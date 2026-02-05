మేమైతే కొలంబో వెళ్తున్నాం.. ఇక వాళ్లిష్టం: ఇండియాతో మ్యాచ్ పాకిస్థాన్ బాయ్కాట్ చేయడంపై సూర్యకుమార్ కామెంట్స్
టీ20 వరల్డ్ కప్లో భాగంగా ఫిబ్రవరి 15న జరగాల్సిన ఇండియా-పాకిస్థాన్ మ్యాచ్పై ఉత్కంఠ తారస్థాయికి చేరింది. పాకిస్థాన్ ఆడబోమని అక్కడి ప్రధాని చెబుతుంటే, టీమిండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ మాత్రం స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చాడు. "మేము కొలంబో వెళ్తున్నాం.. ఆడటానికి సిద్ధం" అని తేల్చి చెప్పాడు.
టీ20 వరల్డ్ కప్ ప్రారంభం కాబోతోంది. ఫిబ్రవరి 15న కొలంబో వేదికగా జరగాల్సిన భారత్-పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ వివాదం రోజుకో మలుపు తిరుగుతోంది. దాయాది దేశం పాకిస్థాన్ ఈ మ్యాచ్ ఆడేందుకు నిరాకరిస్తుండగా, టీమిండియా మాత్రం తన వైఖరిని స్పష్టం చేసింది. గురువారం (ఫిబ్రవరి 5) ముంబైలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఈ విషయంపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. పాకిస్థాన్ నిర్ణయంతో సంబంధం లేకుండా తాము శ్రీలంక వెళ్తున్నామని తేల్చిచెప్పాడు.
"మేము వద్దనలేదు.. వాళ్ళే వద్దంటున్నారు"
ఇండియా, పాకిస్థాన్ మ్యాచ్పై నెలకొన్న సందిగ్ధత గురించి సూర్యకుమార్ మాట్లాడుతూ.. "మా మైండ్సెట్ చాలా క్లియర్గా ఉంది. మేము ఆడమని చెప్పలేదు. ఆడబోమని చెప్పింది వాళ్ళు (పాకిస్థాన్). ఐసీసీ షెడ్యూల్ ఇచ్చింది, ప్రభుత్వం న్యూట్రల్ వెన్యూ (కొలంబో) నిర్ణయించింది. మా వరకు అయితే కొలంబోకి ఫ్లైట్ టికెట్లు బుక్ అయ్యాయి.. మేము వెళ్తున్నాం. మిగతా విషయాలు అక్కడ చూసుకుందాం" అని ఘాటుగా స్పందించాడు. బీసీసీఐ నుంచి తమకు ఆడొద్దని ఎలాంటి ఆదేశాలు రాలేదని అతడు స్పష్టం చేశాడు.
పాక్ ప్రధాని మొండి వైఖరి
బుధవారం (ఫిబ్రవరి 4) రాత్రి పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ మాట్లాడుతూ.. సల్మాన్ అలీ ఆఘా నేతృత్వంలోని పాక్ జట్టు వచ్చే వారం భారత్తో మ్యాచ్ ఆడే ప్రసక్తే లేదని మరోసారి తేల్చి చెప్పారు. అయితే పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (PCB) ఈ విషయాన్ని ఐసీసీకి ఇంకా అధికారికంగా తెలియజేయలేదు.
వాకోవర్ ఎలా ఇస్తారు? రూల్స్ ఏంటి?
ఒకవేళ పాకిస్థాన్ ఈ మ్యాచ్ను బాయ్కాట్ చేస్తే.. ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం భారత్కు 'వాకోవర్' లభిస్తుంది. అంటే మ్యాచ్ ఆడకుండానే భారత్ను విజేతగా ప్రకటిస్తారు. దీనికి రెండు పాయింట్లు లభిస్తాయి. అయితే ఇది జరగాలంటే ఒక ప్రాపెస్ ఉంటుంది.
ఫిబ్రవరి 15న షెడ్యూల్ ప్రకారం భారత జట్టు కొలంబోలోని ఆర్. ప్రేమదాస స్టేడియానికి చేరుకోవాలి. టాస్ వేసే సమయానికి టీమిండియా గ్రౌండ్లో ఉండాలి.
ఆ సమయానికి పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అలీ ఆఘా టాస్ కోసం రాకపోతే.. మ్యాచ్ రిఫరీ పాకిస్థాన్ గైర్హాజరైనట్లు నిర్ధారించి, భారత్ను విజేతగా ప్రకటిస్తారు.
మొత్తానికి సూర్యకుమార్ వ్యాఖ్యలతో బంతి ఇప్పుడు పాకిస్థాన్ కోర్టులో ఉన్నట్లయింది. వాళ్ళు వస్తారా లేక పాయింట్లు వదులుకుంటారా అనేది వేచి చూడాలి.