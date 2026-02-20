Edit Profile
    Supreme Court Recruitment : సుప్రీంకోర్టులో ఉద్యోగ ఖాళీలు - దరఖాస్తు తేదీలు, నోటిఫికేషన్ వివరాలివే

    సుప్రీంకోర్టులో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. మొత్తం 22 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ఈనెల 23 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

    Published on: Feb 20, 2026 8:33 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    ఢిల్లీలోని సుప్రీం కోర్టు నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ ఏయింది.రెగ్యూలర్‌ ప్రాతిపదికన పలు పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. మొత్తం 22 ఖాళీలున్నాయి.వీటిలోనూ అత్యధికంగా అసిస్టెంట్ లైబ్రేరియన్ పోస్టులు 14 ఉన్నట్లు నోటిఫికేషన్ లో పేర్కొన్నారు.

    సుప్రీంకోర్టు
    సుప్రీంకోర్టు

    ఈ పోస్టులకు అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఈ ప్రాసెస్ ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. మార్చి 8వ తేదీని తుది గడువుగా నిర్ణయించారు. https://www.sci.gov.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు.

    సుప్రీంకోర్టు ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ - ముఖ్య వివరాలు

    • ఉద్యోగ ప్రకటన - సుప్రీంకోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఢిల్లీ.
    • ఉద్యోగ ఖాళీలు - 22
    • ఖాళీల వివరాలు - అసిస్టెంట్ ఎడిటర్ 05, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ 01, సీనియర్ కోర్టు అసిస్టెంట్ 02, అసిస్టెంట్ లైబ్రేరియన్ - 14.
    • అసిస్టెంట్ ఎడిటర్ పోస్టులకు లా డిగ్రీ ఉండాలి. మూడేళ్లకుపైగా న్యాయవాదిగా పని చేసిన అనుభవం ఉండాలి. లేక న్యాయ విభాగంలో పని చేసిన అనుభవమైన ఉండాలి. ఇక లైబ్రేరియన్ పోస్టుకు తప్పకుండా లైబ్రరీ సైన్స్ లో ఉత్తీర్ణత ఉండటంతో పాటు పని చేసిన అనుభవం ఉండాలి. నోటిఫికేషన్ లో పూర్తి వివరాలను చూడొచ్చు.
    • దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అభ్యర్థుల గరిష్ఠ వయోపరిమితిని 30 ఏళ్ల నుంచి 40 ఏళ్లుగా నిర్ణయించారు
    • అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌కు నెలకు రూ.78,800. అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కు రూ.67,700. సీనియర్ కోర్ట్ అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్ లైబ్రేరియన్ కు రూ.47,600 జీతం చెల్లిస్తారు.
    • దరఖాస్తు విధానం - ఆన్లైన్
    • దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభం - 23 ఫిబ్రవరి 2026.
    • దరఖాస్తు చివరి తేదీ - 8 మార్చి 2026.
    • ఎంపిక విధానం - రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ
    • పరీక్షా కేంద్రాలు - ఢిల్లీ, ముంబై, కోల్ కత్తా, చెన్నై
    • ఇంటర్వ్యూ మాత్రం కేవలం ఢిల్లీలోనే ఉంటుంది. 1.3 నిష్పత్తిలో అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు. కొన్ని పోస్టులకు 1.10 నిష్పత్తిలో ఎంపిక చేస్తారు.
    • అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://www.sci.gov.in/

    ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు

