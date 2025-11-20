Edit Profile
    స్టాక్ మార్కెట్ నేడు (నవంబర్ 20, 2025): గురువారం కొనుగోలుకు నిపుణుల 8 సిఫారసులు

    నవంబర్ 20, 2025న భారత స్టాక్ మార్కెట్ జాగ్రత్తతో కూడిన పెరుగుదలను ఆశిస్తోంది. టెక్నికల్ నిపుణులు PB Fintech, Cigniti Technologies, Cyient, Bajaj Finance, Astral, Sona BLW, Samvardhana Motherson, Bharat Forge వంటి 8 స్టాక్‌లలో కొనుగోలు అవకాశాలను సూచించారు.

    Published on: Nov 20, 2025 7:52 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారత-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం తొలి దశ ముగింపు కోసం మార్కెట్ ఎదురుచూస్తుండటం, అలాగే అంతర్జాతీయ స్థూల ఆర్థిక గణాంకాల నేపథ్యంలో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు జాగ్రత్తతో కూడిన సానుకూల ధోరణిలో ముందుకు సాగుతాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, గురువారం (నవంబర్ 20, 2025) ట్రేడింగ్ కోసం నిపుణులు 8 ముఖ్యమైన షేర్లను కొనుగోలు చేయడానికి సిఫార్సు చేశారు.

    స్టాక్ మార్కెట్ నేడు (నవంబర్ 20, 2025): గురువారం కొనుగోలుకు నిపుణుల 8 సిఫారసులు (Reuters)
    స్టాక్ మార్కెట్ నేడు (నవంబర్ 20, 2025): గురువారం కొనుగోలుకు నిపుణుల 8 సిఫారసులు (Reuters)

    నిన్నటి మార్కెట్ తీరు (నవంబర్ 19, 2025)

    బుధవారం, భారత స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు తమ సానుకూల కదలికను కొనసాగించాయి. అంతర్జాతీయ మిశ్రమ సంకేతాలు ఉన్నప్పటికీ, ఐటీ (IT), బ్యాంకింగ్ రంగాలలోని హెవీవెయిట్ స్టాక్స్ పెరగడంతో మార్కెట్‌కు మద్దతు లభించింది. నిఫ్టీ 50 సూచీ 0.55% పెరిగి 26,052.65 పాయింట్ల వద్ద ముగిసింది. బీఎస్‌ఈ సెన్సెక్స్ సూచీ 0.61% లాభపడి 85,186.47 పాయింట్ల వద్ద క్లోజ్ అయింది. బుధవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ తర్వాత బీఎస్‌ఈలో లిస్ట్ అయిన కంపెనీల మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ 475.6 ట్రిలియన్లకు పెరిగింది. ఒక్క సెషన్‌లోనే భారతీయ పెట్టుబడిదారులు 1 ట్రిలియన్ ధనవంతులయ్యారు.

    నేటి ట్రేడ్ సెటప్, ముఖ్య అంశాలు

    మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్ రీసెర్చ్ హెడ్ సిద్ధార్థ ఖేమ్కా మార్కెట్ ధోరణిని విశ్లేషించారు. “భారత-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై జరుగుతున్న చర్చల పట్ల సానుకూల అంచనాలతో నిఫ్టీ 50 143 పాయింట్లు పెరిగి 26,053 వద్ద సానుకూలంగా ముగిసింది” అని ఆయన తెలిపారు.

    వాణిజ్య చర్చలు అనుకూలంగా ముందుకు సాగవచ్చనే అంచనాలు ఎగుమతి ఆధారిత రంగాలకు ఊపునిచ్చాయి. హెడ్‌లైన్ సూచీలు బలపడినప్పటికీ, విస్తృత మార్కెట్ ప్రదర్శన మాత్రం స్థిరంగా (Neutral) ఉంది. నేడు విడుదల కానున్న యు.కె., యూరోపియన్ వినియోగదారుల ధరల సూచీ (CPI), అలాగే రేపు విడుదల కానున్న ముఖ్యమైన యుఎస్ ఉద్యోగాల గణాంకాలపై దృష్టి కేంద్రీకృతమై ఉంటుందని ఖేమ్కా పేర్కొన్నారు. ప్రపంచ స్థూల ఆర్థిక డేటా విడుదలవుతున్నందున, మార్కెట్ మొత్తం జాగ్రత్తతో కూడిన మందగమనంలో పెరుగుదలను నమోదు చేస్తుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

