AIBE 20 Exam Key : 'లా' అభ్యర్థులకు అలర్ట్ - ఆల్​ ఇండియా బార్​ ఎగ్జామ్ 'కీ' విడుదల, డౌన్లోడ్ ప్రాసెస్ ఇలా

బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా నిర్వహించిన ఏఐబీఈ - 20 ప్రాథమిక కీ వచ్చేసింది. పరీక్షకు హాజరైన అభ్యర్థులు allindiabarexamination.com వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి ప్రాథమిక కీని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. 4 సెట్ల జవాబులు ఇందులో ఉంటాయి.
ప్రాథమిక కీలో ఏమైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే పంపొచ్చు. ఇందుకు డిసెంబర్ 10వ తేదీని తుది గడువుగా నిర్ణయించారు. సరైనా ఆధారాలతో అభ్యంతరాలను పంపాలని అధికారులు సూచించారు.
హోం పేజీలోని ‘AIBE XX Provisional Answer Key’ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయాలి.
ఇక్కడ మీకు పీడీఎఫ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇందులో 4 సెట్ల కీ ఉంటుంది.
ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు
ఈ ఏడాది నవంబర్ 30వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా వివిధ పరీక్షా కేంద్రాల్లో AIBE - 20 బార్ పరీక్ష జరిగింది. మధ్యాహ్నం 1 నుంచి 4 గంటల వరకు సింగిల్ షిఫ్టులో పరీక్ష నిర్వహించారు. హైదరాబాద్ తో పాటు విశాఖ, తిరుపతి, విజయవాడలోనూ ఎగ్జామ్ సెంటర్లు ఉన్నాయి.
ఆలిండియా బార్ ఎగ్జామినేషన్లో ఉత్తీర్ణత సాధించాలంటే జనరల్, ఓబీసీ కేటగిరీ అభ్యర్థులు కనీసం 45 శాతం మార్కులు సాధించాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, వికలాంగ అభ్యర్థులు పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించడానికి కనీస మార్కులు 40 శాతంగా ఉంది. సిలబస్ ప్రకారం AIBE 20లో 19 అంశాలు నుంచి ప్రశ్నలు ఇచ్చారు. మొత్తం 100 మార్కులకు పరీక్ష నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే.
ప్రాథమిక కీపై అభ్యంతరాలను స్వీకరించిన తర్వాత వాటిని పరిశీలిస్తారు. ఆ తర్వాత తుది ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు. అడ్వొకేట్ గా ఎన్ రోల్ చేసుకున్న వారితో పాటు ఎల్ఎల్ బీ ఫైనల్ ఇయర్ చదివే విద్యార్థులు కూడా ఏఐబీఈ పరీక్ష రాయవచ్చు.
