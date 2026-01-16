Edit Profile
    జనవరి 16 : ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- ఈ 10 స్టాక్స్​తో లాభాలకు ఛాన్స్​..

    జనవరి 16, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 16, 2026 8:16 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ముంబై స్థానిక ఎన్నికల కారణంగా గురువారం స్టాక్​ మార్కెట్​లకు సెలవు. ఇక బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 245 పాయింట్లు పడి 83,383 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 67 పాయింట్లు కోల్పోయి 25,666 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ మాత్రం 1 పాయింట్​ పెరిగి 59,580 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్​డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్​డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 4,781.24 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 5,217.28 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈ జనవరి​​​ నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 21,706.27 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 30,141.4 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 70 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50కి 25,800 రెసిస్టెన్స్​గా ఉంది. 25,600 సపోర్ట్​గా ఉంది. అది బ్రేక్​ అయితే సూచీ మరింత పడొచ్చు. 25,500- 25,450 వరకు కూడా వెళ్లొచ్చు,” అని ఎన్​రిచ్​ మనీ సీఈఓ పొన్ముడి ఆర్​ అభిప్రాయపడ్డారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.6 శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.2శాతం వృద్ధి చెందింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.25 శాతం పెరిగింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఫ్లాట్​గా కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    ఎన్​టీపీసీ- బై రూ. 349.10, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 310, టార్గెట్​ రూ. 380

    పీఎన్​బీ- బై రూ. 128.68, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 122, టార్గెట్​ రూ. 142

    మాన్​కైండ్​ ఫార్మా- బై రూ. 2240, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2180, టార్గెట్​ రూ. 2320

    ఎల్​టీ- బై రూ. 3868, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 3800, టార్గెట్​ రూ. 4050

    సెయిల్​- బై రూ. 152, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 145, టార్గెట్​ రూ. 162

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    ఇండస్​ఇండ్​ బ్యాంక్​- బై రూ. 944.5, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 899, టార్గెట్​ రూ. 990

    దాల్మియా భారత్​- బై రూ. 2177.30, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2080, టార్గెట్​ రూ. 2365

    సెయిల్​- బై రూ. 152.44, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 145.50, టార్గెట్​ రూ. 165

    ఎన్​హెచ్​- బై రూ. 1946.10, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1860, టార్గెట్​ రూ. 2110

    కేఈఐ ఇండస్ట్రీస్​- బై రూ. 4384.60, టార్గెట్​ రూ. 4720, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 4200

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

