేడింగ్‌లో స్వల్ప లాభాలతో లేదా స్థిరంగా ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. భారత్ - అమెరికా మధ్య కుదిరిన తాత్కాలిక వాణిజ్య ఒప్పందం ఇన్వెస్టర్లలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది. మరోవైపు రూపాయి విలువ స్థిరంగా ఉండటం విదేశీ పోర్ట్‌ఫోలియో ఇన్వెస్టర్ల (FPI) నమ్మకాన్ని పెంచింది. బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో ఎఫ్పీఐలు రూ. 944 కోట్ల విలువైన షేర్లను కొనుగోలు చేయడం మార్కెట్‌కు వెన్నుదన్నుగా నిలిచింది.

    స్టాక్ మార్కెట్: నిపుణులు సూచిస్తున్న టాప్ 8 షేర్లు ఇవే (Photo: Courtesy AI)
    స్టాక్ మార్కెట్: నిపుణులు సూచిస్తున్న టాప్ 8 షేర్లు ఇవే (Photo: Courtesy AI)

    నేడు గమనించాల్సిన కీలక అంశాలు:

    • ద్రవ్యోల్బణం గణాంకాలు: నేడు విడుదల కానున్న జనవరి వినియోగదారుల ధరల సూచీ (CPI)పై మార్కెట్ కన్నేసింది. ఈసారి కొత్తగా 2024 బేస్ ఇయర్‌తో ఈ గణాంకాలను లెక్కించనున్నారు. ఇందులో ఓటీటీ సబ్‌స్క్రిప్షన్లు, విమాన ప్రయాణ ఛార్జీలు వంటి 358 అంశాలను చేర్చడం విశేషం.
    • బంగారం, వెండి ధరలు: అమెరికాలో నిరుద్యోగిత రేటు 4.3 శాతానికి తగ్గడం, ఉద్యోగ గణాంకాలు ఆశించిన దానికంటే మెరుగ్గా రావడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలపై ఒత్తిడి కనిపిస్తోంది.
    • రూపాయి విలువ: అమెరికా డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి 90.68 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇది 90.25 నుంచి 91.20 శ్రేణిలో కదలాడవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

    మార్కెట్ స్థాయిలు (Support & Resistance)

    కోటక్ సెక్యూరిటీస్ నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం:

    నిఫ్టీ: 25,900 పాయింట్లు కీలక మద్దతు (Support) స్థాయి కాగా, 26,000 వద్ద నిరోధం (Resistance) ఎదురుకావచ్చు. 26,000 దాటితే నిఫ్టీ 26,150 వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది.

    సెన్సెక్స్: 84,200 వద్ద మద్దతు, 84,500 వద్ద నిరోధాన్ని గమనించవచ్చు.

    బ్యాంక్ నిఫ్టీ: 59,500 పైన స్థిరంగా ఉంటే 'బై ఆన్ డిప్స్' వ్యూహం మేలని విశ్లేషకులు సూచిస్తున్నారు.

    నేడు కొనాల్సిన షేర్లు (Intraday Stocks to Buy)

    స్టాక్ పేరుబై/సెల్ధరటార్గెట్స్టాప్ లాస్
    APL Apollo TubesBuy228024402200
    Indus TowersBuy467501450
    Coal IndiaBuy418430410
    HDFC BankBuy928955910
    NAUKRI (Info Edge)Buy117018201150
    Maruti Suzuki (MSIL)Buy154121577015250
    Chambal FertilisersBuy465490455
    Narayana HrudayalayaBuy186419701825

    (గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్‌తో కూడుకున్నవి. ట్రేడింగ్ నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి.)

