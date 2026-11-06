సీజేఐపై వివాదాస్పద పోస్ట్: కేరళ కాంగ్రెస్కు సుప్రీంకోర్టు కోర్టుధిక్కార నోటీసులు
భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) జస్టిస్ సూర్యకాంత్పై సోషల్ మీడియాలో అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన వ్యవహారంలో కేరళ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీకి సుప్రీంకోర్టు కోర్టుధిక్కార నోటీసులు జారీ చేసింది. రాజ్యాంగానికి ఎవరూ అతీతులు కారని, న్యాయవ్యవస్థను కించపరిచే చర్యలను ఉక్కుపాదంతో అణచివేస్తామని హెచ్చరించింది.
భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) జస్టిస్ సూర్యకాంత్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెట్టిన పోస్ట్పై అత్యున్నత న్యాయస్థానం తీవ్రంగా స్పందించింది. ఈ వ్యవహారంలో కేరళ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ (కేపీసీసీ) నిర్వాహకులకు సుప్రీంకోర్టు శుక్రవారం కోర్టుధిక్కార నోటీసులు జారీ చేసింది.
రాజ్యాంగమే అత్యున్నతమైనది
జస్టిస్ అరవింద్ కుమార్, జస్టిస్ విపుల్ ఎం పంబోలీలతో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్పై విచారణ చేపట్టింది. విచారణ సందర్భంగా న్యాయస్థానం పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.
"రాజ్యాంగమే అత్యున్నతమైనది. ఏ వ్యక్తి, ఏ వ్యవస్థ లేదా ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా రాజ్యాంగానికి అతీతం కాదు. న్యాయవ్యవస్థ స్వతంత్రత అనేది రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వాడుకునే అంశం కాదు. అది భారత రాజ్యాంగం ఈ దేశ ప్రజలకు ఇచ్చిన పవిత్రమైన హామీ" అని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.
"న్యాయస్థానాల అధికార పరిధిని తక్కువ చేసి చూపించే లేదా వ్యవస్థను దెబ్బతీసే ఎలాంటి ప్రయత్నాలనైనా ఉక్కుపాదంతో అణచివేయాల్సిందే" అని కోర్టు హెచ్చరించింది.
అటార్నీ జనరల్ సహాయం అర్థించిన ధర్మాసనం
ఈ వ్యవహారంలో సివిల్ కోర్టుధిక్కారం వర్తిస్తుందా లేదా క్రిమినల్ కోర్టుధిక్కారం కింద చర్యలు తీసుకోవాలా అనే అంశాన్ని పరిశీలించేందుకు అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఒక సీనియర్ న్యాయవాదిని 'అమిసస్ క్యూరీ'గా నియమించింది. అదే సమయంలో ఈ కేసులో కోర్టుకు సమగ్రంగా సహకరించాల్సిందిగా భారత అటార్నీ జనరల్ ఆర్ వెంకటరమణీని ధర్మాసనం కోరింది.
వివాదానికి నేపథ్యం ఏమిటి?
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) నిర్వహించిన ఆందోళనల సందర్భంగా ఢిల్లీ పోలీసులు మితిమీరి ప్రవర్తించారంటూ దాఖలైన పిటిషన్లపై గత నెలలో సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ విచారణ జరిపారు. ఆ విచారణ సమయంలో సీజేఐ చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలను ఉటంకిస్తూ కేరళ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తన అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతాలో వివాదాస్పద పోస్ట్ పెట్టింది.
ఖండించిన బార్ అసోసియేషన్లు.. కాంగ్రెస్ క్షమాపణలు
సీజేఐ రాజీనామా చేయాలంటూ కేపీసీసీ చేసిన డిమాండ్ను సుప్రీంకోర్టు బార్ అసోసియేషన్ (ఎస్సీబీఏ), సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్స్ ఆన్ రికార్డ్ అసోసియేషన్ (స్కోరా) తీవ్రంగా ఖండించాయి. న్యాయమూర్తులపై రాజకీయంగా దాడి చేయడం తగదని స్పష్టం చేశాయి.
తీవ్రస్థాయిలో నిరసనలు, విమర్శలు వెల్లువెత్తడంతో కేపీసీసీ ఆ వివాదాస్పద పోస్ట్ను డిలీట్ చేసింది. అనంతరం కాంగ్రెస్ నాయకులు ఈ ఘటనపై బహిరంగంగా క్షమాపణలు చెప్పారు. ఆ పోస్ట్ పెట్టడానికి బాధ్యుడైన ఉద్యోగిని ఉద్యోగం నుంచి తొలగించినట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రకటించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More