    Stocks to buy : ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- ఎటర్నల్​ షేర్​ ప్రైజ్​ టార్గెట్​ ఇదే..

    జనవరి 23, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 23, 2026 8:16 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 398 పాయింట్లు పెరిగి 82,307 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 132 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 25,290 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 400 పాయింట్లు పెరిగి 59,200 వద్దకు చేరింది.

    లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 2,549.8 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 4,222.98 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈ జనవరి​​​ నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 36,591.01 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 50,720.15 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ ఫ్లాట్​గా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 30 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50కి 25,120 వద్ద బలమైన సపోర్ట్​ ఉంది. అది బ్రేక్​ అవ్వనంతవరకు సూచీ 25,400- 25,500 వరకు వెళ్లొచ్చు. నిఫ్టీ50 25,600 దాటితే బుల్లిష్​గా మారే అవకాశం ఉంది,” అని ఎన్​రిచ్​ మనీ సీఈఓ ఆర్​ పొన్ముడి తెలిపారు.

    బడ్జెట్ 2026: రియల్ ఎస్టేట్ రంగం ఆశలేంటి? ఇన్‌ఫ్రా, మెట్రో కనెక్టివిటీ

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు స్వల్ప లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.63 శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.5శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.9 శాతం పెరిగింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో స్వల్ప లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    సెయిల్​- బై రూ. 151.65, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 146, టార్గెట్​ రూ. 163

    జేకే టైర్​- బై రూ. 520, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 502, టార్గెట్​ రూ. 556

    డీఎల్​ఎఫ్​- బై రూ. 613, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 600, టార్గెట్​ రూ. 642

    ఎటర్నల్​- బై రూ. 275, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 260, టార్గెట్​ రూ. 310

    హెచ్​ఏఎల్​- బై రూ. 4355, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 4260, టార్గెట్​ రూ. 4550

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    ఏపీఎల్​ అపోలో ట్యూబ్స్​- బై రూ. 1976, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1885, టార్గెట్​ రూ. 2150

    అశోక్​ లేల్యాండ్​- బై రూ. 190.28, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 181, టార్గెట్​ రూ. 207

    ఫెడరల్​ బ్యాంక్​- బై రూ. 282.2, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 268, టార్గెట్​ రూ. 308

    నెస్లే ఇండియా- బై రూ. 1306, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1260, టార్గెట్​ రూ. 1394

    క్యాంపస్​ యాక్టివ్​వేర్​- బై రూ. 254.8, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 245, టార్గెట్​ రూ. 272

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

