కాంగ్రెస్కు సుప్రీం షాక్: మీనాక్షి నటరాజన్ పిటిషన్ తిరస్కరణ
రాజ్యసభ నామినేషన్ తిరస్కరణను సవాల్ చేస్తూ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి మీనాక్షి నటరాజన్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది. నామినేషన్ ప్రక్రియ నిలిచిపోతే ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆశ్రయించడమే ఏకైక మార్గమని స్పష్టం చేయడంతో మధ్యప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్కు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది.
మధ్యప్రదేశ్ రాజ్యసభ ఎన్నికల వేళ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సర్వోన్నత న్యాయస్థానంలో తీవ్ర నిరాశ ఎదురైంది. ఆ పార్టీ ఏకైక అభ్యర్థి మీనాక్షి నటరాజన్ నామినేషన్ తిరస్కరణను సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు శుక్రవారం కొట్టివేసింది. నామినేషన్ల తిరస్కరణ వ్యవహారంలో ఈ దశలో తాము జోక్యం చేసుకోలేమని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.
అభ్యర్థులపై ఉన్న పెండింగ్ క్రిమినల్ కేసులు ఏ దశలో ఉన్నా సరే, వాటి వివరాలను నామినేషన్ పత్రాల్లో తప్పనిసరిగా వెల్లడించాల్సిందేనని ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) తరఫు న్యాయవాది వినిపించిన వాదనలతో అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఏకీభవించింది.
కోర్టు స్పష్టత: ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలకే మొగ్గు
"అఫిడవిట్లో వాస్తవాలను వెల్లడించకపోతే నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురవుతుంది. ఇందులో రిటర్నింగ్ అధికారి ఎలాంటి తప్పిదానికి పాల్పడలేదు" అని ఎన్నికల సంఘం తరఫు న్యాయవాది కోర్టుకు సమర్పించిన వాదనలను లైవ్లా (LiveLaw) నివేదిక పేర్కొంది.
రిటర్నింగ్ అధికారి తీసుకున్న నిర్ణయం సరైనదా కాదా అన్నదానితో సంబంధం లేకుండా, నామినేషన్ ఒకసారి తిరస్కరణకు గురైతే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అన్వేషించాల్సి ఉంటుందని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. "రిటర్నింగ్ అధికారి నిర్ణయం ఎంత తప్పైనా కావచ్చు, కానీ నామినేషన్ రద్దయిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన పరిష్కారం కోసం వేరే వేదికను (ఎన్నికల సంఘం) ఆశ్రయించాల్సి ఉంటుంది. నామినేషన్ల ప్రక్రియ ఈ దశలో ఉన్నప్పుడు మేము జోక్యం చేసుకున్న దాఖలాలు ఏవైనా ఉన్నాయా?" అని కోర్టు ప్రశ్నించింది.
ఈ తీర్పు రావడానికి కొన్ని రోజుల ముందే కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు కేసీ వేణుగోపాల్, అభిషేక్ మను సింఘ్వీ నేతృత్వంలోని బృందం ఎన్నికల సంఘం అధికారులను కలిసి ఈ నామినేషన్ వివాదంపై చర్చించడం గమనార్హం.
అసలు వివాదం ఏమిటి?
మధ్యప్రదేశ్ రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ తరఫున మీనాక్షి నటరాజన్ నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. అయితే, హైదరాబాద్లోని చీఫ్ జ్యుడీషియల్ మేజిస్ట్రేట్ (CJM) కోర్టు జారీ చేసిన సమన్ల వివరాలను ఆమె తన అఫిడవిట్లో దాచిపెట్టారని బీజేపీ ఆరోపించింది. ఈ కారణంతోనే రిటర్నింగ్ అధికారి ఆమె నామినేషన్ను తిరస్కరించారు. కానీ, నటరాజన్పై ఎలాంటి క్రిమినల్ కేసులు పెండింగ్లో లేవని కాంగ్రెస్ వాదిస్తోంది.
సుప్రీంకోర్టులో నటరాజన్ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది అభిషేక్ మను సింఘ్వీ వాదనలు వినిపిస్తూ, ఒక ప్రైవేట్ ఫిర్యాదు ఆధారంగా కోర్టు కేవలం నోటీసు మాత్రమే ఇచ్చిందని కోర్టుకు తెలిపారు. "కోర్టు ఇంకా ఆ కేసును విచారణలోకి (Cognizance) తీసుకోలేదు. ఆమె వివరణ విన్న తర్వాతే దానిపై నిర్ణయం జరుగుతుంది. చార్జీలు నమోదు కానప్పుడు, దానిని పెండింగ్ క్రిమినల్ కేసుగా పరిగణించలేం. అలాంటప్పుడు అఫిడవిట్లో ఆ వివరాలు ఎందుకు వెల్లడించాలి? ఒకవేళ క్రిమినల్ కేసు పెండింగ్లో ఉంటే అభ్యర్థిగా ఆమె ఖచ్చితంగా వెల్లడించేవారు" అని సింఘ్వీ వాదించారు. అయినప్పటికీ, అఫిడవిట్లో పూర్తి వివరాలు ప్రకటించకపోవడం వల్ల నామినేషన్ రద్దు చేయడం సరైన నిర్ణయమేనని ఈసీ తరఫు న్యాయవాది స్పష్టం చేశారు.
బీజేపీ క్లీన్ స్వీప్నకు మార్గం సుగమం
మధ్యప్రదేశ్ నుంచి కాంగ్రెస్ బరిలోకి దించిన ఏకైక రాజ్యసభ అభ్యర్థి మీనాక్షి నటరాజన్ మాత్రమే. ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టులో కూడా ఆమెకు ఉపశమనం లభించకపోవడంతో, రాష్ట్రంలోని మూడు రాజ్యసభ స్థానాలూ ఏకగ్రీవంగా బీజేపీ కైవసం చేసుకునేందుకు మార్గం సుగమమైంది. బీజేపీ తరఫున బరిలో ఉన్న ముగ్గురు అభ్యర్థులు ఎలాంటి పోటీ లేకుండానే రాజ్యసభకు ఎన్నిక కానున్నారు.
సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వెలువడిన అనంతరం మీనాక్షి నటరాజన్ స్పందిస్తూ, "ఎన్నికల సంఘం వైఖరి ఎలాంటిదో మనందరికీ తెలిసిందే. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలపై నేనేమీ మాట్లాడదలచుకోలేదు" అని వ్యాఖ్యానించారు. నటరాజన్ నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురైనప్పటి నుంచి గత రెండు రోజులుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజకీయంగా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేపట్టిన సంగతి తెలిసిందే.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More