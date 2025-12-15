ఇండిగో సంక్షోభంపై అత్యవసర విచారణకు సుప్రీం కోర్టు నిరాకరణ
ఇండిగో విమానాల రద్దు, ఆలస్యంపై దాఖలైన పిటిషన్ను విచారించడానికి సుప్రీంకోర్టు సోమవారం నిరాకరించింది. ఈ విషయంలో పిటిషనర్ను తమ ఫిర్యాదులతో ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. కాగా, గత డిసెంబర్ 10న, ఈ సంక్షోభాన్ని నివారించడంలో విఫలమైనందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఢిల్లీ హైకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.
సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది?
భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్య కాంత్, జస్టిస్ జాయ్మాల్య బాగ్చి, జస్టిస్ విపుల్ ఎం. పాంచోలి లతో కూడిన ధర్మాసనం పిటిషనర్ నరేంద్ర మిశ్రా వాదనలను పరిశీలించింది. తమ పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు విచారణకు స్వీకరించాలని మిశ్రా కోరారు. అయితే, ఇదే తరహా ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (PIL) ఇప్పటికే ఢిల్లీ హైకోర్టులో పెండింగ్లో ఉన్న విషయాన్ని ధర్మాసనం గుర్తించింది.
పిటిషనర్ మిశ్రాను ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. ఒకవేళ తన సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోతే తిరిగి తమను ఆశ్రయించే స్వేచ్ఛను కూడా కోర్టు కల్పించింది.
ఇండిగో తరపున హాజరైన సీనియర్ న్యాయవాది ముకుల్ రోహత్గి విమానాల రద్దు, ప్రయాణికులకు జరిగిన అసౌకర్యంపై పరిశీలించడానికి డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (DGCA) ఒక నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసిందని కోర్టుకు తెలియజేశారు.
ధర్మాసనం ఏం పేర్కొంది?
"ఢిల్లీ హైకోర్టులో ఒక పిటిషన్ పెండింగ్లో ఉంది. డిసెంబర్ 5వ తేదీన డీజీసీఏ ఒక నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసిందని తెలిపారు.... ఇక్కడ లేవనెత్తిన అన్ని అంశాలు ఢిల్లీ హైకోర్టు ముందు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఈ పిటిషనర్కు ఢిల్లీ హైకోర్టులో కొనసాగుతున్న విచారణలో చేరడానికి అనుమతి ఇస్తున్నాం" అని బెంచ్ పేర్కొంది.
"ఢిల్లీ హైకోర్టులో జోక్యం చేసుకోవడానికి, తన వాదనలను వినిపించడానికి పిటిషనర్ను అనుమతించాలని మేము ఢిల్లీ హైకోర్టును కోరుతున్నాం. ఒకవేళ అన్ని ఫిర్యాదులు పరిష్కారం కాకపోతే, ఆయన్ని లేదా మరే ఇతర పౌరుడిని ఈ కోర్టును ఆశ్రయించకుండా ఆపడానికి ఏమీ లేదు" అని కూడా కోర్టు స్పష్టం చేసింది.
తరచుగా విమానాలు రద్దు కావడం వల్ల ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని మిశ్రా ఈ సందర్భంగా కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు.
హైకోర్టు కూడా రాజ్యాంగ కోర్టే
మొదటగా, ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఈ సమస్య ఒక తీవ్రమైన ప్రజా సమస్య అని వ్యాఖ్యానించారు. అయితే, హైకోర్టు ఇప్పటికే దీనిని పరిశీలిస్తోందని అన్నారు. హైకోర్టు కూడా రాజ్యాంగ కోర్టే అని నొక్కి చెబుతూ, తమ సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోతే పిటిషనర్లు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించవచ్చని సీజేఐ తెలిపారు.
కాగా, న్యాయపరమైన జోక్యం కోరుతూ దాఖలైన ఈ పిటిషన్పై అత్యవసర విచారణకు సుప్రీంకోర్టు అంతకుముందు కూడా నిరాకరించింది. పరిస్థితిపై కేంద్రానికి అవగాహన ఉందని, దానిని ఎదుర్కోవడానికి ఇప్పటికే చర్యలు తీసుకుందని ఆ సమయంలో కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది.
పైలట్ల ఫ్లైట్ డ్యూటీ అవర్స్, నిబంధనలలో మార్పుల కారణంగా ఈ అంతరాయాలు ఏర్పడ్డాయని ఇండిగో (IndiGo) వందలాది విమానాల రద్దుకు కారణాలను ఆపాదించింది. ఈ రద్దుల కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా విమానాశ్రయాలలో లక్షలాది మంది ప్రయాణికులు చిక్కుకుపోయారు.
కేంద్రంపై ఢిల్లీ హైకోర్టు ఆగ్రహం
డిసెంబర్ 10న, ఇండిగో విమానాల రద్దుల వల్ల ఏర్పడిన సంక్షోభాన్ని సమయానికి నివారించడంలో విఫలమైనందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఢిల్లీ హైకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. పరిస్థితి ఎందుకు అంతగా దిగజారడానికి అనుమతించారని, లక్షలాది మంది ప్రయాణికులు చిక్కుకుపోయి, ఇతర విమానయాన సంస్థలు వసూలు చేస్తున్న అధిక ఛార్జీలు చెల్లించవలసి వచ్చిందని కోర్టు ప్రశ్నించింది.
రద్దయిన ఇండిగో విమానాల వల్ల ప్రభావితమైన ప్రయాణికులకు సహాయం అందించాలని, రీఫండ్స్ అందేలా చూడాలని కేంద్రాన్ని ఆదేశించాలని కోరుతూ దాఖలైన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యంపై కోర్టు విచారణ చేపట్టింది.