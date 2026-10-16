రాహుల్ గాంధీపై ఎఫ్ఐఆర్? అక్టోబర్ 26న సుప్రీంకోర్టు విచారణ
సుప్రీంకోర్టు ప్రాంగణంలో మహిళా జర్నలిస్ట్కు గాయాలైన ఘటనపై లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్ను అక్టోబర్ 26న విచారించేందుకు సుప్రీంకోర్టు అంగీకరించింది.
సుప్రీంకోర్టు ప్రాంగణంలో ప్రతిపక్షాల నిరసన ప్రదర్శన సందర్భంగా ఒక మహిళా విలేకరి గాయపడిన ఘటనలో, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీతో పాటు ఇతరులపై ఎఫ్ఐఆర్ (FIR) నమోదు చేయాలని కోరుతూ దాఖలైన దరఖాస్తును అక్టోబర్ 26న విచారించేందుకు అత్యున్నత న్యాయస్థానం సమ్మతించింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ దృశ్యాలు, ఇతర రికార్డులను భద్రపరచాలని కూడా ఆ పిటిషన్లో కోరారు.
న్యాయస్థాన ప్రాంగణంలో జరిగిన నిరసనలకు సంబంధించిన ఇతర అంశాలతో కలిపి అక్టోబర్ 26న ఈ పిటిషన్ను విచారిస్తామని భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) జస్టిస్ సూర్యకాంత్ శుక్రవారం తెలిపారు.
అసలేం జరిగింది? పిటిషనర్ల ఆరోపణలు
అడ్వొకేట్ దిగంత్ మిశ్రా, మరికొందరు కలసి సుప్రీంకోర్టులో ఈ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. అక్టోబర్ 12న సుప్రీంకోర్టు ప్రాంగణంలో ప్రతిపక్ష నేతలు చేపట్టిన ర్యాలీ సమయంలో 'వన్ఇండియా' వార్తా సంస్థకు చెందిన విలేకరి రిచా పరాశర్ గాయపడిన ఉదంతాన్ని అందులో వివరంగా పేర్కొన్నారు. రాహుల్ గాంధీ స్పందన కోరేందుకు మైక్ ముందుకు చాచిన సమయంలో, ఆయన భద్రతా సిబ్బంది ఆమెను బలంగా నెట్టివేసారని బాధితురాలు ఆరోపించారు. ఈ తోపులాటలో కిందపడిపోయిన రిచా పరాశర్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం మూడు నెలల గర్భవతిగా ఉన్న ఆమెను చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రిలో చేర్పించాల్సి వచ్చింది.
సీసీటీవీ దృశ్యాలు భద్రపరచాలని వినతి
బాధ్యులైన రాహుల్ గాంధీ, ఇతర వ్యక్తులపై భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్ 2023)లోని సెక్షన్ 74 (స్త్రీ గౌరవానికి భంగం కలిగించే ఉద్దేశంతో దాడి చేయడం), సెక్షన్ 115(2) (కావాలని గాయపరచడం), సెక్షన్ 131 (దాడి లేదా నేరపూరిత బలప్రయోగం)తో పాటు సెక్షన్ 3(5) కింద కేసు నమోదు చేసేలా ఢిల్లీ పోలీసులను ఆదేశించాలని పిటిషనర్లు కోరారు.
దీంతో పాటు, అక్టోబర్ 12న సుప్రీంకోర్టు ప్రాంగణంలోని గేట్లు, మెట్లు, మార్గాలకు సంబంధించిన పూర్తి సీసీటీవీ దృశ్యాలతో పాటు ప్రవేశాల రికార్డులు, పాస్లు, సందర్శకుల వివరాలను వెంటనే భద్రపరచాలని పిటిషన్లో విజ్ఞప్తి చేశారు.
అత్యవసర విచారణ కోరిన సీనియర్ న్యాయవాది గౌరవ్ భాటియా
ఈ పిటిషన్పై అత్యవసరంగా విచారణ జరపాలని సీనియర్ అడ్వొకేట్ గౌరవ్ భాటియా ధర్మాసనం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. గురువారం ఈ ఘటనపై కోర్టుకు తెలిపినప్పుడు, విడిగా పిటిషన్ వేస్తే పరిశీలిస్తాం తప్ప సుమోటోగా స్వీకరించబోమని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసిన విషయాన్ని ఆయన గుర్తుచేశారు.
ఈ పిటిషన్ను గురువారం తాము విచారించిన దిగంత్ మిశ్రా దాఖలు చేసిన ప్రధాన పిటిషన్తో కలిపి విచారిస్తామని సీజేఐ తెలిపారు. భద్రతా అనుమతి (సెక్యూరిటీ క్లియరెన్స్) లేనప్పటికీ, పెద్ద ఎత్తున న్యాయవాదుల బృందంతో రాహుల్ గాంధీ, ఇతర ప్రతిపక్ష నేతలు సుప్రీంకోర్టు ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించిన తీరును మిశ్రా తన పిటిషన్లో తప్పుపట్టారు. న్యాయస్థాన కాంప్లెక్స్లలో రాజకీయ నిరసనలను పూర్తిగా నిషేధించాలని, రాజ్యాంగ కోర్టుల వద్ద ప్రదర్శనల నియంత్రణకు తటస్థ నిబంధనలు రూపొందించాలని, రాజకీయ పార్టీలు పాటించాల్సిన క్రమశిక్షణా మార్గదర్శకాలను వెలువరించాలని ఆ పిటిషన్లో కోరారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More