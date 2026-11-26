ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
స్వయం ప్రకటిత విలేకరులకు గుర్తింపు పొందిన వారితో సమాన రక్షణ ఉండదు: సుప్రీంకోర్టు
గుర్తింపు పొందిన పాత్రికేయులకు లభించే రక్షణ స్వయం ప్రకటిత విలేకరులకు దక్కకపోవచ్చని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. ఢిల్లీ నిరసనల సందర్భంగా పోలీసుల తీరుపై దాఖలైన పిటిషన్ల విచారణలో అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఈ కీలక అంశాలను ప్రస్తావించింది.
గుర్తింపు (అక్రిడిటేషన్) పొందిన పాత్రికేయులకు లభించే రక్షణ స్వయం ప్రకటిత విలేకరులకు లభించకపోవచ్చని సుప్రీంకోర్టు గురువారం అభిప్రాయపడింది. ఢిల్లీలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ)కు వ్యతిరేకంగా జరిగిన నిరసనల వేళ మీడియా సిబ్బంది పట్ల దురుసు ప్రవర్తనకు సంబంధించిన పిటిషన్లపై విచారణ సందర్భంగా అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది.
కేరళ యూనియన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్స్, ఢిల్లీ యూనియన్ ఆఫ్ జర్నలిస్ట్స్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టు విచారణ చేపట్టింది. నిరసన ప్రాంతాల నుంచి తమ విలేకరులను బలవంతంగా తొలగించారని, ఘటనలను చిత్రీకరించకుండా అడ్డుకున్నారని, కొందరిపై శారీరక బలప్రయోగం కూడా జరిగిందని ఆ సంఘాలు ఆరోపించాయి.
గత నెల ఢిల్లీలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా జరిగిన నిరసనల సమయంలో పోలీసుల అత్యుత్సాహం, దురుసు ప్రవర్తనపై పాత్రికేయ సంఘాలు ఈ పిటిషన్లు వేశాయి. ప్రజాస్వామ్యంలో నిరసనలు, వాటిని కవర్ చేసే మీడియా స్వేచ్ఛపై తరచూ చర్చలు జరుగుతుంటాయి.
జర్నలిస్ట్ హోదా ఎవరూ స్వయంగా ఇచ్చుకునేది కాదు
పిటిషన్ల నేపథ్యంలో విలేకరుల హోదాపై సుప్రీంకోర్టు స్పష్టత ఇచ్చింది. "జర్నలిస్ట్ అనే హోదా స్వయంగా ఇచ్చుకునేది కాదు. మీరు పత్రిక లేదా ప్రింట్ మీడియాకు చెందిన విలేకరి అయితే ప్రెస్ కౌన్సిల్ కింద గుర్తింపు పొందిన జర్నలిస్ట్గా ఉంటారు. ఆ పత్రికకు చెందిన టీవీ ఛానెల్ అయితే అందుకు తగ్గట్టు గుర్తింపు ఉంటుంది. ఆన్లైన్ జర్నలిస్ట్ కూడా అలాంటి గుర్తింపు కలిగి ఉండవచ్చు, రిజిస్ట్రేషన్ కూడా ఉండవచ్చు. వీటిని మనం పరిశీలించాలి. గుర్తింపు పొందిన జర్నలిస్టులతో సమానమైన రక్షణ.. స్వయం ప్రకటిత జర్నలిస్టులకు ఉండకపోవచ్చు" అని జస్టిస్ జాయ్మాల్యా బాగ్చీ పేర్కొన్నారు.
అక్టోబర్ 10, 11 తేదీల్లో ఢిల్లీలో జరిగిన నిరసనలను కవర్ చేస్తున్న విలేకరులను అదుపులోకి తీసుకున్నారన్న ఆరోపణలు, దాడి, అడ్డంకులపై దాఖలైన పిటిషన్లను ఉన్నత స్థాయి కమిటీకి అప్పగించారు. ప్రధాన న్యాయమూర్తి సూర్య కాంత్, న్యాయమూర్తులు జాయ్మాల్యా బాగ్చీ, వీ మోహనలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి ఆర్ సుభాష్ రెడ్డి ఈ కమిటీకి నేతృత్వం వహిస్తారు.