    ఎన్‌విడియా (Nvidia) ఫలితాల ప్రభావం

    టెక్ దిగ్గజం ఎన్‌విడియా మూడవ త్రైమాసికంలో $57 బిలియన్ల ఆదాయాన్ని ప్రకటించింది. ఇది గతేడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 62% పెరిగింది. నికర లాభం 65% పెరిగి $31.91 బిలియన్లకు చేరింది. తదుపరి త్రైమాసికానికి ($62 బిలియన్లు) విశ్లేషకుల అంచనాలను మించి $65 బిలియన్ల అమ్మకాలను కంపెనీ అంచనా వేసింది. ఈ ప్రకటన తర్వాత నైవిడియా షేర్లు 4% పెరిగాయి.

    నిపుణుల సిఫార్సులు (గురువారం ట్రేడింగ్)

    చాయిస్ బ్రోకింగ్‌కు చెందిన సుమీత్ బగాడియా సిఫార్సులు:

    1. PB Fintech Ltd (POLICYBZR)

    సిఫార్సు: కొనుగోలు చేయండి (Buy)

    కొనుగోలు ధర (Buy at): 1,850

    టార్గెట్ ధర (Target Price): 1,990

    స్టాప్ లాస్ (Stop Loss): 1,785

    విశ్లేషణ: POLICYBZR ఒక బలమైన బుల్లిష్ కదలికను ప్రదర్శించింది, రోజు గరిష్ట స్థాయికి సమీపంలో ముగియడం కొనుగోలు శక్తి పునరుద్ధరణను సూచిస్తుంది. ఇది 1,830– 1,840 వద్ద ఉన్న ఇటీవల నిరోధక జోన్‌ను బ్రేక్ చేసి, బుల్లిష్ కొనసాగింపును ధృవీకరించింది. ఆరోగ్యకరమైన వాల్యూమ్‌లతో బ్రేక్అవుట్ జరగడం, స్టాక్ త్వరలో 1,990 వైపు కదలవచ్చని సూచిస్తుంది.

    2. Cigniti Technologies Ltd (CIGNITITEC)

    సిఫార్సు: కొనుగోలు చేయండి (Buy)

    కొనుగోలు ధర (Buy at): 1,793

    టార్గెట్ ధర (Target Price): 1,919

    స్టాప్ లాస్ (Stop Loss): 1,725

    విశ్లేషణ: CIGNITITEC కూడా దూకుడుగా కొనుగోలు ఆసక్తిని సూచిస్తూ, రోజు గరిష్ట స్థాయికి దగ్గరగా ముగిసింది. ఇది కీలక నిరోధక ప్రాంతం 1,760– 1,780ను గట్టిగా అధిగమించి, బుల్లిష్ కొనసాగింపు సెటప్‌ను ధృవీకరించింది. వాల్యూమ్ భాగస్వామ్యం కూడా బలంగా ఉంది, కాబట్టి స్వల్పకాలంలో 1,919 వైపు ర్యాలీ చేసే అవకాశం ఉంది.

    ఆనంద్ రాఠీ నుండి గణేష్ డోంగ్రే సిఫార్సులు:

    3. Cyient Ltd (CYIENT)

    సిఫార్సు: కొనుగోలు చేయండి (Buy)

    కొనుగోలు ధర (Buy at): 1,152

    టార్గెట్ ధర (Target Price): 1,200

    స్టాప్ లాస్ (Stop Loss): 1,120

    విశ్లేషణ: స్వల్పకాలిక ధోరణిలో, ఒక ముఖ్యమైన బుల్లిష్ రివర్సల్ ప్యాటర్న్ కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం 1,120 వద్ద కీలక మద్దతు ఉంది. 1,152 వద్ద కొనుగోలు చేస్తే, స్టాక్ 1,200 స్థాయికి చేరుకోవచ్చని అంచనా.

