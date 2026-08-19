మూడో బిడ్డకూ ఏడాది మాతృత్వ సెలవు: సీఎం విజయ్ సర్కార్ సంచలన నిర్ణయం
తమిళనాడు ప్రభుత్వం మహిళా ఉద్యోగులకు భారీ ఊరట నిచ్చింది. మూడో సంతానానికి ఇచ్చే ప్రసూతి సెలవులను 12 వారాల నుంచి ఏకంగా 365 రోజులకు పెంచుతున్నట్లు శాసనసభ వేదికగా మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి డి. శరత్కుమార్ ప్రకటించారు.
తమిళనాడులోని సీఎం విజయ్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం మహిళా ఉద్యోగులకు ఊరటనిచ్చే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో ఉన్న మహిళలు మూడో బిడ్డకు జన్మనిచ్చినా సరే, ఏకంగా 365 రోజుల (ఒక సంవత్సరం) పాటు వేతనంతో కూడిన ప్రసూతి సెలవులను వర్తింపజేయాలని నిర్ణయించింది. మహిళా సాధికారత, సామాజిక సంక్షేమానికి తమ ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ప్రాధాన్యతలో భాగంగానే ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రకటించింది.
శాసనసభ వేదికగా మంత్రి ప్రకటన
రాష్ట్ర శాసనసభలో తన శాఖ పద్దులపై చర్చ సందర్భంగా మానవ వనరుల నిర్వహణ శాఖ మంత్రి డి. శరత్కుమార్ ఈ సంచలన ప్రకటన చేశారు. "మాది సామాజిక సంక్షేమం, మహిళా సాధికారతకు అత్యున్నత పీఠం వేసే ప్రజా సంక్షేమ ప్రభుత్వం. ఈ నేపథ్యంలోనే మహిళా ఉద్యోగుల మూడో సంతానానికి ప్రస్తుతం ఇస్తున్న 12 వారాల ప్రసూతి సెలవును 365 రోజులకు పొడిగిస్తున్నాం" అని మంత్రి సభ దృష్టికి తెచ్చారు. దీనిపై త్వరలోనే పూర్తిస్థాయి ఉత్తర్వులు (జీవో) విడుదల చేస్తామని ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు.
నిబంధనల్లో మార్పులు.. ప్రసూతి సెలవుల చరిత్ర
సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలు, రాష్ట్ర సవరణల ప్రకారం ఇద్దరు అంతకంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్న మహిళా ఉద్యోగులకు ఇప్పటివరకు 12 వారాల (84 రోజులు) ప్రసూతి సెలవు లభించేది. సర్వీసులో ఉండి ఇద్దరి కంటే తక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్నవారికి ఇప్పటికే ఏడాది పాటు సెలవు ఇచ్చే నిబంధన అమల్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఆ 365 రోజుల సదుపాయాన్ని మూడో బిడ్డకు కూడా విస్తరించారు.
రాష్ట్రంలో ప్రసూతి సెలవుల ప్రయాణాన్ని పరిశీలిస్తే... 2011లో అప్పటి ప్రభుత్వం ప్రసూతి సెలవులను 90 రోజుల నుంచి 6 నెలలకు పెంచింది. ఆ తర్వాత 2016లో దీనిని 9 నెలలకు, జూలై 2021లో అప్పటి డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే ప్రభుత్వాల హయాంలో ఇద్దరు పిల్లల వరకు ఏడాదికి పెంచారు. ఇప్పుడు టీవీకే సర్కార్ మూడో బిడ్డకు కూడా దీనిని అమలు చేయనుంది.
అసెంబ్లీలో పసిపాప.. టీవీకే ఎమ్మెల్యే వార్తల్లో నిలిచిన వేళ
ఈ నిర్ణయం వెనుక ఓ ఆసక్తికర నేపథ్యం కూడా ఉంది. ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో చెన్నైలోని తిరు-వి-క నగర్ నియోజకవర్గం నుంచి గెలిచిన టీవీకే ఎమ్మెల్యే ఆర్. పల్లవి తన పసిపాపను అసెంబ్లీకి తీసుకురావడం చర్చకు దారితీసింది. సభ ఆవరణలోని ఒక గదిలో సంరక్షకురాలి వద్ద పాపను ఉంచి, ఆమె అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో పాల్గొంటున్నారు.
ఇటీవల పల్లవి తన బిడ్డను సీఎం సి. జోసెఫ్ విజయ్ వద్దకు తీసుకువెళ్లగా ఆయన పాపను ఆశీర్వదించారు. అయితే పసిపాపను ప్రతిచోటికీ తీసుకురావడంపై సోషల్ మీడియాలో కొందరు విమర్శలు గుప్పించారు. దీనిపై పల్లవి స్పందిస్తూ, "చిన్న బిడ్డను ఇంట్లో ఎలా ఒంటరిగా వదిలేసి రాగలను? ఇతరుల బాధలు అర్థం కాకపోయినా పర్వాలేదు కానీ, ఇలాంటి విషయాల్లో ట్రోల్ చేయడం సరికాదు" అని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వివాదం సాగుతున్న తరుణంలోనే ప్రభుత్వం ప్రసూతి సెలవులపై ఈ కీలక ప్రకటన చేయడం విశేషం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More