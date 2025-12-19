Edit Profile
    డిసెంబర్​ 19 : ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​! ఈ 10 స్టాక్స్​తో ట్రేడ్​తో లాభాలకు ఛాన్స్​..

    డిసెంబర్​ 19, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 19, 2025 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 78 పాయింట్లు పడి 84,482 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 3 పాయింట్లు కోల్పోయి 25,816 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 14 పాయింట్లు పడి 58,913 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 595.78 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 2,700.36 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈ డిసెంబర్​​​​ నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 21,688.26 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 46,309.23 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 60 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50కి 25,750- 25,700 వద్ద బలమైన సపోర్ట్​ ఉంది. అది బ్రేక్​ అయితే సూచీ మరింత పడే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు 20డీఈఎంఏ ఉన్న 25,930తో పాటు 26,000 లెవల్స్​ వద్ద బలమైన రెసిస్టెన్స్​ ఉంది. ట్రేడర్లు థిమాటిక్​ అప్రోచ్​ తీసుకుని అగ్రెసివ్​ బెట్స్​ నివారించాలి,” అని ఏంజిల్​ వన్​ టెక్నికల్​ అండ్​ డెరివేటివ్​ రీసెర్చ్​ చీఫ్​ మేనేజర్​ ఓషో కృష్ణన్​ తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.14 శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.79శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 1.3 శాతం పెరిగింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఫ్లాట్​గా కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    టెక్​ మహీంద్రా- బై రేటింగ్​, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1560, టార్గెట్​ రూ. 1700

    హిందాల్కో ఇండస్ట్రీస్​- బై రేటింగ్​, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 830, టార్గెట్​ రూ. 905

    వోల్టాస్​- బై రూ. 1402, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1370, టార్గెట్​ రూ. 1480

    సింజిన్​- బై రూ. 658, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 650, టార్గెట్​ రూ. 669

    ఐసీఐసీఐపీర్​యూ- బై రూ. 647, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 637, టార్గెట్​ రూ. 661

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    ప్రికోల్: రూ .670 వద్ద కొనండి, లక్ష్యం రూ .720, స్టాప్ లాస్ రూ .645;

    సంసేరా ఇంజినీరింగ్: రూ .1704 వద్ద కొనండి, లక్ష్యం రూ .1830, స్టాప్ లాస్ రూ .1640;

    బ్లూ స్టార్: రూ .1854 వద్ద కొనండి, లక్ష్యం రూ .2000, స్టాప్ లాస్ రూ .1788;

    జిందాల్ స్టెయిన్లెస్: రూ .798 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .855, స్టాప్ లాస్ రూ .770;

    ఆటోమోటివ్ యాక్సిల్స్: రూ .1843 వద్ద కొనండి, లక్ష్యం రూ .1980, స్టాప్ లాస్ రూ .1777.

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

    © 2025 HindustanTimes