    4. Bajaj Finance Ltd (BAJFINANCE)

    సిఫార్సు: కొనుగోలు చేయండి (Buy)

    కొనుగోలు ధర (Buy at): 1,005

    టార్గెట్ ధర (Target Price): 1,050

    స్టాప్ లాస్ (Stop Loss): 990

    విశ్లేషణ: ఈ స్టాక్‌లో 990 చుట్టూ ప్రధాన మద్దతు కనిపించింది. 1,005 ధర స్థాయిలో మళ్లీ రివర్సల్ ప్రైస్ యాక్షన్ ఫార్మేషన్ ఏర్పడింది. దీని ర్యాలీ తదుపరి నిరోధక స్థాయి 1,050 వరకు కొనసాగవచ్చు.

    5. Astral Ltd (ASTRAL)

    సిఫార్సు: కొనుగోలు చేయండి (Buy)

    కొనుగోలు ధర (Buy at): 1,440

    టార్గెట్ ధర (Target Price): 1,500

    స్టాప్ లాస్ (Stop Loss): 1,420

    విశ్లేషణ: Astral షేర్లలో గుర్తించదగిన బుల్లిష్ రివర్సల్ ప్యాటర్న్ ఉద్భవించింది. ఇది స్టాక్ ధర 1,500 వైపు పుంజుకోవచ్చని సూచిస్తుంది. 1,420 వద్ద కీలక మద్దతును కొనసాగిస్తోంది.

    ప్రభుదాస్ లీలాధర్‌కు చెందిన షిజు కుతుపాలక్కల్ సిఫార్సులు:

    6. Sona BLW Precision Forgings Ltd (SONACOMS)

    సిఫార్సు: కొనుగోలు చేయండి (Buy)

    కొనుగోలు ధర (Buy at): 506.95

    టార్గెట్ ధర (Target Price): 530

    స్టాప్ లాస్ (Stop Loss): 495

    విశ్లేషణ: ఈ స్టాక్ ముఖ్యమైన 200-పీరియడ్ MA పైన కన్సాలిడేట్ అయిన తర్వాత, 500 నిరోధక జోన్‌ను బ్రేక్ అవుట్ చేసింది. ఇది ధోరణిని మరింత మెరుగుపరుస్తుంది. RSI (రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్) కూడా బలంగా ఉంది, కాబట్టి 530 లక్ష్యంగా కొనుగోలు చేయవచ్చు.

    7. Samvardhana Motherson International Ltd (MOTHERSON)

    సిఫార్సు: కొనుగోలు చేయండి (Buy)

    కొనుగోలు ధర (Buy at): 112

    టార్గెట్ ధర (Target Price): 120

    స్టాప్ లాస్ (Stop Loss): 109

    విశ్లేషణ: ఈ స్టాక్ 102 వద్ద ఉన్న బలమైన మద్దతు స్థాయి నుండి బాగా పుంజుకుంది. 50EMA (ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్)ను దాటి, ప్రస్తుతం సానుకూల క్యాండిల్ ఫార్మేషన్‌ను సూచిస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో మరింత పెరుగుదల మొమెంటమ్‌ను ఆశించవచ్చు. 120 లక్ష్యంగా కొనుగోలు చేయాలి.

    8. Bharat Forge Ltd (BHARATFORG)

    సిఫార్సు: కొనుగోలు చేయండి (Buy)

    కొనుగోలు ధర (Buy at): 1,446

    టార్గెట్ ధర (Target Price): 1,510

    స్టాప్ లాస్ (Stop Loss): 1,415

    విశ్లేషణ: డైలీ చార్ట్‌లో హైయర్ బాటమ్ ఫార్మేషన్ ప్యాటర్న్‌లతో పెరుగుతున్న ధోరణిని ఇది సూచిస్తుంది. 1,415 జోన్ పైన ప్రస్తుతం ఉన్న బుల్లిష్ క్యాండిల్ ఒక బ్రేక్అవుట్‌ను సూచిస్తోంది. RSI కూడా బలం పుంజుకుంది, కాబట్టి 1,510 లక్ష్యంతో కొనుగోలు చేయవచ్చు.

    (నిరాకరణ: ఈ కథనం కేవలం విద్యా ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. పైన పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులవి లేదా బ్రోకింగ్ సంస్థలవి, హిందుస్తాన్ టైమ్స్‌వి కాదు. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు, సర్టిఫైడ్ నిపుణులను సంప్రదించాలని పెట్టుబడిదారులకు సలహా ఇస్తున్నాము.)

