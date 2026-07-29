విదేశీ విద్యార్ధుల పయనం ఎటు? యూఎస్, ఆస్ట్రేలియా వీసా ఇక్కట్లతో యూరప్ వైపు ఆసక్తి
అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా దేశాల్లో వీసా నిబంధనలు కఠినతరం కావడంతో 2026 విద్యా సంవత్సరానికి గాను అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల దృష్టి ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, యూకే, ఇతర యూరోపియన్ దేశాల వైపు మళ్లుతోంది. ఈ మార్పులకు సంబంధించిన పూర్తి విశ్లేషణను ప్రోడిజీ ఫైనాన్స్ గ్లోబల్ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ సోనాల్ కపూర్ అందించారు.
అడ్మిషన్ ఆఫర్ లెటర్ సాధించిన ఆనందం ఒకవైపు, వీసా నిబంధనల ఆందోళన మరొకవైపు.. ప్రస్తుతం విదేశీ విద్యను అభ్యసించాలనుకునే నవతరం ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితులివి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా విదేశీ విద్యకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతున్నప్పటికీ, ప్రధాన దేశాల్లో నెలకొన్న వీసా సంక్షోభం (Visa Crisis) విద్యార్థుల ప్రణాళికలను మారుస్తోంది. అమెరికా, ఆస్ట్రేలియాలు ఎంపిక ప్రక్రియలో కఠినంగా వ్యవహరిస్తుండటంతో, 2026 ఫాల్ (Fall 2026) అడ్మిషన్ల సీజన్లో ఐరోపా దేశాలు విద్యార్థులను ఆకర్షిస్తున్నాయి.
డేటా ఏం చెబుతోంది?
ఫ్రాన్స్ (France): ఫ్రాన్స్ డైరెక్టరేట్-జనరల్ ఫర్ ఫారిన్ నేషనల్స్ గణాంకాల ప్రకారం 2025లో 1,18,000 తొలిసారి రెసిడెన్స్ పర్మిట్లు విద్యార్థులకే లభించాయి.
జర్మనీ (Germany): డిఏఏడి (DAAD) నివేదిక ప్రకారం 2024–2025 విద్యా సంవత్సరంలో అత్యధికంగా 4,02,000 మంది అంతర్జాతీయ విద్యార్థులను జర్మనీ చేర్చుకుంది. ఇందులో దాదాపు 59,000 మందితో భారత్ ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది (20% వృద్ధి).
యూకే (UK): యూకే హోమ్ ఆఫీస్ గణాంకాల ప్రకారం డిసెంబర్ 2025 నాటికి భారతీయ విద్యార్థులకు 95,231 స్టడీ వీసాలు లభించగా, వీసా గ్రాంట్ రేటు 96 శాతంగా నమోదైంది.
ఇతర దేశాలు: నెదర్లాండ్స్, యూఏఈ (UAE) వంటి దేశాలు కూడా కొత్త విద్యా కేంద్రాలుగా మారుతున్నాయి.
మారిన విద్యార్థుల ఆలోచనా సరళి
ఇంజినీరింగ్ కోసం అమెరికా వెళ్లడం ఎంతోమంది భారతీయ విద్యార్థుల కల. అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఆఫ్రికన్ మరియు ఆసియా విద్యార్థులు ఫ్రాన్స్, జర్మనీలను ఎంచుకుంటున్నారు.
అమెరికా ప్రస్తుతం వీసాల ఎంపికలో అత్యంత కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఇంటర్వ్యూ దశకు రాకముందే విద్యార్థులు నెలల తరబడి శ్రమించాల్సి వస్తోంది. అయితే, విద్యార్థులు అధైర్యపడకుండా లండన్, ఫ్రాన్స్ లేదా జర్మనీ వైపు అడుగులు వేయడం శుభపరిణామం. నేటి తరం విద్యార్థులు సమాచార వ్యవస్థపై అవగాహన కలిగి ఉన్నారు.
కొత్త ఇన్వెస్టర్లకు, విద్యార్థులకు నిపుణుల సూచనలు
సరైన మార్గదర్శకత్వం ఎంచుకోండి: వీసా, అడ్మిషన్ ప్రక్రియలో స్వయంగా అనుభవం లేని బంధువులు, మిత్రుల సలహాలపై ఆధారపడకుండా నిపుణులను సంప్రదించాలి.
యూనివర్సిటీల పరిశోధన: దరఖాస్తు చేసుకునే ముందు సదరు దేశం, విశ్వవిద్యాలయం గురించిన సమగ్ర సమాచారాన్ని 'నోవాగ్రాడ్' (NovaGrad) వంటి ప్లాట్ఫామ్ల ద్వారా తెలుసుకోవాలి.
ఆర్థిక సహాయం: కొలేటరల్ (పూచీకత్తు) లేదా కో-సైనర్ అవసరం లేకుండా విదేశీ విద్యకు రుణాలు అందించే 'ప్రోడిజీ ఫైనాన్స్' వంటి సంస్థల సేవలను వినియోగించుకోవచ్చు.
ముగింపు: విదేశీ విద్య అనేది కేవలం ఒక కల మాత్రమే కాదు; సరైన ప్రణాళిక, విశ్వసనీయ మార్గదర్శకత్వంతో మాత్రమే సాధించగల లక్ష్యం.
వ్యాసకర్త:
- సోనాల్ కపూర్,
గ్లోబల్ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్,
ప్రోడిజీ ఫైనాన్స్
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