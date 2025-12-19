డిసెంబర్ 19 : ట్రేడర్స్ అలర్ట్! ఈ 10 స్టాక్స్తో ట్రేడ్తో లాభాలకు ఛాన్స్..
డిసెంబర్ 19, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్ చేయాల్సిన స్టాక్స్ టు బై, బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై లిస్ట్ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ఫ్లాట్గా ముగించాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 78 పాయింట్లు పడి 84,482 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 3 పాయింట్లు కోల్పోయి 25,816 వద్ద సెషన్ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ 14 పాయింట్లు పడి 58,913 వద్దకు చేరింది.
ఎఫ్ఐఐలు.. డీఐఐలు..
గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఎఫ్ఐఐలు రూ. 595.78 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 2,700.36 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈ డిసెంబర్ నెలలో ఎఫ్ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 21,688.26 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 46,309.23 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతోంది?
ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ దాదాపు 60 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.
“నిఫ్టీ50కి 25,750- 25,700 వద్ద బలమైన సపోర్ట్ ఉంది. అది బ్రేక్ అయితే సూచీ మరింత పడే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు 20డీఈఎంఏ ఉన్న 25,930తో పాటు 26,000 లెవల్స్ వద్ద బలమైన రెసిస్టెన్స్ ఉంది. ట్రేడర్లు థిమాటిక్ అప్రోచ్ తీసుకుని అగ్రెసివ్ బెట్స్ నివారించాలి,” అని ఏంజిల్ వన్ టెక్నికల్ అండ్ డెరివేటివ్ రీసెర్చ్ చీఫ్ మేనేజర్ ఓషో కృష్ణన్ తెలిపారు.
అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు..
శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్ 0.14 శాతం పెరిగింది. ఎస్ అండ్ పీ 500 0.79శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్ ఇండెక్స్ నాస్డాక్ 1.3 శాతం పెరిగింది.
ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఫ్లాట్గా కొనసాగుతున్నాయి.
స్టాక్స్ టు బై..
టెక్ మహీంద్రా- బై రేటింగ్, స్టాప్ లాస్ రూ. 1560, టార్గెట్ రూ. 1700
హిందాల్కో ఇండస్ట్రీస్- బై రేటింగ్, స్టాప్ లాస్ రూ. 830, టార్గెట్ రూ. 905
వోల్టాస్- బై రూ. 1402, స్టాప్ లాస్ రూ. 1370, టార్గెట్ రూ. 1480
సింజిన్- బై రూ. 658, స్టాప్ లాస్ రూ. 650, టార్గెట్ రూ. 669
ఐసీఐసీఐపీర్యూ- బై రూ. 647, స్టాప్ లాస్ రూ. 637, టార్గెట్ రూ. 661
బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై..
ప్రికోల్: రూ .670 వద్ద కొనండి, లక్ష్యం రూ .720, స్టాప్ లాస్ రూ .645;
సంసేరా ఇంజినీరింగ్: రూ .1704 వద్ద కొనండి, లక్ష్యం రూ .1830, స్టాప్ లాస్ రూ .1640;
బ్లూ స్టార్: రూ .1854 వద్ద కొనండి, లక్ష్యం రూ .2000, స్టాప్ లాస్ రూ .1788;
జిందాల్ స్టెయిన్లెస్: రూ .798 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .855, స్టాప్ లాస్ రూ .770;
ఆటోమోటివ్ యాక్సిల్స్: రూ .1843 వద్ద కొనండి, లక్ష్యం రూ .1980, స్టాప్ లాస్ రూ .1777.