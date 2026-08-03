సహజీవనం చేస్తున్నా 498A వర్తిస్తుంది: సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు
సహజీవనంలో ఉన్న మహిళలపై జరిగే గృహహింస, వేధింపులపై సుప్రీంకోర్టు చారిత్రాత్మక తీర్పు వెలువరించింది. వివాహ బంధం తరహాలో సాగే లివ్-ఇన్ సంబంధాల్లోని పురుషులపై ఐపీసీ సెక్షన్ 498ఏ కింద కేసు నమోదు చేయవచ్చని స్పష్టం చేసింది.
సహజీవనం (Live-in Relationship) చేస్తున్న మహిళల రక్షణ విషయంలో అత్యున్నత న్యాయస్థానం కీలక తీర్పు ప్రకటించింది. వివాహ బంధానికి సమానమైన లివ్-ఇన్ సంబంధాల్లో భాగస్వామి నుంచి వేధింపులు ఎదురైతే, భారతీయ శిక్షాస్మృతి (IPC) లోని సెక్షన్ 498ఏ వర్తిస్తుందని సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు ఇచ్చింది.
పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశం ఉంటేనే వర్తింపు
వివాహం చేసుకునే స్పష్టమైన ఆలోచనతో ఇద్దరు సమ్మతించిన మేజర్లు కలిసి ఉండే బంధాలకు మాత్రమే ఈ నిబంధన వర్తిస్తుందని జస్టిస్ సంజయ్ కరోల్, జస్టిస్ ఎన్. కొటీశ్వర్ సింగ్లతో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం వెల్లడించింది.
"ప్రస్తుత పట్టణ సమాజంలో లివ్-ఇన్ సంబంధాలు ఒక వాస్తవ రూపంగా మారాయి. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా చట్టాలు కూడా రూపాంతరం చెందాల్సిందే" అని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. అయితే ఈ విస్తరించిన అర్హత కేవలం ఐపీసీ 498ఏ కింద నమోదయ్యే కేసులకు మాత్రమే పరిమితమని, ఇతర చట్టపరమైన నిబంధనలపై దీని ప్రభావం ఉండదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.
హింసకు పెళ్లితో సంబంధం లేదు
సహజీవనంలో ఉండే మహిళలకు కూడా వివాహితల తరహాలోనే చట్టపరమైన రక్షణ కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. "బాధితురాలు వివాహితా కాదా అనేది ఇంట్లోకి ప్రవేశించే హింస చూడదు. ఒక్కసారి వేధింపులు మొదలైతే అది నాశనానికే దారితీస్తుంది" అని ధర్మాసనం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. వివాహితకు, పెళ్లి తరహా సహజీవనంలో ఉండే మహిళలకు మధ్య వేధింపుల రక్షణ విషయంలో వ్యత్యాసం చూపడం రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 14 (సమానత్వ హక్కు)కు విరుద్ధమని స్పష్టం చేసింది.
అరెస్టులపై స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు
ఈ నిబంధన దుర్వినియోగం కాకుండా సుప్రీంకోర్టు కీలక రక్షణ చర్యలను సూచించింది. లివ్-ఇన్ భాగస్వామి లేదా అతని బంధువులపై 498ఏ కింద క్రూరత్వం లేదా వేధింపుల ఆరోపణలు వచ్చినప్పటికీ, ప్రాథమిక విచారణ (Preliminary Inquiry) జరపకుండా నేరుగా అరెస్టులు చేయకూడదని ధర్మాసనం ఆదేశించింది.
చట్టం అనేది అనుభవాల నుంచి రూపుదిద్దుకునే ఒక సజీవ వ్యవస్థ అని పేర్కొంటూ, గతంలో పెళ్లిని మాత్రమే జీవితాంతం కలిసి ఉండే ఏకైక మార్గంగా చూసేవారని, కానీ నేటి సమాజంలో పెళ్లికి ముందు కలిసి జీవించడం ఆమోదయోగ్యంగా మారుతోందని ధర్మాసనం గుర్తుచేసింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More