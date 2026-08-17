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    Stocks to buy today : ట్రేడర్స్ అలర్ట్- ఎటర్నల్, విప్రో షేర్​ ప్రైజ్ టార్గెట్స్ ఇవే..

    Stock market : ఆగస్టు 17, 2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Aug 17, 2026, 08:15:26 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 71 పాయింట్లు పడి 78,009 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 30 పాయింట్లు కోల్పోయి 24,366 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 144 పాయింట్లు పడి 57,491 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..
    స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 508.12 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 356.40 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ ఫ్లాట్​గా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 45 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.20 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.17శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.28 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఫ్లాట్​గా కొనసాగుతున్నాయి.

    ముడి చమురు ధర..

    అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య అనిశ్చితుల కారణంగా ముడి చమురు ధర ఎక్కువగానే ఉంది! బ్రెంట్​ క్రూడ్ బ్యారెల్​కు 89 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    హెచ్​ఏఎల్- బై రూ. 5030, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 4799, టార్గెట్​ రూ. 5500

    గోద్రేజ్ అగ్రోవెట్- బై రూ. 581, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 560, టార్గెట్​ రూ. 620

    అపోలో హాస్పిటల్స్ ఎంటర్​ప్రైజ్- బై రూ. 8920, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 8850, టార్గెట్​ రూ. 9100

    ఎటర్నల్- బై రూ. 318, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 310, టార్గెట్​ రూ. 332

    విప్రో- బై రూ. 184, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 180, టార్గెట్​ రూ. 192

    ట్రాన్స్​ఫార్మర్స్ అండ్ రెక్టిఫయర్స్ సీఎంపీ- బై రూ. 298, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 291, టార్గెట్​ రూ. 320

    ఎయిరోఫ్లెక్స్ ఇండస్ట్రీస్- బై రూ. 459.8, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 449, టార్గెట్​ రూ. 485

    హావెల్స్ ఇండియా- బై రూ. 1298, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1272, టార్గెట్​ రూ. 1370

    బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై..

    ఎస్​జేఎస్ ఎంటర్​ప్రైజెస్- బై రూ. 2532, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2380, టార్గెట్​ రూ. 2750

    హొనాసా కన్జ్యూమర్- బై రూ. 503, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 466, టార్గెట్​ రూ. 550

    సువెన్ లైఫ్ సైన్సెస్- బై రూ. 342, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 322, టార్గెట్​ రూ. 370

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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