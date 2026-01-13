Edit Profile
    ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- ఎస్బీఐ, ఇన్ఫోసిస్​, హెచ్​డీఎఫ్​సీ బ్యాంక్​ షేర్​ ప్రైజ్​ టార్గెట్లు ఇవే..

    జనవరి 13, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 13, 2026 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 302 పాయింట్లు పెరిగి 83,878 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 107 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 25,790 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 199 పాయింట్లు పెరిగి 59,450 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 3,638.4 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 5,839.32 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈ జనవరి​​​ నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 15,425.22 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 23,742.34 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ స్వల్ప లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 50 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50కి 26,000- 26,100 రేంజ్​ వద్ద బలమైన రెసిస్టెన్స్​ ఉంది. అక్కడ అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. 25,650 వద్ద సపోర్ట్​ ఉంది,” అని ఎల్​కేపీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన సీనియర్​ టెక్నికల్​ రీసెర్చ్​ ఎనలిస్ట్​ రూపక్​ దే తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    సోమవాం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.17 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.16శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.26 శాతం పెరిగింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో భారీ లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    హోం ఫస్ట్​ ఫైనాన్స్​ కంపెనీ ఇండియా- బై రూ. 1062, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1025, టార్గెట్​ రూ. 1136

    స్టేట్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా (ఎస్బీఐ)- బై రూ. 1015, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 980, టార్గెట్​ రూ. 1085

    డా. రెడ్డీస్​ లాబొరేటరీస్​ లిమిటెడ్​- బై రూ. 1216, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1190, టార్గెట్​ రూ. 1260

    ఇన్ఫోసిస్​- బై రూ. 1595, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1570, టార్గెట్​ రూ. 1660

    హెచ్​డీఎఫ్​సీ బ్యాంక్​- బై రూ. 937, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 920, టార్గెట్​ రూ. 980

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    ఫెడ్​బ్యాంక్​ ఫైనాన్షియల్​ సర్వీసెస్​- బై రూ. 163.59, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 157, టార్గెట్​ రూ. 177

    ఏషియన్​ పెయింట్స్​- బై రూ. 2896, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2800, టార్గెట్​ రూ. 3100

    నెస్లే ఇండియా- బై రూ. 1312, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1270, టార్గెట్​ రూ. 1400

    ఆల్కెమ్​ లాబొరేటరీస్​- బై రూ. 5867, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 5656, టార్గెట్​ రూ. 6300

    యూనియన్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా- బై రూ. 164, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 157, టార్గెట్​ రూ. 177

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

    © 2026 HindustanTimes