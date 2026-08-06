2013 నాటి లైంగిక దాడి కేసు: తెహెల్కా మాజీ ఎడిటర్ తరుణ్ తేజ్పాల్కి 10 ఏళ్ల జైలు
2013లో గోవాలో జూనియర్ సహచరిపై లైంగిక దాడికి పాల్పడిన కేసులో ‘తెహెల్కా’ మాజీ ఎడిటర్-ఇన్-చీఫ్ తరుణ్ తేజ్పాల్ను బాంబే హైకోర్టు గోవా బెంచ్ దోషిగా నిర్ధారించింది. 2021 నాటి విచారణ కోర్టు నిర్దోషిత్వ తీర్పును రద్దు చేస్తూ 10 ఏళ్ల తీవ్రమైన జైలు శిక్ష విధించింది.
పదేళ్ల కిందటి సంచలనాత్మక లైంగిక వేధింపుల కేసులో 'తెహెల్కా' పత్రిక మాజీ ఎడిటర్-ఇన్-చీఫ్ తరుణ్ తేజ్పాల్ (61)కు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. 2013లో గోవాలోని ఓ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో జూనియర్ సహచరిపై లైంగిక దాడికి పాల్పడిన కేసులో ఆయనను దోషిగా నిర్ధారిస్తూ బాంబే హైకోర్టు గోవా బెంచ్ సంచలన తీర్పునిచ్చింది. 2021లో ట్రయల్ కోర్టు ఇచ్చిన నిర్దోషిత్వ తీర్పును రద్దు చేసిన న్యాయస్థానం, తేజ్పాల్కు 10 ఏళ్ల తీవ్రమైన జైలు శిక్ష విధించింది.
న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ నీలా గోఖలే, జస్టిస్ అమిత్ జామ్సండేకర్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ తీర్పును వెలువరించింది. ఐపీసీ సెక్షన్ 376 (అత్యాచారం) కింద 10 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్షతో పాటు ₹5 లక్షల జరిమానా విధించింది. సెక్షన్ 354(A) కింద ఏడాది శిక్ష, ₹10,000 జరిమానా, సెక్షన్ 354(B) కింద మూడేళ్ల జైలు శిక్ష ఖరారు చేసింది. ఈ శిక్షలన్నీ ఏకకాలంలో (Concurrent) అమలు కానుండటంతో తేజ్పాల్ మొత్తం 10 ఏళ్ల పాటు జైలు శిక్ష అనుభవించాల్సి ఉంటుంది.
కేసు నేపథ్యం: నాడు దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర కలకలం
2013 నవంబర్ 7న గోవాలో నిర్వహించిన 'థింక్ఫెస్ట్' (ThinkFest) సదస్సు సందర్భంగా హోటల్ లిఫ్ట్లో తనపై తేజ్పాల్ లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారని, మరుసటి రోజు కూడా మరోసారి వేధించడానికి యత్నించారని బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఉదంతం తీవ్ర దుమారం రేపడంతో గోవా పోలీసులు తేజ్పాల్పై ఐపీసీ సెక్షన్లు 376, 354A, 354B, 341, 342 కింద కేసులు నమోదు చేశారు.
2012 నిర్భయ ఉదంతం తర్వాత మహిళల భద్రత, పని ప్రదేశాల్లో లైంగిక వేధింపుల (POSH) చట్టాలపై దేశవ్యాప్తంగా విస్తృత చర్చ జరుగుతున్న సమయంలో ఈ ఘటన వెలుగులోకి రావడం మీడియా రంగంలో పెద్ద సంచలనంగా మారింది. పని ప్రదేశాల్లో మహిళలపై జరిగే వేధింపులు, ఉద్యోగాలు పోతాయనే భయంతో వార్తలు బయటకు రాకపోవడంపై ఈ కేసు తీవ్రమైన చర్చకు దారితీసింది.
ట్రయల్ కోర్టు తీర్పును సవాలు చేసిన ప్రభుత్వం
ఈ కేసులో సుదీర్ఘ విచారణ అనంతరం, 2021 మే నెలలో గోవాలోని ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు తేజ్పాల్కు సందేహ నివృత్తి ప్రయోజనం (Benefit of Doubt) కల్పిస్తూ కేసు నుంచి విముక్తి కల్పించింది. తగిన ఆధారాలు లేవని, ఫిర్యాదుదారు ప్రవర్తనపై అనుమానాలు ఉన్నాయంటూ నిర్దోషిగా విడుదల చేసింది.
అయితే ఈ తీర్పుపై గోవా ప్రభుత్వం వెంటనే బాంబే హైకోర్టులో అప్పీల్ చేసింది. ట్రయల్ కోర్టు నిందితుడి నేరాన్ని పక్కనపెట్టి, బాధితురాలి ప్రవర్తనను విచారించేలా వ్యవహరించిందని, లైంగిక వేధింపులకు గురైన మహిళ ఎలా ప్రవర్తించాలో ఒక మూస ధోరణిలో ఆలోచించి తీర్పునిచ్చిందని ప్రసిద్ధ న్యాయవాది (సొలిసిటర్ జనరల్) తుషార్ మెహతా వాదించారు.
"ఒక బాధితురాలు లైంగిక వేధింపుల తర్వాత ఎలా ప్రవర్తించాలి అనేదానికి ఎలాంటి నిర్దిష్ట నియమాలు ఉండవు. మూల ఆరోపణలు స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు చిన్నచిన్న వైరుధ్యాలను బూచిగా చూపి నిందితుడికి మినహాయింపు ఇవ్వడం సరికాదు" అని ప్రాసిక్యూషన్ తన వాదనల్లో పేర్కొంది.
లీక్ అయిన ఈ-మెయిల్స్, వాదనలు
ఈ కేసు విచారణలో తేజ్పాల్ యాజమాన్యానికి పంపిన ఒక ఈ-మెయిల్ అత్యంత కీలక ఆధారంగా మారింది. అందులో ఆయన ఈ ఘటనను "విచక్షణ కోల్పోవడం" (Bad lapse of judgment)గా అభివర్ణిస్తూ క్షమాపణలు కోరారు. అయితే, తాను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని, రాజకీయ కుట్రలో భాగంగానే తనపై అసత్య ఆరోపణలు చేశారని తేజ్పాల్ వాదించారు.
మరోవైపు తేజ్పాల్ తరఫు న్యాయవాదులు వాదిస్తూ... ఘటన జరిగిన తర్వాత కూడా బాధితురాలు సాధారణంగానే ఈవెంట్లలో పాల్గొన్నారని, హాలీవుడ్ నటుడు రాబర్ట్ డి నీరోతో ఫోటో దిగేందుకు తేజ్పాల్ను పిలిచారని, ఇవన్నీ ఆమె భయపడలేదనడానికి నిదర్శనమని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. అయితే ఈ వాదనలను తోసిపుచ్చిన హైకోర్టు, బాధితురాలి వాంగ్మూలాన్ని సమర్థిస్తూ తేజ్పాల్ను దోషిగా ఖరారు చేస్తూ జైలు శిక్ష విధించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More