సీజేఐపై వివాదాస్పద పోస్టులు.. సంజయ్ రౌత్, నిఖిల్ వాగ్లేలకు సుప్రీం నోటీసులు
భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్పై సామాజిక మాధ్యమాల్లో అభ్యంతరకర పోస్టులు చేసిన శివసేన (యూబీటీ) నాయకుడు సంజయ్ రౌత్, సీనియర్ జర్నలిస్ట్ నిఖిల్ వాగ్లేలకు సుప్రీంకోర్టు ధిక్కార నోటీసులు జారీ చేసింది. విచారణను రెండు వారాలకు వాయిదా వేసింది.
భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) జస్టిస్ సూర్యకాంత్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని సామాజిక మాధ్యమాల్లో అవమానకర, తీవ్ర అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేసిన శివసేన (యూబీటీ) ఎంపీ సంజయ్ రౌత్, సీనియర్ జర్నలిస్ట్ నిఖిల్ వాగ్లేలకు సుప్రీంకోర్టు శుక్రవారం కోర్టు ధిక్కార నోటీసులు జారీ చేసింది.
'వారికి సుబుద్ధి కలుగుతుందని ఆశిస్తున్నాం'
"మీపై కోర్టు ధిక్కార చర్యలు ఎందుకు తీసుకోకూడదో వివరణ ఇవ్వాలి" అని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జైమాల్యా బాగ్చీలతో కూడిన ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. తదుపరి విచారణను రెండు వారాలకు వాయిదా వేసింది. ఈ విచారణకు వారు వ్యక్తిగతంగా హాజరుకావడం నుంచి మినహాయింపు ఇస్తూ, "వారికి సుబుద్ధి కలుగుతుందని ఆశిస్తున్నాం" అని వ్యాఖ్యానించింది.
రౌత్, వాగ్లే చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర విచారకరమని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. "తాము చేస్తున్న వ్యాఖ్యలను పర్యవేక్షిస్తున్నారనే స్పృహ కూడా వారికి లేకపోవడం విచారకరం. వీరిద్దరూ గతంలో పలు మార్లు తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఇదే న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు. వారి విజ్ఞప్తులను వినడంలో ఈ కోర్టు ఎన్నడూ వెనకడగు వేయలేదు" అని ధర్మాసనం గుర్తుచేసింది.
ఏజీ అనుమతితో పిటిషన్ వేసిన ఎస్సీబీఏ
రౌత్, వాగ్లేలపై కోర్టు ధిక్కార చర్యలు చేపట్టాలని సుప్రీంకోర్టు బార్ అసోసియేషన్ (ఎస్సీబీఏ) దరఖాస్తు చేసిన మరుసటి రోజే అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. విచారణ సమయంలో ఎస్సీబీఏ అధ్యక్షుడు, సీనియర్ అడ్వొకేట్ ప్రదీప్ కుమార్ రాయ్ నిందితులను వ్యక్తిగతంగా కోర్టుకు హాజరుపరచాలని కోరగా ధర్మాసనం నిరాకరించింది.
ఈ పిటిషన్కు సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా కూడా మద్దతు తెలిపారు. "న్యాయస్థానాలపై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి కొందరు కావాలనే ఇటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు" అని తుషార్ మెహతా పేర్కొన్నారు.
రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 129, కోర్టు ధిక్కార చట్టం 1971 కింద ఎస్సీబీఏ ఈ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. దీనికి ముందుగా అటార్నీ జనరల్ (ఏజీ) లేదా సొలిసిటర్ జనరల్ అనుమతి అవసరం కాగా, ఏజీ ఆర్.వెంకటరమణి గురువారం దీనికి ఆమోదం తెలిపారు. రౌత్, వాగ్లేల పోస్టులు సుప్రీంకోర్టు, సీజేఐ గౌరవ ప్రతిష్ఠలను దిగజార్చేలా ఉన్నాయని ఏజీ ప్రాథమికంగా స్పష్టం చేశారు.
అసత్య ప్రచారాల వెనుక అసలు వివాదం ఏమిటి?
కాంగ్రెస్ నాయకులు రాహుల్ గాంధీ, మల్లికార్జున ఖర్గేలు సీజేఐని కలవడానికి ప్రయత్నించగా, అధికారాల వికేంద్రీకరణ, ఎన్నికల సంఘానికి సంబంధించిన అంశాలు కోర్టు పరిధిలో ఉన్నందున కలవడానికి సీజేఐ నిరాకరించారు. దీనిని మనసులో ఉంచుకునే సంజయ్ రౌత్, నిఖిల్ వాగ్లేలు అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేశారని ఎస్సీబీఏ తన పిటిషన్లో పేర్కొంది.
న్యాయమూర్తులు అధికార పక్ష రాజకీయ కార్యక్రమాలకు హాజరవుతున్నారని, ముఖ్యమంత్రులు ఇచ్చే విందుల్లో పాల్గొంటున్నారంటూ సంజయ్ రౌత్ ఒక వీడియోను కూడా పోస్ట్ చేశారు. న్యాయమూర్తులు లండన్లో రాజకీయ నాయకులతో బ్యాడ్మింటన్ ఆడుతున్నారంటూ కొన్ని ఫోటోలను చూపిస్తూ ఆరోపణలు చేశారు. అయితే ఇవన్నీ పూర్తిగా అబద్ధాలని ఎస్సీబీఏ స్పష్టం చేసింది.
గత ఏడాది ఢిల్లీలోని త్యాగరాజ్ స్టేడియంలో జరిగిన కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఫోటోను లండన్ సంఘటనగా చిత్రీకరించారని జూన్ 19న ఢిల్లీ హైకోర్టు ఇప్పటికే స్పష్టం చేసిన విషయాన్ని పిటిషన్లో గుర్తుచేశారు. న్యాయవ్యవస్థపై ప్రజల్లో ఉన్న నమ్మకాన్ని దెబ్బతీసేలా కావాలనే ఈ అసత్య ప్రచారాలు చేశారని, వారిపై చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More