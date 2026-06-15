Stock market : ఎట్టకేలకు కుదిరిన శాంతి ఒప్పందం.. స్టాక్ మార్కెట్లకు జోష్- ఈరోజు భారీ లాభాలు!
Stocks to buy : జూన్ 15,2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్ చేయాల్సిన స్టాక్స్ టు బై, బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై లిస్ట్ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ లాభాల్లో ముగించాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 1695 పాయింట్లు పెరిగి 75,528 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 461 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 23,623 వద్ద సెషన్ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ 1638 పాయింట్లు పెరిగి 56,815 వద్దకు చేరింది.
కాగా అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరిందని, హర్ముజ్ జలసంధి తెరుచుకుంటుందని అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనతో చమురు ధరలు పడ్డాయి. ప్రపంచ స్టాక్ మార్కెట్లకు జోష్ లభించింది.
ఎఫ్ఐఐలు.. డీఐఐలు..
శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఎఫ్ఐఐలు రూ. 1,082.18 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 5,341.29 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతోంది?
ఇక సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ భారీ లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ దాదాపు 300 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.
టెక్నికల్ ఎనలిస్టుల ప్రకారం.. నిఫ్టీ50 సూచీ కీలక 23,000 జోన్ని కాపాడుకోగలిగింది. అక్కడి నుంచి పెరిగింది. ఇంకా వృద్ధిని నమోదు చేయాలంటే కీలక 50-ఈఎంఏ లెల్ 23,800 దాటాలి
అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు..
శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు స్వల్ప లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్ 0.70 శాతం పెరిగింది. ఎస్ అండ్ పీ 500 0.50శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్ ఇండెక్స్ నాస్డాక్ 0.31 శాతం పెరిగింది.
ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో భారీ లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.
ముడి చమురు ధర..
అమెరికా- ఇరాన్ శాంతి ఒప్పందం నేపథ్యంలో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర భారీగా పతనమైంది. ప్రస్తుతం దాదాపు 4శాతం పతనమై బ్యారెల్కు 83.44 డాలర్లకు చేరింది.
స్టాక్స్ టు బై..
ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్- బై రూ 54, స్టాప్ లాస్ రూ. 52.40, టార్గెట్ రూ. 58
ఎల్ అండ్ టీ ఫైనాన్స్- బై రూ. 272, స్టాప్ లాస్ రూ. 267, టార్గెట్ రూ. 282
ఐఓసీ- బై రూ. 140, స్టాప్ లాస్ రూ. 137, టార్గెట్ రూ. 148
బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై..
కిర్లోస్కర్ ఆయిల్ ఇంజిన్స్- బై రూ. 1890, స్టాప్ లాస్ రూ. 1800, టార్గెట్ రూ. 2070
ఎఫ్ఎస్ఎన్ ఈ కామార్స్ వెంచర్స్- బై రూ. 273, టార్గెట్ రూ. 295, స్టాప్ లాస్ రూ. 260
గ్రీవ్స్ కాటన్- బై రూ. 185, స్టాప్ లాస్ రూ. 175, టార్గెట్ రూ. 200
బ్రిగేడ్ ఎంటర్ప్రైజెస్- బై రూ. 678, స్టాప్ లాస్ రూ. 650, టార్గెట్ రూ. 740
రెయ్మాండ్స్- బై రూ. 580, స్టాప్ లాస్ రూ. 555, టార్గెట్ రూ. 630
(గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More