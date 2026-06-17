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    నేడు ఫోకస్‌లో ఉండే టాప్ స్టాక్స్: విప్రో, జీఐసీ, నైకా.. ఇంకా

    భారత స్టాక్ మార్కెట్లు బుధవారం (17 జూన్) ఫ్లాట్ లేదా స్వల్ప లాభాలతో ప్రారంభమయ్యే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. నేడు ఫోకస్ లో ఉండే స్టాక్స్ ఇక్కడ చూడొచ్చు.

    Published on: Jun 17, 2026 8:07 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో సానుకూల పరిణామాలు, ముడి చమురు ధరలు మూడు నెలల కనిష్టానికి (బ్యారెల్‌కు 75-76 డాలర్లు) పడిపోవడం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతాన్ని ఇస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని కీలక కంపెనీల సొంత వార్తలు, ఒప్పందాల కారణంగా ఆయా షేర్లు నేడు ట్రేడింగ్‌లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.

    నేడు ఫోకస్‌లో ఉండే టాప్ స్టాక్స్: విప్రో, జీఐసీ, నైకా.. ఇంకా
    నేడు ఫోకస్‌లో ఉండే టాప్ స్టాక్స్: విప్రో, జీఐసీ, నైకా.. ఇంకా

    నేడు దృష్టి పెట్టవలసిన ముఖ్యమైన స్టాక్స్ (Stocks to Watch):

    1. జీఐసీ (GIC Re)

    జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (GIC Re) ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) మొదటి రోజున ఇన్వెస్టర్ల నుంచి భారీ స్పందనను రాబట్టింది. ఈ ఇష్యూ 3.72 రెట్లు సబ్‌స్క్రైబ్ అయ్యింది. ముఖ్యంగా ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్లు ఈ షేర్లను కొనుగోలు చేయడానికి అమిత ఆసక్తి చూపించడంతో నేడు ఈ స్టాక్ మార్కెట్ ఫోకస్‌లో ఉంటుంది.

    2. విప్రో (Wipro)

    ప్రముఖ ఐటీ దిగ్గజం విప్రో, ఏఐ రంగంలో మరో అడుగు ముందుకు వేసింది. గ్లోబల్ ఏఐ సంస్థ 'యాంత్రోపిక్' (Anthropic) భాగస్వామ్యంతో 'క్లాడ్ మోడల్స్' (Claude models) ఆధారిత 'అప్లైడ్ ఏఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్' (CoE)ను ప్రారంభించింది. కంపెనీలలో ఏఐ సాంకేతికతను వేగవంతం చేసేందుకు ఇది ఉపయోగపడనుంది.

    3. నైకా (Nykaa)

    బ్యూటీ అండ్ లైఫ్‌స్టైల్ రిటైలర్ నైకా.. ప్రపంచ ప్రసిద్ధ 'ఓపెన్ ఏఐ' (OpenAI) సంస్థతో కీలక భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంది. దీని ద్వారా చాట్ జిపిటి (ChatGPT) లోనే నైకా ప్రొడక్ట్స్ నేరుగా చూసేలా మరియు వినియోగదారుల షాపింగ్ అనుభవాన్ని ఏఐ ద్వారా మరింత సులభతరం చేసేలా సరికొత్త ఫీచర్లను తీసుకురానుంది.

    4. జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ (Zydus Lifesciences)

    ఈ ఫార్మా దిగ్గజం అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ 'అస్సెర్టియో హోల్డింగ్స్' (Assertio Holdings Inc.) కొనుగోలు ప్రక్రియను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. 166.4 మిలియన్ డాలర్లతో (సుమారు రూ.1,400 కోట్లు) ఈ కొనుగోలు జరిగింది.

    5. కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ (KIMS)

    కృష్ణా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (KIMS) క్వాలిఫైడ్ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ప్లేస్‌మెంట్ (QIP) ద్వారా సుమారు రూ.1,500 కోట్లు (158 మిలియన్ డాలర్లు) నిధులు సేకరించడానికి సిద్ధమైంది. ప్రైమరీ ఈక్విటీ షేర్ల జారీ ద్వారా ఈ నిధులను సేకరించనున్నారు.

    6. డామ్స్ ఇండస్ట్రీస్ (DOMS Industries)

    ఇటాలియన్ స్టేషనరీ దిగ్గజం 'ఫిలా' (FILA) సంస్థ.. డామ్స్ (DOMS) లో తనకు ఉన్న వాటాలో 7% వరకు బ్లాక్ డీల్స్ ద్వారా విక్రయించే అవకాశం ఉన్నట్లు నివేదికలు రావడంతో ఈ షేరుపై ట్రేడర్ల కన్ను ఉంటుంది.

    7. ప్రైమ్ ఫోకస్ (Prime Focus)

    ఈ కంపెనీ, దాని డైరెక్టర్లపై మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థ 'సెబీ' (Sebi) గతంలో ఉన్న అడ్జుడికేషన్ విచారణను క్లోజ్ చేసింది. కంపెనీ తన వ్యాపార విభాగాల బదిలీ విషయంలో సరైన అకౌంటింగ్ విధానాలనే పాటించిందని సెబీ నిర్ధారించింది.

    8. భారత్ ఫోర్జ్ (Bharat Forge)

    ఈ కంపెనీ అనుబంధ సంస్థ 'కళ్యాణి స్ట్రాటజిక్ సిస్టమ్స్' (KSSL).. పారామౌంట్ సంస్థతో కలిసి 'సింహా 4x4' (Simha 4x4) అనే తదుపరి తరం లైట్ ఆర్మర్డ్ మల్టీ-పర్పస్ మిలిటరీ వాహనాన్ని అంతర్జాతీయ రక్షణ ప్రదర్శన 'యురోశాటరి 2026' (Eurosatory 2026)లో ప్రదర్శించింది.

    గత ట్రేడింగ్ సెషన్ అప్‌డేట్:

    మంగళవారం మార్కెట్లు వరుసగా మూడో రోజు లాభాలను నమోదు చేశాయి. సెన్సెక్స్ 544 పాయింట్లు లాభపడి 76,808 వద్ద ముగియగా, నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ 135 పాయింట్లు పెరిగి 23,989 వద్ద ముగిసింది.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు తప్పనిసరిగా మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి.)

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/నేడు ఫోకస్‌లో ఉండే టాప్ స్టాక్స్: విప్రో, జీఐసీ, నైకా.. ఇంకా
    Home/News/నేడు ఫోకస్‌లో ఉండే టాప్ స్టాక్స్: విప్రో, జీఐసీ, నైకా.. ఇంకా
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