రీల్స్ మేకర్లపై ఢిల్లీ పోలీసుల అఫిడవిట్
పాత్రికేయ సంఘాల పిటిషన్లకు ప్రతిస్పందనగా ఢిల్లీ పోలీసులు వారం క్రితం ఒక అఫిడవిట్ దాఖలు చేశారు. 'రీల్ మేకర్లు', 'కంటెంట్ క్రియేటర్లు' జర్నలిస్టులుగా పరిగణించబడతారా లేదా అనే అంశాన్ని నిర్ధారించాల్సిన అవసరం ఉందని అందులో పేర్కొన్నారు.
"మారుతున్న డిజిటల్ మీడియా కాలంలో అనేకమంది క్రియేటివ్గా లేదా ఇతరత్రా రీల్స్ చేస్తున్నారు, వాటిని అప్లోడ్ చేస్తున్నారు, తాము సృష్టించిన కంటెంట్ను వాణిజ్యపరంగా వాడుకుంటున్నారు. అలాంటి కార్యకలాపాలకు ఎలాంటి అభ్యంతరం ఉండనప్పటికీ, అలాంటి రీల్ మేకర్లకు జర్నలిస్టులు లేదా రిపోర్టర్ల హోదా కల్పించవచ్చా లేదా అనే ప్రశ్న ఇంకా తేలాల్సి ఉంది," అని జాయింట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ సురేందర్ కుమార్ దాఖలు చేసిన అఫిడవిట్లో తెలిపారు.
ముందుగా జర్నలిస్ట్కు నిర్వచనం అవసరం
విచారణ సందర్భంగా జర్నలిస్ట్ అంటే ఎవరో ముందుగా 'నిర్వచించాల్సి' ఉంటుందని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. "దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. ముందుగా మనం జర్నలిస్ట్ను నిర్వచించాలి. ప్రెస్ కౌన్సిల్ కింద రిజిస్టర్ అయిన వృత్తి విభాగంలో ఉండేది జర్నలిస్టా? లేక రిజిస్టర్డ్ పత్రిక లేదా టీవీ ఛానెల్లో పనిచేసేవారా? లేక సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ చేస్తూ పౌరులకు ప్రతినిధిగా ఉండాలనుకునే వ్యక్తా?" అని జస్టిస్ బాగ్చీ ప్రశ్నించారు.
పత్రికా స్వేచ్ఛను, శాంతిభద్రతల నిర్వహణ, చట్టంతో సమతుల్యం చేయడం ఈ అంశాలలో భాగమవుతుందని జస్టిస్ బాగ్చీ వివరించారు. నిరసనలను కవర్ చేసే జర్నలిస్టులతో ఎలా వ్యవహరించాలనే దానిపై ప్రామాణిక కార్యాచరణ విధానం (ఎస్ఓపీ) రూపొందించే విషయంలో, స్పష్టత అవసరమైన చోట లేదా సందిగ్ధ అంశాల్లో కోర్టు జోక్యం చేసుకుంటుందని సీజేఐ సూర్య కాంత్ సూచించారు.
నిరసన సమయంలో ప్రజలను అక్కడి నుంచి తొలగిస్తున్నప్పుడు 'జర్నలిస్టులు', 'రీల్ మేకర్ల' మధ్య వర్గీకరణ చేయడం సాధ్యం కాదని ఒక న్యాయవాది వాదించారు. దీనికి జస్టిస్ బాగ్చీ స్పందిస్తూ, "మేం ఎస్ఓపీ రూపొందించినప్పటికీ, చట్టాన్ని అమలు చేసే సంస్థల దశలవారీ వైఖరి అనేది జర్నలిస్ట్గా చెప్పుకునే వ్యక్తి హోదా, స్వభావంపై కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది" అని స్పష్టం చేశారు.