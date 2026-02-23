Edit Profile
    తమిళనాడు ఓటర్ల జాబితాలో భారీ ప్రక్షాళన: 74 లక్షల పేర్లు గల్లంతు

    తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ ఓటర్ల జాబితాలో పెను మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఎన్నికల కమిషన్ చేపట్టిన 'స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్' (SIR) ప్రక్రియ తర్వాత ఏకంగా 74 లక్షల మంది పేర్లను ఓటర్ల జాబితా నుండి తొలగించారు. ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి (CEO) అర్చన పట్నాయక్ సోమవారం ఈ తుది జాబితాను విడుదల చేశారు.

    Published on: Feb 23, 2026 5:38 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు ఓటర్ల జాబితా హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. కేవలం నాలుగు నెలల వ్యవధిలోనే ఓటర్ల సంఖ్య భారీగా తగ్గిపోవడం చర్చనీయాంశమైంది. అక్టోబర్ 2025లో 6.41 కోట్లుగా ఉన్న ఓటర్ల సంఖ్య, తాజా జాబితా ప్రకారం 5.67 కోట్లకు పడిపోయింది.

    తమిళనాడు ఓటర్ల జాబితాలో భారీ ప్రక్షాళన: 74 లక్షల పేర్లు గల్లంతు (PTI)
    తమిళనాడు ఓటర్ల జాబితాలో భారీ ప్రక్షాళన: 74 లక్షల పేర్లు గల్లంతు (PTI)

    ఎక్కువ, తక్కువ ఓటర్లు ఉన్న నియోజకవర్గాలు:

    • అత్యధికం: చెంగల్పట్టు జిల్లాలోని షోలింగనల్లూర్ నియోజకవర్గం 5.36 లక్షల ఓటర్లతో అగ్రస్థానంలో ఉంది.
    • అత్యల్పం: కేవలం 1.16 లక్షల ఓటర్లతో హార్బర్ నియోజకవర్గం చివరి స్థానంలో ఉంది.

    SIR ప్రక్రియ అంటే ఏమిటి?

    ఇది ఓటర్ల జాబితాను సమూలంగా ప్రక్షాళన చేసే ప్రక్రియ. మరణించిన వారు, ఊరు విడిచి వెళ్ళిన వారు లేదా ఒకే వ్యక్తికి రెండు చోట్ల ఓటు ఉన్న సందర్భాల్లో ఈ తొలగింపులు జరుగుతాయి. స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా ఇది 9వ సారి మాత్రమే జరుగుతున్న భారీ ప్రక్షాళన. గత ఏడాది బీహార్‌లో కూడా ఇదే పద్ధతిలో 69 లక్షల పేర్లను తొలగించారు.

    మీ పేరు జాబితాలో లేకపోతే ఏం చేయాలి?

    ఒకవేళ మీ ఓటు అక్రమంగా తొలగించినట్టు మీరు భావిస్తే, దిద్దుబాటుకు ఇంకా అవకాశం ఉంది.

    • సంప్రదించండి: మీ ప్రాంతంలోని ఎన్నికల అధికారులను కలిసి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
    • మొదటి అప్పీల్: రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది పీపుల్ యాక్ట్, 1950 సెక్షన్ 24(a) ప్రకారం జిల్లా ఎన్నికల అధికారికి (DEO) ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
    • రెండవ అప్పీల్: జిల్లా అధికారి నిర్ణయం నచ్చకపోతే, సెక్షన్ 24(b) ప్రకారం రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారికి (CEO) అప్పీల్ చేయవచ్చు.

    తమిళనాడుతో పాటు కేరళ, పశ్చిమ బెంగాల్, పుదుచ్చేరి, అస్సాం రాష్ట్రాల్లో కూడా త్వరలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్రశ్న: ఓటర్ల జాబితా నుండి పేర్లు ఎందుకు తొలగిస్తారు?

    జవాబు: డూప్లికేట్ ఓట్లు, మరణించిన వారి పేర్లు, నివాసం మారిన వారిని గుర్తించి జాబితాను స్వచ్ఛంగా ఉంచడానికి SIR ప్రక్రియ ద్వారా తొలగిస్తారు.

    ప్రశ్న: నా ఓటు ఉందో లేదో ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా చూసుకోవాలి?

    జవాబు: మీరు జాతీయ ఓటర్ల సేవా పోర్టల్ (NVSP) లేదా మీ రాష్ట్ర CEO వెబ్‌సైట్‌లో మీ ఎపిక్ (EPIC) నంబర్ ద్వారా తనిఖీ చేసుకోవచ్చు.

