బాధితురాలితో పెళ్లి: అసాధారణ అధికారంతో పోక్సో కేసు కొట్టేసిన సుప్రీంకోర్టు
మైనర్గా ఉన్నప్పుడు నమోదైన పోక్సో కేసులో నిందితుడికి సుప్రీంకోర్టులో ఊరట లభించింది. బాధితురాలు మేజర్ అయిన తర్వాత నిందితుడినే పెళ్లాడటంతో, రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 142 ద్వారా లభించిన అసాధారణ అధికారాలను ఉపయోగించి అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఈ కేసును రద్దు చేసింది.
న్యూఢిల్లీ: ప్రేమ, మనస్పర్థలు, జైలు శిక్ష.. ఆపై అనూహ్య మలుపులతో సాగిన ఒక విచిత్రమైన కేసులో సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పునిచ్చింది. రాజ్యాంగం కల్పించిన అసాధారణ అధికారాన్ని (ఆర్టికల్ 142) ఉపయోగించి, ఒక వ్యక్తిపై నమోదైన పోక్సో (POCSO) కేసును, అతనికి పడిన పదేళ్ల జైలు శిక్షను సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేసింది. బాధితురాలు మేజర్గా మారిన తర్వాత సదరు నిందితుడినే వివాహం చేసుకుని సంసారం సాగిస్తుండటాన్ని అత్యున్నత న్యాయస్థానం పరిగణనలోకి తీసుకుంది.
అసలేం జరిగింది?
బాధిత మహిళ, నిందితుడు ఇద్దరూ ఇంటర్మీడియట్ (12వ తరగతి) చదువుకునే రోజుల్లో ప్రేమించుకున్నారు. ఆ సమయంలో వారి మధ్య శారీరక సంబంధం ఏర్పడింది. అయితే, ఆ తర్వాత సదరు యువకుడు పెళ్లికి నిరాకరించడంతో యువతి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఘటన జరిగిన సమయంలో ఆమె మైనర్ కావడంతో, పోలీసులు పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కేసును విచారించిన దిగువ కోర్టు సదరు యువకుడికి 10 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించింది.
జీవితంలో అనూహ్య మలుపులు
శిక్ష పడిన తర్వాత సదరు యువతికి వేరొకరితో వివాహమైంది. కానీ, ఆమె గతానికి సంబంధించిన విషయం తెలియడంతో పెళ్లయిన కొన్ని రోజులకే ఆమె భర్త వదిలేశాడు. మరోవైపు, బెయిల్పై బయటకు వచ్చిన మొదటి ప్రియుడు (నిందితుడు) మళ్లీ ఆమెను కలిశాడు. ఇద్దరూ పాత విభేదాలను పక్కనబెట్టి పరస్పర అంగీకారంతో పెళ్లి చేసుకున్నారు. అప్పటి నుంచి భార్యాభర్తలుగా ఒకే ఇంట్లో కలిసి జీవిస్తున్నారు.
హైకోర్టు తిరస్కరణ.. సుప్రీంకోర్టుకు చేరిన వివాదం
పెళ్లి తర్వాత తమ సంసార జీవితానికి ఈ పాత కేసు అడ్డురాకూడదని భావించిన సదరు మహిళ, తన భర్తకు పడిన శిక్షను రద్దు చేయాలంటూ మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. అయితే, పోక్సో చట్టం కింద నమోదైన తీవ్రమైన నేరాల్లో ఇలాంటి రద్దు సాధ్యం కాదంటూ హైకోర్టు ఆమె పిటిషన్ను తిరస్కరించింది. దీంతో ఆ దంపతులు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు.
సంపూర్ణ న్యాయం కోసం 'ఆర్టికల్ 142'
ఈ కేసును విచారించిన జస్టిస్ జేకే మహేశ్వరి, జస్టిస్ అతుల్ ఎస్ చందూర్కర్లతో కూడిన సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం దంపతుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. కేసు మెరిట్స్ లోకి వెళ్లకుండా, ప్రస్తుత ప్రత్యేక పరిస్థితులను బట్టి దంపతులిద్దరూ సమాజంలో భార్యాభర్తలుగా ప్రశాంతంగా జీవించే హక్కును కల్పిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
"కేసులోని ప్రత్యేక పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుని, రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 142 ప్రకారం లభించిన సంపూర్ణ అధికారాలను ఉపయోగించి నిందితుడిపై ఉన్న పోక్సో శిక్షను రద్దు చేస్తున్నాం. అతడిని నిర్దోషిగా ప్రకటిస్తున్నాం" అని ధర్మాసనం పేర్కొంది.
అయితే, ఈ తీర్పును కేవలం ఈ కేసులోని విలక్షణమైన పరిస్థితుల ఆధారంగానే ఇచ్చామని, దీనిని ఇతర కేసులకు ఉదాహరణగా (Precedent) తీసుకోకూడదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More