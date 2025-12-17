నేటి స్టాక్ మార్కెట్: లాభాల కోసం నిపుణులు సూచిస్తున్న 8 షేర్లు ఇవే
Stock market today: ప్రపంచ మార్కెట్ల ప్రతికూల పవనాలు, రూపాయి పతనం మధ్య భారత స్టాక్ మార్కెట్లు నేడు అప్రమత్తంగా ఉన్నాయి. నిఫ్టీలో స్వల్ప అమ్మకాల ఒత్తిడి కనిపిస్తున్నప్పటికీ, నిపుణులు టైటాన్, ఎన్టీపీసీ వంటి 8 షేర్లలో కొనుగోళ్లకు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
నిఫ్టీ స్వల్పకాలిక ట్రెండ్ తటస్థం నుండి స్వల్ప బేరిష్గా మారిందని ఎన్రిచ్ మనీ సీఈఓ పొన్ముడి ఆర్. తెలిపారు. ప్రస్తుతం 25,950 స్థాయి బలమైన నిరోధంగా పనిచేస్తోందని, 25,700 - 25,800 మధ్య డిమాండ్ జోన్ కనిపిస్తోందని ఆయన వివరించారు. నిఫ్టీ 26,000 మార్కును దాటి స్థిరపడితేనే మళ్లీ పుంజుకునే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికొస్తే.. 59,120 దిగువన ముగియడం వల్ల తక్షణ మొమెంటం కోల్పోయిందని, 58,800 వద్ద మద్దతు లభించే అవకాశం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
డాలర్తో రూపాయి పతనం: అసలు కారణం ఏంటి?
రూపాయి విలువ ఆల్టైమ్ కనిష్టానికి పడిపోవడంపై 'అర్థ భారత్' ఫౌండర్ సచిన్ సవ్రీకర్ స్పందిస్తూ.. ఇది కేవలం భారతదేశ అంతర్గత సమస్య కాదని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా డాలర్ పుంజుకోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణమని స్పష్టం చేశారు. జపనీస్ యెన్, కొరియన్ వాన్ వంటి ఇతర దేశాల కరెన్సీలతో పోలిస్తే రూపాయి పతనం క్రమబద్ధంగానే ఉందని ఆయన విశ్లేషించారు. రూపాయి బలహీనపడటం వల్ల ఐటీ, ఫార్మా, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగాల ఎగుమతిదారులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందని సచిన్ వివరించారు.
నేడు కొనుగోలు చేయాల్సిన షేర్లు - నిపుణుల సిఫార్సులు
చాయిస్ బ్రోకింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సుమీత్ బగాడియా, ఆనంద్ రాఠీ సీనియర్ మేనేజర్ గణేష్ డోంగ్రే, ప్రభుదాస్ లిల్లాధర్ సీనియర్ మేనేజర్ షిజు కుతుపాలక్కల్ నేటి ట్రేడింగ్ కోసం కింది షేర్లను సూచించారు.
AIIL: ఈ స్టాక్ కరెక్షన్ తర్వాత మళ్లీ కోలుకుంటోంది. 200 రోజుల ఈఎంఏ వద్ద బలమైన మద్దతు లభించిందని, రూ. 2890 పైన ముగిస్తే రూ. 3000 లక్ష్యాన్ని చేరుకోవచ్చని సుమీత్ బగాడియా తెలిపారు. స్టాప్ లాస్ రూ. 2700 గా పెట్టుకోవాలని సూచించారు.
Titan: టైటాన్ షేర్ ధర ప్రస్తుతం రూ. 3,930 వద్ద ఉంది. బుల్లిష్ ట్రెండ్ కొనసాగిస్తోందని, రూ. 4190 టార్గెట్తో కొనుగోలు చేయవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు. దీనికి రూ. 3800 వద్ద స్టాప్ లాస్ ఉంచాలి.
Sudeep Pharma: ఈ షేర్లో స్థిరమైన బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ కనిపిస్తోందని గణేష్ డోంగ్రే తెలిపారు. రూ. 640 వద్ద బలమైన మద్దతు ఉందని, రూ. 690 లక్ష్యంగా దీనిని కొనుగోలు చేయవచ్చని ఆయన వివరించారు.
PG Electroplast: ఈ స్టాక్ రూ. 560 వద్ద మద్దతును కొనసాగిస్తూ రూ. 590 దిశగా వెళ్లే అవకాశం ఉందని డోంగ్రే పేర్కొన్నారు.
NTPC: ఎన్టీపీసీ షేర్లో కూడా పటిష్టమైన బుల్లిష్ ధోరణి కనిపిస్తోంది. రూ. 315 స్టాప్ లాస్తో రూ. 330 టార్గెట్ కోసం దీనిని పరిశీలించవచ్చని ఆయన సూచించారు.
Rallis India: రూ. 243 స్థాయి నుంచి ఈ షేర్ బాగా కోలుకుందని షిజు కుతుపాలక్కల్ తెలిపారు. వాల్యూమ్ పెరగడం సానుకూల అంశమని, రూ. 285 లక్ష్యంతో రూ. 264 స్టాప్ లాస్తో కొనుగోలు చేయవచ్చని పేర్కొన్నారు.
Astral: ఆస్ట్రల్ స్టాక్ 200 రోజుల మూవింగ్ యావరేజ్ వద్ద సపోర్ట్ తీసుకుందని ఆయన విశ్లేషించారు. రూ. 1525 లక్ష్యం కోసం రూ. 1430 స్టాప్ లాస్తో ట్రేడింగ్ చేయవచ్చని సూచించారు.
Dishman Carbogen: రూ. 216 వద్ద బాటమ్ అవుట్ అయిన ఈ షేర్ కోలుకుంటోంది. పాజిటివ్ ట్రెండ్ రివర్సల్ కనిపిస్తోందని, రూ. 244 టార్గెట్ కోసం రూ. 225 స్టాప్ లాస్తో కొనుగోలు చేయవచ్చని షిజు తెలిపారు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న అంశాలు కేవలం విద్యా సంబంధిత సమాచారం కోసం మాత్రమే. పైన తెలిపిన సిఫారసులు స్టాక్ మార్కెట్ బ్రోకింగ్ సంస్థల నిపుణులవి. హిందుస్తాన్ టైమ్స్వి కాదు. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించండి. ఎందుకంటే మార్కెట్ పరిస్థితులు ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతుంటాయి.)